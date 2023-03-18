الألوان مرة أخرى – مازن الحيدري

لم يكن أختيار الوان الترفك لايت الثلاث اعتباطاً بل جاء نتيجة أبحاث ودراسات معمقة حول تأثير اللون على الأنسان ، وبات معروفا بأن اللون الأحمر يحمل دلالات التحذير والمنع فيما صار اللون الأخضر إشارة الى التساهل والقبول وما عبارة ( روح دربك أخضر ) إلا دليل على ذلك بينما أتخذ اللون الأصفر دور التنبيه والإشارة الى حالة دير بالك !! ينصح الأطباء بإعتماد التنوع في الوجبة الغذائية مهما كانت بسيطة ومحاولة تضمينها أصناف وألوان غذائية متنوعة ويفضل ان تكون عناصرها تحمل اللون الأخضر والأحمر والأصفر مثل لوحة الترفك لايت !! يدخل عروگ الطاوة ضمن واحدة من الوصفات الشعبية البسيطة متعددة الألوان والتي يشكل الرشاد والريحان المكوّن الأخضر فيها فيما تلعب مكعبات البتيتة أم الكركم وشياف النومي حامض دور الأصفر بجدارة ووضوح تام ومن الضروري إكمال اللوحة باللون الأحمر من خلال قطع الطماطة الطازجة ومخلل الشلغم !! وكما تنظم اضوية الترفك لايت حركة السير والمرور فأن تناول هذه الوجبة البسيطة بألوانها الثلاثة يدخل البهجة والسرور للنفوس وهي نموذج مثالي للتوازن الغذائي التي ينصح به الاطباء مع ضرورة حضور استكان الجاي بعدها وألف عافية !!

مع قهوة الصباح