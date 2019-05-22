الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬البريطانيون‭ ‬يزدادون‭ ‬فقراً‭ ‬

لندن-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أغرق‭ ‬التقشف‭ ‬ملايين‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬العوز‭ ‬والفقر،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نُشر‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ودان‭ ‬حكومة‭ ‬تتمسك‭ ‬بالإيديولوجيات‭ ‬وتنتهك‭ ‬التزاماتها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أعد‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مهمة‭ ‬ميدانية‭ ‬استغرقت‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬لمسؤول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالفقر‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فيليب‭ ‬ألستون،‭ ‬أن‭ ‬خُمس‭ ‬سكان‭ ‬البلاد،‭ ‬أي‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الفقر‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬تدابير‭ ‬التقشف‭ ‬«الرجعية»‭ ‬التي‭ ‬أدخلها‭ ‬منذ‭ ‬2010‭ ‬المحافظون‭ ‬الحاكمون،‭ ‬«تستمر‭ ‬بوتيرة‭ ‬ثابتة»،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬«عواقبها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المأساوية»،‭ ‬«منتهكة‭ ‬انتهاكا‭ ‬واضحا‭ ‬التزامات‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان»‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬«من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يعيش‭ ‬حوالى‭ ‬40%‭ ‬من‭ ‬الاطفال‭ ‬في‭ ‬الفقر‭ ‬بحلول‭ ‬2021‭. ‬وانتشرت‭ ‬بنوك‭ ‬الغذاء،‭ ‬وقد‭ ‬زاد‭ ‬كثيرا‭ ‬عدد‭ ‬المشردين‭… ‬ومتوسط‭ ‬العمر‭ ‬يتراجع‭ ‬لبعض‭ ‬الفئات،‭ ‬وأسقط‭ ‬نظام‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية»‭. ‬واوضح‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬«الحكومة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬الإنكار»‭. ‬

وقال‭ ‬ألستون‭ ‬«لم‭ ‬يؤد‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬ولا‭ ‬المستوى‭ ‬المرتفع‭ ‬لفرص‭ ‬العمل‭ ‬وفائض‭ ‬الموازنة،‭ ‬الى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬التقشف،‭ ‬وهذه‭ ‬سياسة‭ ‬تحركها‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تحركها‭ ‬خطة‭ ‬اقتصادية»‭. ‬

وردت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والمعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شجب‭ ‬تقرير‭ ‬«بالكاد‭ ‬يمكن‭ ‬تصديقه»‭ ‬و»غير‭ ‬دقيق‭ ‬إطلاقا»‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬بي‭.‬إيه،‭ ‬«تشير‭ ‬بيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نفسها،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬افضل‭ ‬الأماكن‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬الناس‭ ‬بالعيش‭ ‬فيها»‭.‬