الألوان المُنسّقة طبعت إطلالات الملكة إليزابيث الثانية

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عُرفت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬بمظهر‭ ‬فريد‭ ‬عكس‭ ‬أسلوباً‭ ‬شخصياً‭ ‬اختارته‭ ‬لنفسها‭ ‬ليتطابق‭ ‬مع‭ ‬منصبها،‭ ‬فكانت‭ ‬تعتمد‭ ‬بزات‭ ‬بألوان‭ ‬زاهية‭ ‬وقبعات‭ ‬تنسّقها‭ ‬مع‭ ‬ملابسها‭ ‬وقفازات‭ ‬مرتبة‭. ‬

واعتمدت‭ ‬الملكة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السبعين‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬فيها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تدرّجات‭ ‬الألوان‭ ‬كلّها‭ ‬في‭ ‬إطلالاتها،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الأصفر‭ ‬الناصع‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الأخضر‭ ‬الفليو‭ ‬والفوشيا‭ ‬والأزرق‭ ‬الملكي‭. ‬

ويعتبر‭ ‬حفيدها‭ ‬هاري‭ ‬أنّ‭ ‬إطلالتها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مذهلة‭ ‬ومثالية‮»‬‭ ‬أيّاً‭ ‬كان‭ ‬اللون‭ ‬الذي‭ ‬تعتمده‭. ‬

وتولى‭ ‬مصممو‭ ‬أزياء‭ ‬ومستشارو‭ ‬موضة‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬لصالح‭ ‬الملكة‭ ‬تطوير‭ ‬أسلوبها‭ ‬الفريد‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الزمن،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬نورمان‭ ‬هارتنيل‭ ‬الذي‭ ‬صمّم‭ ‬فستان‭ ‬زفافها‭ ‬معتمداً‭ ‬الحرير‭ ‬كقماش‭ ‬طرّزه‭ ‬بعشرة‭ ‬آلاف‭ ‬حبة‭ ‬لؤلؤة‭ ‬ورصّعه‭ ‬بالكريستال‭. ‬وأذهلت‭ ‬إطلالة‭ ‬الملكة‭ ‬هذه‭ ‬البريطانيين‭ ‬الخارجين‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬

وصمم‭ ‬هارتنيل‭ ‬أيضاً‭ ‬فستان‭ ‬الحرير‭ ‬الذي‭ ‬ارتدته‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬تنصيبها‭ ‬سنة‭ ‬1953‭. ‬

وأوضح‭ ‬هارتنيل‭ ‬أنّه‭ ‬التصميم‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬‮«‬السماء‭ ‬والأرض‭ ‬والشمس‭ ‬والقمر‭ ‬والنجوم‭ ‬وأي‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬تطريزه‭ ‬على‭ ‬فستان‭ ‬سيكون‭ ‬تاريخياً‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬المرات،‭ ‬قال‭ ‬هاردي‭ ‬إيميس،‭ ‬وهو‭ ‬مصمم‭ ‬الملكة‭ ‬المعتمد‭ ‬رسمياً‭ ‬بين‭ ‬سنتي‭ ‬1955‭ ‬و1990‭ ‬وتولى‭ ‬تصميم‭ ‬البزة‭ ‬الزهرية‭ ‬التي‭ ‬ارتدتها‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬على‭ ‬توليها‭ ‬العرش‭ ‬سنة‭ ‬1977‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬تصميم‭ ‬ملابس‭ ‬الملكة‭ ‬ليس‭ ‬بمهمة‭ ‬سهلة‮»‬‭. ‬

وحرصت‭ ‬أنجيلا‭ ‬كيلي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إطلالات‭ ‬الملكة‭ ‬مثالية‭ ‬دائماً‭. ‬وانضمت‭ ‬هذه‭ ‬الإنكليزية‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬متواضعة‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬المعني‭ ‬بأزياء‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬سنة‭ ‬1993،‭ ‬وأصبحت‭ ‬منسقة‭ ‬ملابسها‭ ‬الخاصة‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬

وفي‭ ‬فترة‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬فُرض‭ ‬نتيجة‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬تولت‭ ‬كيلي‭ ‬بنفسها‭ ‬قص‭ ‬شعر‭ ‬الملكة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تروي‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬أجاز‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬نشره‭. ‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬الملكة‭ ‬كانت‭ ‬زبونة‭ ‬مخلصة،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬تنسيق‭ ‬إطلالاتها‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بالمهمة‭ ‬السهلة،‭ ‬لأنّ‭ ‬اللباس‭ ‬الملكي‭ ‬يخضع‭ ‬لقواعد‭ ‬معيّنة‭ ‬وعلى‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬أن‭ ‬يحذروا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬خاطئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬

وقال‭ ‬غرانت‭ ‬هارولد،‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬خدم‭ ‬سابق‭ ‬لدى‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هنالك‭ ‬قواعد‭ ‬مكتوبة‭ ‬خاصة‭ ‬بالإطلالات‭ ‬بل‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬الأزياء‭ ‬لقواعد‭ ‬الإيتيكيت‭ ‬والبروتوكول‮»‬‭. ‬فكان‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬مثلاً‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬الملكة‭ ‬ترتدي‭ ‬جوارب‭ ‬طويلة‭ ‬سوداء‭ ‬أو‭ ‬تعتمد‭ ‬طلاء‭ ‬أظافر‭ ‬أحمر،‭ ‬بل‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعتمد‭ ‬سوى‭ ‬جوارب‭ ‬طويلة‭ ‬مماثلة‭ ‬للون‭ ‬البشرة‭. ‬أما‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر‭ ‬فينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذات‭ ‬لون‭ ‬وردي‭ ‬فاتح‭ ‬جداً‭ ‬لانه‭ ‬أكثر‭ ‬أناقة‭. ‬

