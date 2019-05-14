الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬المتمردون‭ ‬يسلمون‭ ‬موانئ‭ ‬الحديدة‭ ‬

نيوريوك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكّدت‭ ‬بعثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬المتمردين‭ ‬اليمنيين‭ ‬سلّموا‭ ‬موانئ‭ ‬المحافظة‭ ‬إلى‭ ‬«خفر‭ ‬السواحل»،‭ ‬لكنّها‭ ‬اعتبرت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬«الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل»‭ ‬لازالة‭ ‬كافة‭ ‬المظاهر‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬الموانئ‭ ‬الثلاثة‭. ‬وقالت‭ ‬«لجنة‭ ‬تنسيق‭ ‬إعادة‭ ‬الانتشار»‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬أن‭ ‬رئيسها‭ ‬الفريق‭ ‬مايكل‭ ‬لوليسغارد‭ ‬«يرحّب‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بتسليم‭ ‬أمن‭ ‬الموانئ‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬وبالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإزالة‭ ‬جميع‭ ‬المظاهر‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬المنشآت»‭. ‬وتابعت‭ ‬«لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬aالذي‭ ‬يتعين‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬لإزالة‭ ‬هذه‭ ‬المظاهر،‭ ‬لكن‭ ‬التعاون‭ ‬كان‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬جيدًا‭ ‬للغاية»‭. ‬وكان‭ ‬المتمردون‭ ‬أعلنوا‭ ‬السبت‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬«الانسحاب‭ ‬الاحادي‭ ‬الجانب»،‭ ‬مؤكّدين‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬لرفض‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

ونصّت‭ ‬اتفاقات‭ ‬السويد‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة،‭ ‬وسحب‭ ‬جميع‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬والميناءين‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المحافظة،‭ ‬ثم‭ ‬انسحاب‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬كامل‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة،‭ ‬مركز‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬ذاته‭.‬

لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬اتّهمت‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬بمواصلة‭ ‬«التلاعب»،‭ ‬وتحدّثت‭ ‬عن‭ ‬«مسرحية‭ ‬مكرّرة»‭ ‬تتمثل‭ ‬بتسليم‭ ‬الموانئ،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المتمردين‭ ‬يسلّمون‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬عناصر‭ ‬تابعين‭ ‬لهم‭ ‬بلباس‭ ‬مدني‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬بعثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬لوليسغارد‭ ‬زار‭ ‬الثلاثاء‭ ‬موانئ‭ ‬الحديدة‭ ‬والصليف‭ ‬ورأس‭ ‬عيسى‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬انتشار‭ ‬قوات‭ ‬الحوثيين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬فِرق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تقوم‭ ‬«بمراقبة‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬الانتشار‭ ‬هذه‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها،‭ ‬جزئيًا‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬اتفقت‭ ‬عليه‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬ضمن‭ ‬مفهوم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى»‭.‬

واعتبرت‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬«خطوات‭ ‬أولى‭ ‬مهمة‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الانتشار‭ ‬الأوسع‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬التي‭ ‬أعرب‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬اليمنيين‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬التزامهما‭ ‬بها»‭.‬

وحث‭ ‬لوليسغارد‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬«الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬المعلقة‭ ‬للسماح‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬الكامل‭ ‬للمرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬الحديدة»‭.‬