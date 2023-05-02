الأمانة تحسم التأهّل ومراجعة لمواجهات الممتاز 26

الناصرية – باسم الركابي

تاهل فريق امانة بغداد للدوري الممتازللموسم المقبل واستعادة موقعةبسرعة بعدما تمكن من الفوز في اخر مبارياته على الصناعات الكهربائية بهدفين دون رد أمس الاول ويتصدر المجموعة الاولى 38بفارق خمس نقاط عن الوصيف البيشمركة وتجاوز البقاءفي الدرجة الأولى بنفس الموسم وانهاء المهمة على أكمل وجه بعدما جمع شتاتة منذ هبوطة في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز للمو سم الماضي بعد فرض الطلاب التعادل في اخر الثواني ويلزم على الهبوط بفارق الأهداف عن الديوانيةبنفس الرصيد 39 كما فشل في تجاوز ملحق الدور التأهيلي بالخسارة من دهوك بهدفين قبل أن يخوض غمار بطولة الدرجة الأولى باهتمام من خلال تسخير إمكاناتة المالية بإعادة تشكيل الفريق الذي دخل المهمة بثقة عالية وتعامل مع المباريات كما يجب وانفرد بالصدارة من البداية في ظل قوة الاداء وهجوم متوازن ودفاع صلب تلقى ثمانية اهداف واتسم اداءالفريق بالثقة والانسجام والنتائج والابتعادبالصدارة لنهاية المشوار عندما حقق الفوز11 مرةوتعادل3 وخسر4 مرات النتائج التي وضعت حدا لمشاركة الفريق في الدرجة الاولى بعد عمل ناجح من قبل الاعبين والإدارة والكادر الفني وحسم الامور بافضل طريقة وشيء مهم ان يعودالفريق لمكانة في الدوري الممتاز في ظل إمكاناتة الكبيرة وامتلاكة لملعب وبنى تحتية ويتبع لمؤسسة امنت دعم الفريق والعودة به للبطولة الاكبر في فترة نوعية نادرا ما تحصل لفرق اخرى ومتوقع ان يكون منافسا مهما بعدما تعلم الدرس من المشاركة الأخيرة الأكثر مرارةعندما تجد الفرق نفسها امام معضلة الخروج منها فقط أندية المؤسسات ومن تمتلك بحبوحة ماليةالمشكلةالتي تعاني منها اغلب الأندية مبروك للامانة العودة المرحب بها لانه فريق متكامل وسيكون إضافة مهمة للبطولة الممتازة.

اسبوع الممتاز 26

ابتعد البطل الشرطة بصدارة الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين الجوية بعد تحقيق فوزا مهما على الطلاب بثلاثة أهداف دون رد ضمن مواجهات الجولة 26التي شهدت عدة تغيرات في جدول الترتيب والفوز الثاني تواليا في غضون خمسة ايام بعد تخطي عقبة اربيل ليخرج امام جمهوره الكبيرليلة الأحد بالفوزالسادس عشربرصيد54 وفي افضل هجوم سجل45 هدفاوفي افضل حال ومتاهب للدفاع عن اللقب ويضع الامال على المجموعة المتكاملة وقدرتها على الأداء والتهديف وظهور سريع ومؤثر لاحمد فرحان الذي سجل ثلاثة اهداف في مباراتين وبرصيد تسعة اهداف ويسعى الفريق مواصلة البقاء في المركز الحالي ما يتوجب الفوز في قمة الدور القادم الجمعة على الجوية التي سيخوضها الوصيف52 بحافز استعادة الصدارة عندما الزمه دهوك التراجع وبات في الوضع الصعب وخشية ان تتزعز ثقة الفريق امام مهمةالعودة للريادة المرهونة بتخطي عقبة الشرطة التي زادت تماسكا وقوة وجاهزة لاكبر تحد للمهمة ولمؤمن سليمان الذي سيواجه فريقة السابق الذي أحرز معه اللقب وهناتختلف الامور امام حاجة الفوز لكي لاتتسع المشاكل بسبب ازمة النتائج وتراجع امال استعادة الصدارة الحدث المنتظر وبدونه قد يتعرض الفريق لازمة ضغط جمهوره المجنون الذي يرى الفريق تعرض لضربة قوية ولابد من تجاوزها بالسرعة .

