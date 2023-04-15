الأمطار تهدم قصر طاوزند

الكوت – الزمان

تعرض منزل الجنرال البريطاني طاوزند الذي يقع وسط مدينة الكوت الى الانهيار بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة ليلة الاربعاء الماضي دون وقوع خسائر بشرية ويعد منزل طاوزند من اقدم المنازل ذات الطراز المعماري المميز بشرفات شبيهة لتصميم شناشيل بيوت بغداد القديمة والذي لم يحض َ بالاهتمام الحكومي كونه معلما تأريخيا مهما يجب الحفاظ عليه كمعلم أثري شهد احداثا عسكرية عديدة ..

يتجاوز عمر بيت الجنرال طاوزند الذي يتوسط مدينة الكوت قرابة القرنين من الزمن وتبلغ مساحته 500 م مربع ويتكون البيت من طابقين يضم غرفا عديدة ومتداخلة وتحمل جدرانه نقوشا وزخارف اسلامية مميزة

وقد اتخذه الجنرال طاوزند قائد الجيش البريطاني في العراق آنذاك مقرا له لادارة المعارك ضد الجيش العثماني عام 1914 قبل أن يحاصر ويستسلم في معركة كوت العـــــــمارة التأريخية الشهيرة .