وأشار‭ ‬هارولد‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مجموعة‭ ‬ملابس‭ ‬الملكة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تحوِ‭ ‬قط‭ ‬أي‭ ‬تنانير‭ ‬قصيرة‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬الركبة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬الملكة‭ ‬تزيّن‭ ‬إطلالاتها‭ ‬بمجوهرات‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬دبوس‭ ‬بروش‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬يفضل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬طبقات‭. ‬ومع‭ ‬أنّ‭ ‬الملكة‭ ‬أبقت‭ ‬على‭ ‬تقاليد‭ ‬قديمة‭ ‬كاعتماد‭ ‬القبعات‭ ‬التي‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬دونها،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬بعض‭ ‬عاداتها‭ ‬كارتداء‭ ‬القفازات‭ ‬في‭ ‬فصلي‭ ‬الصيف‭ ‬والشتاء‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬جانباً‭ ‬‮«‬عملياً‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬هارولد‭. ‬وقال‭ ‬إنّ‭ ‬الملكة‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬القفازات‭ ‬‮«‬لحرصها‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التقاط‭ ‬أي‭ ‬جرثومة‭ ‬أو‭ ‬الفيروس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الزكام‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬تصافح‭ ‬الآخرين‭. ‬

وكان‭ ‬اختيارها‭ ‬لألوان‭ ‬ملابسها‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬يطبع‭ ‬أسلوبهاـ‭ ‬وجعل‭ ‬تمييزها‭ ‬بين‭ ‬الجموع‭ ‬أمراً‭ ‬سهلاً‭ ‬لانّ‭ ‬طولها‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬متراً‭ ‬و63‭ ‬سنتمتراً‭. ‬

وأشارت‭ ‬كارولين‭ ‬دو‭ ‬غيتو،‭ ‬وهي‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬معرض‭ ‬خُصص‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬سنة‭ ‬2016‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الملكة‭ ‬معروفة‭ ‬ببزاتها‭ ‬ذات‭ ‬الألوان‭ ‬الزاهية‭ ‬والتي‭ ‬يهدف‭ ‬اعتمادها‭ ‬إلى‭ ‬تمييزها‭ ‬بسهولة‭ ‬بين‭ ‬الحشود‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬المهمة‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬عطل‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬التي‭ ‬تمضيها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬بيوتها‭ ‬الريفية،‭ ‬كانت‭ ‬الملكة‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬القبعة‭ ‬وتعتمد‭ ‬وشاحاً‭ ‬بسيطاً‭ ‬وإزاراً‭ ‬اسكتلندياً‭ ‬وجوزاً‭ ‬من‭ ‬الجزمة،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تعتمد‭ ‬خلال‭ ‬ارتباطاتها‭ ‬الرسمية‭ ‬إطلالة‭ ‬بلون‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬رأسها‭ ‬حتى‭ ‬أخمص‭ ‬قدميها‭. ‬

واعتبرت‭ ‬ميشال‭ ‬كلابتون،‭ ‬وهي‭ ‬مصممة‭ ‬الملابس‭ ‬الخاصة‭ ‬بمسلسل‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬كراون‭ ‬‮«‬،‭ ‬أنّ‭ ‬ملابس‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬الزي‭ ‬الرسمي‮»‬‭.‬‭ ‬وأشارت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوغ‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الملكة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬مع‭ ‬كلابها‭ ‬ثم‭ ‬تظهر‭ ‬بعد‭ ‬لحظات‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬برزة‭ ‬وتضع‭ ‬قبعة‭ ‬وقفازات‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬ملابس‭ ‬الملكة‭ ‬تشكل‭ ‬أحياناً‭ ‬وسيلة‭ ‬لإيصال‭ ‬رسائل،‭ ‬فكانت‭ ‬تضع‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬الرسمية‭ ‬مثلاً‭ ‬دبوساً‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬نبات‭ ‬النقل‭ ‬المُعتمد‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬كرمز‭ ‬أو‭ ‬آخر‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬ورقة‭ ‬القيقب‭ ‬الكندية‭ ‬شكلاً،‭ ‬كطريقة‭ ‬تلجأ‭ ‬إليها‭ ‬لتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭. ‬

وكان‭ ‬يُشاع‭ ‬أنها‭ ‬تحمل‭ ‬دائماً‭ ‬حقيبة‭ ‬‮«‬لونر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬نسخة‭ ‬منها،‭ ‬بهدف‭ ‬إرسال‭ ‬إشارات‭ ‬سرية‭ ‬إلى‭ ‬فريقها‭. ‬

وللعمل‭ ‬لدى‭ ‬الملكة،‭ ‬كانت‭ ‬السرية‭ ‬أمراً‭ ‬ضرورياً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ريغبي‭ ‬أند‭ ‬بيلير‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬حمالات‭ ‬الصدر‭ ‬الراقية،‭ ‬إذ‭ ‬خسرت‭ ‬وظيفتها‭ ‬كمورّد‭ ‬رسمي‭ ‬للملكة‭ ‬نتيجة‭ ‬كشفها‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬حمالة‭ ‬الصدر‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭. ‬

وحضرت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬سنة‭ ‬2018‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬وقدّمت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أول‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬للأزياء‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مكافأة‭ ‬أصبحت‭ ‬تُمنح‭ ‬سنوياً‭ ‬لموهبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

وارتدت‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بزة‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق‭ ‬الفاتح‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬قماش‭ ‬التويد،‭ ‬وجلست‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجمة‭ ‬الموضة‭ ‬أنّا‭ ‬وينتور