أنصار الطلاب

وساد الخوف والقلق أنصار الطلاب و عدم رضاهم بعد الاداء الباهت و المستوى الذي لايليق بالفريق امام الاختبار الحقيقي الاخير والخروج بالخسارة الكبيرة.

الاكثرمرارة في المركز الخامس بفارق تسع نقاط عن المتصدر وبحاجةلاعادة ترتيب الدفاع اذا ما أراد أن يعود طرفا منافسا اكثرقوة وقبلها استعادة ثقة الاعبين من الناحية الهجومية وحصد دهوك نقطة غاليةمن الجوية تجاوز مهمة غاية في الصعوبة رغم معاناة نتائج الذهاب وتراجعة مؤخرا بدون فوز لاربع جولات ومعها الخروج من الكاس لكنه تصدى للمهمة وتداركها بنتيجة التعادل والنقطةالتي منحته البقاء بمكانه التاسع .

انتصارات الزوراء

وبعد ثلاثة انتصارات فقد عانى وتوقف الزوراء امام جمهوره وكان اقرب للخسارة امام النجف الذي تقدم في وقت متأخر ووقف حائلا أمام هجمات المضيف العشوائية بفضل صلابة الدفاع والاعتماد على الكرات المرتدة قبل أن يدرك المضيف التعادل في الوقت البديل من ضربة جزاء بعدما افتقدلملامح الهجوم واستغلال الفرص رغم ندرتها لكنه تفادى الهزيمة بعد أن ظلت الفرصة متاحة امام النجف لتكرارنتيجة المرحلة الأولى كونه قدم مباراة مهمة بتسعة لاعبين وهو ما يحسب للمدرب سعد حافظ الذي عدل من خطوط الفريق وجعلها تعمل بشكل أفضل وسط اهتمام جمهوره وقبلها حافظا على مركزيهما الثالث للزوراء51 والاخر السادس38 كما استمرانفط ميسان والكرخ في موقعيهماالسابع والثامن بعدما انتهى لقائهما بالتعادل بدون اهداف ولازالا يقدمان مشاركة مهمةويدعمان الاموربثقة عالية.

اكثر الغانمين

ومن بين الغانمين في الاسبوع الاخير اربيل بعد التقدم ثلاثة مراكز حيث العاشر عندما تغلب على الديوانية بثلاثة اهداف لواحد قبل محو اثار خسارة الشرطة والعودة لسكة الانتصارات في افضل فترة يقودهاعباس عبيد وسط اهتمام جمهور الفريق في ظل تواصل تحقيق النتائج وتحسين الموقع امام اتساع معاناة الديوانية الذي افتقد لكل مقومات اللعب وفي فترة تراجع سريعة ولايمكنة الخروج من ألازمة الخانقة .

نجاح كربلاء

واستمركربلاء بدعم خصوصية مباريات الأرض وتحقيق الفوائد منها بعدما تقدم مركزين حيث الحادي عشر اثر فوزه على زاخو بهدف وافتقد زاخو لفرصةاستعادة توازنه بعد ستة جولات بدون فوز والبقاء في المركز السادس عشر بعد فترة نتائج خانقة وافتقد القاسم للتعامل المطلوب مع مباريات عقر الدارلايقاف نزف النقاط واهدارها بسهولة ومواجهةمصير البقاء المهمة المعقدة عندما تعادل بصعوبة وفي آخر دقيقة مع ضيفة نوروز الاخر الذي تأثر بالنتيحة ليتراجع مركزين للثاني عشر لكنه لازال يقدم مستويات واضحة ويقدم نفسة بافضلية كما تراجع الحدود مركزين للثالث عشر بتعادل بدون اهداف مع نفط البصرةكما فشل في تجاوز خسارة الجوية فيما أخفق الاخرمرةاخرى في ميدانة بعدماخسرامام كربلاء قبل جولتين ليتراجع مركزين للرابع عشر وتاخر في الفترة الأخيرة.

خلافا للتوقعات

وخالف الوسط كل التوقعات والترشيحات بمنحه الفوز على النفط لاسباب معروفة لكنه قبل بالتعادل في ملعبه بنفس مكانه الخامس عشروالنفط في الثامن والاستمرار وسط معاناة النتائج وتفاقم مشكلة البقاء التي يعاني منها الصناعة الذي تجرع الهزيمةالسابعة عشرة.