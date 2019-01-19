الأمانة تواصل رفع الكتل الكونكريتية في بغداد

الأمانة تواصل رفع الكتل الكونكريتية

فتح شارعين مغلقين جديدين في بغداد

بغداد – الزمان

فتحت امانة بغداد شارعي الجوازات و22 ضمن قاطع بلدية الكرادة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد . وذكر بيان امس ان (امانة بغداد بالتعاون مع الفرقة الخاصة وعمليات بغداد قامت برفع الحواجز الكونكريتية وفتح الشارعين امام حركة السير والمرور بعد غلق دام سنوات عدة). واضافت ان (ملاكات دائرة بلدية الكرادة قامت برفع الانقاض وتنظيف الشارعين وتسليك خطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار بعد ازالة الحواجز الكونكريتية باستخدام الجهدين الالي والبشري). وتواصل الامانة رفع الكتل الكونكريتية من مناطق بغداد وفتح مزيد من الشوارع المغلقة. وقال بيان للامانة امس ان (دائرة بلدية الكرادة بالتنسيق مع قيادة العمليات افتتحت الشارع الرابط بين طريق محمد القاسم للمرور السريع و مستشفى العلوية ومحكمة الكرادة وتنفيذ حملة بالتعاون مع دائرة الوحدات الانتاجية لرفع جميع الكتل الكونكريتية عن الشارع والدوائر الحكومية ضمن الخطة المعدة)، واضاف ان (دائرة بلدية الرشيد افتتحت ايضا شارع المستعين بعد رفع الكتل الكونكريتية من منطقة السيدية وتقاطع الدرويش)، وتابع ان (الدوائر البلدية نفذت حملة موازية لأعمال رفع الكتل شملت رفع المخلفات وتنظيف الشوارع وازالة التجاوزات والمشوهات وتنظيف المشبكات وخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار)، مبينا ان (ألامانة تواصل فتح جميع الشوارع المغلقة وازالة التجاوزات الحاصلة عليها).

وفي سياق متصل باشرت الامانة باعمال تطوير خمس محلات سكنية بجانب الكرخ . وكانت الامانة قد اعلنت عن رفع الكتل الكونكريتية من شوارع منطقتي المنصور والشعلة بجانب الكرخ خلال اليومين الماضيين. وقالت مديرية العلاقات والاعلام في بيان ان (الامانة وبالتنسيق مع عمليات بغداد رفعت الكتل الكونكريتية من أزقة المحلة 615 ومن شارع الشيخ ضاري ومن امام مصرف الرشيد ومن مجمع الوزراء في حي القادسية ومن شارع القادة في حي العدل ومحــلة 649 ضمن قاطع بلدية المنصور)، واضاف ان (دائرة بلدية الشعلة قامت برفع الكتل الكونكريتية من علوة الشعلة ورفع سيطرة جامع ام القرى الواقعة في شارع صلاح الدين وفتح شارعي المركز و جامع الفاروق في الحرية دور نواب الضباط في حين قامت دائرة بلدية الكرادة برفع الكتل من داخل مجمع عمارات سعيدة )، وتابع ان (الدوائر البلدية نفذت حملة موازية لأعمال رفع الكتل شملت رفع المخلفات وتنظيف الشوارع وازالة التجاوزات والمشوهات وتنظيف المشبكات وخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار). وكشفت الامانة عن إحالة مشروع قناة الجيش في جانب الرصافة الى جهة أخرى بأمر من لجنة مشكلة من رئاسة الوزراء. وقال الناطق باسم الامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح امس ان (الحكومة السابقة شكلت لجنة لدراسة المشروع حيث خرجت بجملة من التوصيات منها قيام الامانة بعملية تسوية مع الشركة المنفذة له وحصر نسبة الإنجازات والديون المالية المترتبة على المشروع وغيرها من الأمور المالية)، مشيرا الى ان (اللجنة قررت إحالة المشرع الى هيئة الاستثمار الوطنية ليتم عرضه من جديد كفرصة لانجازه)، مبينا ان (الامانة مستمرة بإنجاز عملية التسوية وعلى اللجنة متابعة تسلم الهيئة الاستثمار للمشروع الذي انجز منه اكثر من 60 بالمئة). ولاحظ مواطنون ان عمليات تأهيل نفق فندق الرشيد باتجاه الحارثية ومقترباته التي شرعت بها الامانة قبل اسابيع خلال زيارة رئيس الوزراء الى المنطقة رفقة الامينة ذكرى علوش توقفت دون سبب معروف وان معظم آلات العمل واعمال التقشيط في جدران النفق ظلت على حالها. واهاب مواطنون بالامانة استئناف العمل بالمشروع نظرا لاهمية المقتربات في تسهيل سير المركبات وفك الاختناقات.