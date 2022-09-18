الألمان يتحمسون لعودة مهرجان البيرة برغم انزعاجهم من غلائها

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬انطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬البيرة‭ (‬أكتوبرفيست‭) ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬بجنوب‭ ‬ألمانيا‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬إلغائه‭ ‬لعامين‭ ‬متتاليين‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد19‭.‬

وتأتي‭ ‬عودة‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الشعبي‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬البيرة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سائر‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية،‭ ‬إذ‭ ‬أدى‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الخام‭ ‬والطاقة‭ ‬وأجبر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مصنعي‭ ‬المشروبات‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬منتجاتهم‭.‬

ووفقاً‭ ‬للتقليد‭ ‬المعتمد،‭ ‬أطلق‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ميونيخ‭ ‬ديتر‭ ‬رايتر‭ ‬الاحتفالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ثقب‭ ‬البرميل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البيرة‭ ‬بمطرقة،‭ ‬وتقديم‭ ‬الكوب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬ولاية‭ ‬بافاريا‭ ‬ماركوس‭ ‬سودر‭.‬

ويستمر‭ ‬المهرجان‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬قيود‭ ‬صحية‭ ‬أو‭ ‬إلزامية‭ ‬وضع‭ ‬الكمامة‭. ‬ويستقطب‭ ‬مهرجان‭ ‬البيرة،‭ ‬أو‭ “‬أكتوبرفست‭”‬،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬ثلثهم‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬آسيا‭. ‬ويدر‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬1‭,‬2‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وشهد‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬إلغاء‭ ‬الحدث‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي‭. ‬وفي‭ ‬عامي‭ ‬1854‭ ‬و1873،‭ ‬لم‭ ‬يُقم‭ ‬المهرجان‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬الكوليرا‭.‬

ويُصنف‭ ‬الألمان‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مستهلكي‭ ‬البيرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬مع‭ ‬استهلاك‭ ‬فردي‭ ‬بلغ‭ ‬84‭ ‬لتراً‭ ‬عام‭ ‬2021