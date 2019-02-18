زراعة 400 ألف شتلة موسمية في الرصافة

الأمانة تمنع أشخاصاً من التصرف بأراضي الدولة في بغداد الجديدة

بغداد – الزمان

منعت أمانة بغداد عددا من الاشخاص الذين حاولوا الاستيلاء على قطع أراضٍ تابعة للدولة بمنطقة بغداد الجديدة. وذكر بيان امس ان (ملاكات دائرة بلدية بغداد الجديدة بالتعاون مع عمليات بغداد وباسناد مديرية حراسات وامن امانة بغداد منعت عددا من اصحاب النفوس الضعيفة الذين حاولوا تقطيع وبيع قطع اراض تابعة للدولة ضمن المحلة 705 بمنطقة بغداد الجديدة). وأضاف (كما أطلقت الدائرة حملة لإزالة مواقع لبيع الاغنام والجزر العشوائي ومصادرة ممتلكاتهم وازالة عدد من الاكشاك ومواقع الباعة الجوالين ومعالجة محاور رمي النفايات ونصب حاويات بحجم ثمانية أمتار).

رفع التجاوزات

وفي بغداد اعادت الأمانة افتتاح شارع تجاري و 20 زقاقاً في مغلقاً منذ عام 2010 فضلا عن قيامها بحملات لرفع التجاوزات والكتل الكونكريتية. وقالت الأمانة في بيان امس إنها (بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية قامت برفع الصبات الكونكريتية وفتح 20 زقاقا في منطقة الشعب مغلقة منذ عام 2010), مؤكدا (مباشرة ملاكاتها في بلدية الشعب بحملة لتنظيف الأزقة ورفع النفايات والأنقاض عنها), وتابع البيان ان (ملاكات دائرة بلدية الشعلة نفذت حملة كبرى لإزالة التجاوزات الحاصلة على شارع الحرية الثانية الذي يضم اكبر الاسواق التجارية في المدينة شملت المشيدات البنائية على الارصفة واللوحات الاعلانية ومسقفات الباعة), مشيرا الى ان (حملة افتتاح الشارع بشكل كامل اسهمت بتأمين انسيابية حركة المركبات وتنشيط الحركة التجارية بعد ان كان يعاني من الزحام المروري بسبب القطع الجزئي وانتشار التجاوزات). وكشف سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي عن عدد الكتل الكونكريتية التي رفعت من بغداد.وقال البياتي في تصريح امس انه (تم رفع 4 الاف كتلة كونكرتية حتى الان في انحاء متعددة من بغداد), لافتا الى ان (عملية رفع الكتل أسهمت بتقليل الازدحام بنسبة 40 بالمئة), واضاف ان (الجهد الهندسي يقوم حاليا برفع الكتل الكونكريتية من منطقة سيد حمد لله ومحكمة أستئناف الرصافة ومستشفى الجملة العصبية). الى ذلك , استحدث محافظ واسط محمد جميل المياحي بلدية جديدة في مدينة الكوت. وقال المياحي في بيان امس (نبارك لإهلنا في الجانب الايمن لقضاء الكوت بالحصول على الموافقة الرسمية لوزير الاسكان والاعمار والبلديات بإستحداث بلدية الجانب الايمن في مركز المحافظة), مشيرا الى انه (سيتم توزيع الملاكات والآليات والتخصيصات وجميع الامكانات حسب النسبة السكانية والحاجة الفعلية).

وأنجزت دائرة بلدية مركز الرصافة اعمال تكثير 400 الف شتلة متعددة الأصناف لزراعتها في الحدائق والساحات العامة في الموسم الربيعي المقبل.

تكثير نباتات

وذكر بيان امس ان (ملاكات قسم الزراعة بدائرة بلدية مركز الرصافة قامت بتهيئة وتكثير ما يزيد على 400 ألف من الشتلات الموسمية ودائمة الخضرة في مشاتلها لزراعتها في الحدائق العامة والساحات والمتنزهات والجزرات الوسطية محققة الإكتفاء الذاتي منها وعدم الحاجة الى شرائها من الأسواق المحلية). وأوضح ان (ملاكات القسم قامت بإدامة الحدائق والمتنزهات عبر اعمال تشذيب الاشجار وقص الثيل وتعويض التالف من النباتات وزراعة الجزرات الوسطية بنباتات جديدة وانشاء اسيجة نباتية في عدد من الحدائق واصلاح ونصب عدد من ألعاب الاطفال).