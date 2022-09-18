الألمان يتحمسون لعودة مهرجان البيرة برغم انزعاجهم من غلائها

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) انطلق مهرجان البيرة (أكتوبرفيست) في ميونيخ بجنوب ألمانيا السبت، بعد إلغائه لعامين متتاليين بسبب جائحة كوفيد19.
وتأتي عودة هذا المهرجان الشعبي الكبير على وقع ارتفاع أسعار البيرة على غرار سائر المواد الاستهلاكية، إذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة وأجبر الكثير من مصنعي المشروبات على رفع أسعار منتجاتهم.
ووفقاً للتقليد المعتمد، أطلق رئيس بلدية ميونيخ ديتر رايتر الاحتفالات من خلال ثقب البرميل الأول من البيرة بمطرقة، وتقديم الكوب الأول لرئيس ولاية بافاريا ماركوس سودر.
ويستمر المهرجان حتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، من دون أي قيود صحية أو إلزامية وضع الكمامة. ويستقطب مهرجان البيرة، أو “أكتوبرفست”، أكثر من 5 ملايين شخص، ثلثهم من الخارج، لا سيما من آسيا. ويدر الحدث في العادة 1,2 مليار يورو من العائدات الاقتصادية.
وشهد العام 2020 إلغاء الحدث للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما حصل أيضا في العام التالي. وفي عامي 1854 و1873، لم يُقم المهرجان بسبب تفشي وباء الكوليرا.
ويُصنف الألمان من أكبر مستهلكي البيرة في أوروبا، مع استهلاك فردي بلغ 84 لتراً عام 2021