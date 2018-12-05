الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬اليوم‭ ‬مشاورات‭ ‬السلام اليمنية‭ ‬في‭ ‬السويد

ستوكهولم – الزمان
بعد استكمال وصول الوفدين اليمنيين من صنعاء وعدن الى السويد ،أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأربعاء أن مشاورات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد ستبدأ الخميس.
وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على موقع تويتر “يود المبعوث الخاص الإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، في السويد، يوم 6 كانون الأول/ديسمبر”. وأضاف المكتب في تغريدة أخرى “يتوجه المبعوث الخاص بخالص الشكر لحكومة السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية، ولحكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات”. وصل إلى السويد مساء الأربعاء الوفد الحكومي اليمني الذي يضم 12 شخصا ويترأسه وزير الخارجية خالد اليماني، وفقا لمصدر قريب من الوفد. وكان وفد المتمردين الحوثيين وصل مساء الثلاثاء إلى السويد مع غريفيث. وستكون هذه أول مباحثات تعقد بين الجانبين منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في الكويت بين الحوثيين والحكومة اليمنية في 2016 بعد 108 أيام من المفاوضات. ويأتي ذلك بعد الإعلان الثلاثاء عن توقيع اتّفاق بين الحكومة والحوثيين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، وبعد يوم على إجلاء 50 جريحا من المتمردين إلى العاصمة العمانية مسقط. ويُعتبر ملفّ الجرحى الحوثيين أساسياً في جهود إجراء مفاوضات سلام.
وقال مسؤول ملفّ الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنيّة هادي هيج لوكالة فرانس برس إنّ الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوّات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 شخص من المتمرّدين. وبين المعتقلين الذين سيُفرَج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي وشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وعبر ممثل عن المتمردين عبد القادر المرتضى عن أمله في أن يطبق الاتفاق “بلا مشاكل”.
فرصة “حاسمة”
يرى خبراء أن محادثات السلام المرتقبة تشكل أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 2014، مع تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخّل لمنع حدوث مجاعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
ودعا المجلس النروجي للاجئين الأربعاء الطرفين إلى إنهاء المعارك.
وقال إن “المتحاربين يجب أن يتفاهموا على وسائل إعادة فتح كل المرافىء وتأمين استقرار الاقتصاد الوطني الذي ينهار، وفي الوقت نفسه تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وبلا عراقيل”.
بدأت حرب اليمن في 2014، ثم شهدت تصعيدا مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.
وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.