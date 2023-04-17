الجمعيات الفلاحية تطالب بالتعويض

الأمطار تتلف آلاف الدونمات من حقول الحنطة في كربلاء

ديالى- سلام الشمري

كربلاء- ياسر الشمري

طالب الاتحاد المحلي الجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لتعويض مزارعي حقول الحنطة التي تضرّرت جراء الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية ولاسيما في قضاء عين التمر.

وقال رئيس الاتحاد جواد كاظم نعمان الكَريطي إن (آلاف الدونمات الزراعية تلفت جراء الأمطار المتساقطة والعواصف الرعدية في عموم المناطق الزراعية بالمحافظة خلال اليومين الماضيين مما يستدعي العمل من قبل الحكومتين المركزية والمحلية ووزارة الزراعة من أجل إرسال خبراء وبشكل عاجل وفوري لتقدير الكميات وتسجيل الحقول التي تضرّرت).

لجان تنسيقية

وأضاف (نطالب وزارة الزراعة بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الحكومة المحلية والجمعيات الفلاحية في كربلاء لتعويض مزارعي حقول الحنطة التي تلفت بالكامل أثناء سقوط الأمطار وخصوصاً في مناطق قضاء عين التمر حتى وصل الحال إلى سقوط بعض المرشات المحورية وخروجها عن الخدمة).

موضحاً أن (هذه المحاصيل ثروة اقتصادية كبيرة لا يمكن التفريط بها فضلاً عن كونها مصدر دخل لمئات المزارعين العاملين في هذا القطاع الحيوي).وأعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع ميسان عن بدء استلام المحاصيل المسوقة لمحصول الحنطة للموسم الحالي 2023.

وقالت المديرية في بيان إن (المحاصيل وصلت لمركز تجميع وخزن الحبوب في سايلو العمارة، وتجري الآن عمليات الفحوصات المختبرية للمحاصيل قبل استلامها وحسب ضوابط وتعليمات وزارة التجارة).

.مشيرة إلى أن (الشركة تتوقع أن تتجاوز المحاصيل المسوقة عتبة 300 ألف طن سيما بعد جرد المساحات المزروعة الداخلة ضمن الخطة التسويقية والتي بلغت 387 ألفاً و 742 دونماً الى ذلك اكدت الجمعيات الفلاحية في ميسان بأن عمليات الحصاد مستمرة بعد توقفها بسبب الامطار وان اكثر 359 حاصدة تشارك في عملية الحصاد) لافته الى انه (تم تسويق اكثر من 50طن إلى سايلو العمارة).قال النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني من جانبه قال لــ ( الزمان ) ، انه ( بناء على شكاوى ومطالب مزارعي محصول الشلب في ديالى استحصل موافقة وزير الموارد المائية بالتنازل عن الدعوى القضائية المقامة بحقهم بعد مخاطبات رسمية واسعة استمرت لعدة أشهر ) .واكد زيني ( إلغاء 144 دعوى قضائية بحق مزارعي الشلب أقيمت ضدهم خلال مواسم 2019 – 2020 بعد تعهدهم بعدم مخالفة ضوابط الخطط الزراعية وخطط تقنين المياه في ديالى الساعية لتوجيه الايرادات المائية نحو الاحتياجات الاساسية. (

وبين زيني ان (خطط زراعة الشلب مرهونة بالموقف المائي وإيراداته في المحافظة خلال الفترات القادمة باعتباره محصولا استراتيجيا ذات جدوى اقتصادية مهمة للمزارعين والاقتصاد الزراعي والغذائي في المحافظة لافتا الى ان الكثير من المزارعين يعتمدون زراعة الشلب كمصدر معيشي أساسي بسبب مشاكل الخطط الزراعية الصيفية والشتوية وما رافقها من تبعات اخرى. وفي بعقوبة مركز محافظة ديالى حيث قال قائمقامها عبدالله الحيالي لــ ( الزمان ) ، ان ( رئاسة الوزراء اصدرت تعميما مهما حول انهر ديالى يتبلور في دعم خطط رفع التجاوزات وعدم استثناء اي حالة والسعي الى جدولة المراشنة بين المناطق واعتماد القوات الامنية في دعم فرق رفع التجاوزات ) . وأضاف الحيالي ،ان ( تعميم رئاسة الوزراء مهم جدا خاصة وان ديالى اكثر محافظات العراق تضررا بأزمة الجفاف وخلق عدالة في توزيع المياه ضرورة ملحة لتفادي اي اشكاليات بين المناطق ) . واشار الى ان ( هناك حملة واسعة تجري من ايام في رفع التجاوزات وهي تتم وفق جداول محددة من اجل انهاء ظاهرة سلبية اثار امتعاض اهالي الكثير من المناطق مؤخرا ) . ومن جانب آخر قال الحيالي ، ان ( 90% من الطرق في بعقوبة مفتوحة بعد رفع الحواجز الكونكريتية لكن لاتزال هناك طرق مغلقة رغم مضي

16 سنة لدواع امنية ) .

دفعة اخيرة

وأضاف الحيالي ،ان (لجنة مشتركة تضم نخبة من الضباط تدرس تحديد موعد الدفعة الاخيرة لفتح ما تبقى من الطرق المغلقة في بعقوبة من اجل اعلام الاخيرة مدينة بدون حواجز خلال الاشهر المقبلة بعد توفير البدائل لافتا الى ان 2023 سيكون عام انها ملف الطرق المغلقة).واشار الى ان (فتح الطرق رسالة ايجابية عن الاستقرار الامني ويمثل طمأنينة للراي العام تحمل في طياتها الكثير من الامان مؤكدا بان وضع بعقوبة امن ومستقرة وفتح الطرق خطوة ندعمها ) .