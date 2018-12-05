الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬اليوم‭ ‬مشاورات‭ ‬السلام اليمنية‭ ‬في‭ ‬السويد

ستوكهولم‭ – ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬استكمال‭ ‬وصول‭ ‬الوفدين‭ ‬اليمنيين‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬وعدن‭ ‬الى‭ ‬السويد‭ ‬،أعلن‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مشاورات‭ ‬السلام‭ ‬اليمنية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬ستبدأ‭ ‬الخميس‭.‬

وكتب‭ ‬مكتب‭ ‬غريفيث‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬“يود‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬استئناف‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية،‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر”‭. ‬وأضاف‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أخرى‭ ‬“يتوجه‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬لحكومة‭ ‬السويد‭ ‬لاستضافتها‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية،‭ ‬ولحكومة‭ ‬الكويت‭ ‬لتسهيل‭ ‬سفر‭ ‬وفد‭ ‬صنعاء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المشاورات”‭. ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬السويد‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬اليمني‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬ويترأسه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬خالد‭ ‬اليماني،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الوفد‭. ‬وكان‭ ‬وفد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬وصل‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬السويد‭ ‬مع‭ ‬غريفيث‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مباحثات‭ ‬تعقد‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬منذ‭ ‬فشل‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬108‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتّفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والحوثيين‭ ‬لتبادل‭ ‬مئات‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وبعد‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬إجلاء‭ ‬50‭ ‬جريحا‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط‭. ‬ويُعتبر‭ ‬ملفّ‭ ‬الجرحى‭ ‬الحوثيين‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬إجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬ملفّ‭ ‬الأسرى‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬المفاوضين‭ ‬التابع‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنيّة‭ ‬هادي‭ ‬هيج‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬يشمل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬1500‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬القوّات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة،‭ ‬و1000‭ ‬إلى‭ ‬1500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المتمرّدين‭. ‬وبين‭ ‬المعتقلين‭ ‬الذين‭ ‬سيُفرَج‭ ‬عنهم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السابق‭ ‬محمود‭ ‬الصبيحي‭ ‬ومسؤول‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬ناصر‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬وشقيق‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭. ‬وعبر‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬المتمردين‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬المرتضى‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يطبق‭ ‬الاتفاق‭ ‬“بلا‭ ‬مشاكل”‭.‬

‭ ‬فرصة‭ ‬“حاسمة”

يرى‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬المرتقبة‭ ‬تشكل‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬للتدخّل‭ ‬لمنع‭ ‬حدوث‭ ‬مجاعة‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

ودعا‭ ‬المجلس‭ ‬النروجي‭ ‬للاجئين‭ ‬الأربعاء‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬المعارك‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬“المتحاربين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتفاهموا‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬كل‭ ‬المرافىء‭ ‬وتأمين‭ ‬استقرار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬ينهار،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وبلا‭ ‬عراقيل”‭.‬

بدأت‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬ثم‭ ‬شهدت‭ ‬تصعيدا‭ ‬مع‭ ‬تدخّل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬دعماً‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬بينها‭ ‬صنعاء‭.‬

وقتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف،‭ ‬بينما‭ ‬تهدّد‭ ‬المجاعة‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬مليونا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭.‬