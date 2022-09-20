الألزهايمر مرض شائع يتفوق على انتصارات العلم

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يصادف‭ ‬الأربعاء‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمرض‭ ‬الألزهايمر‭ ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬للمصابين‭ ‬به‭ ‬بفقدان‭ ‬تدريجي‭ ‬للذاكرة‭ ‬ويطال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتوصل‭ ‬العلم‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬شافٍ‭ ‬له‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الألزهايمر؟‭ ‬

يتسبب‭ ‬مرض‭ ‬الألزهايمر‭ ‬الذي‭ ‬حدده‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الطبيب‭ ‬الألماني‭ ‬ألويس‭ ‬ألزهايمر‭ ‬سنة‭ ‬1906‭ ‬ويشكل‭ ‬أحد‭ ‬أمراض‭ ‬التنكس‭ ‬العصبي،‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬تدريجي‭ ‬لقدرات‭ ‬المصاب‭ ‬به‭ ‬المعرفية‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬فقدان‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬باستقلالية‭.‬

وتشمل‭ ‬أعراض‭ ‬الألزهايمر‭ ‬النسيان‭ ‬المتكرر،‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الوجهات،‭ ‬واضطرابات‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬التنفيذية‭ (‬التخطيط‭ ‬،‭ ‬التنظيم‭ ‬،‭ ‬ترتيب‭ ‬الأفكار،‭ ‬مراودة‭ ‬المريض‭ ‬أفكار‭ ‬غير‭ ‬واقعية‭) ‬وحتى‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬الكلام‭.‬

‭- ‬كم‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬به؟‭ ‬

تشير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يعانون‭ ‬الخرف‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬الألزهايمر‭ ‬أكثر‭ ‬أشكاله‭ ‬شيوعاً‭. ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬60‭ ‬إلى‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بالخرف‭ ‬يعانون‭ ‬الألزهايمر،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬مريض‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2050،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المنخفض‭ ‬أو‭ ‬المتوسط،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬العبء‭ ‬المجتمعي‭ ‬الكبير‭ ‬أصلاً‭ ‬على‭ ‬أقارب‭ ‬المرضى‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬البلدان‭.‬

ويُعتبر‭ ‬الخرف‭ ‬وحديثاً‭ ‬الألزهايمر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للإعاقة‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭ ‬لدى‭ ‬كبار‭ ‬السن‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬الإصابة‭ ‬به؟‭ -‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬الالزهايمر‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬أشكال‭ ‬الخرف‭ ‬شيوعاً،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أسبابه‭ ‬وآلية‭ ‬عمله‭ ‬لا‭ ‬تزالان‭ ‬غير‭ ‬محددتين‭ ‬بصورة‭ ‬دقيقة‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تُرصد‭ ‬ظاهرتان‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬الزهايمر،‭ ‬تتمثل‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬لويحات‭ ‬بروتين‭ ‬تسمى‭ ‬أميلويد‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬وتدمرها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد،‭ ‬فيما‭ ‬تتمثل‭ ‬الثانية‭ ‬بنوع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬البروتين‭ ‬يسمى‭ ‬تاو‭ ‬وموجود‭ ‬في‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يشكّل‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬مجموعات‭ ‬منه‭ ‬تؤدي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬الخلايا‭ ‬المصابة‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬ترابط‭ ‬هاتين‭ ‬الظاهرتين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مسألة‭ ‬غير‭ ‬مفهومة‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬العلم‭ ‬لم‭ ‬يتوصل‭ ‬بعد‭ ‬بصورة‭ ‬حاسمة‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬ظهور‭ ‬هذين‭ ‬النوعين‭ ‬من‭ ‬البروتين‭ ‬وإلى‭ ‬مدى‭ ‬علاقتهما‭ ‬بالمرض‭.‬

ويتزايد‭ ‬التساؤل‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الفرضية‭ ‬القائمة‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬والقائلة‭ ‬بأنّ‭ ‬تكوين‭ ‬لويحات‭ ‬الأميلويد‭ ‬هو‭ ‬عامل‭ ‬مسبب‭ ‬للمرض‭ ‬وليس‭ ‬نتيجة‭ ‬لعمليات‭ ‬أخرى‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬العلاجات؟‭ -‬

وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬نتيجةً‭ ‬للصعوبات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬العوامل‭ ‬المسببة‭ ‬للمرض،‭ ‬ورغم‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حالياً‭ ‬أي‭ ‬علاج‭ ‬يتيح‭ ‬للمريض‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬الالزهايمر‭ ‬أو‭ ‬يقي‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭.‬

وسُجل‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬تقدّم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬قدّمه‭ ‬مختبر‭ “‬بايوجين‭” ‬الأميركي‭ ‬ويستهدف‭ ‬بروتينات‭ ‬الأميلويد‭. ‬ومع‭ ‬أنّ‭ ‬العلاج‭ ‬سجّل‭ ‬بعض‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬وأجازت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬تأثيره‭ ‬يبقى‭ ‬محدوداً‭ ‬وتخضع‭ ‬فائدته‭ ‬العلاجية‭ ‬للمناقشة‭.‬

‭- ‬عوامل‭ ‬تزيد‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬وأخرى‭ ‬وقائية‭ -‬

يشير‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬للصحة‭ ‬والأبحاث‭ ‬الطبية‭ (‬إنسيرم‭) ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬السنّ‭ ‬تشكل‭ ‬العامل‭ ‬الأساسي‭ ‬المعزز‭ ‬للإصابة‭ ‬بالمرض،‭ ‬إذ‭ ‬يزيد‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالالزهايمر‭ ‬بعد‭ ‬سنّ‭ ‬الـ65‭ ‬ويصبح‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬بعد‭ ‬الـ80‭.‬

ويرتفع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالألزهايمر‭ ‬عندما‭ ‬تُترك‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬كمرض‭ ‬السكري‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معالجة‭ ‬في‭ ‬سنّ‭ ‬مبكرة‭.‬‭ ‬ولا‭ ‬تُعرف‭ ‬بعد‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬يُصاب‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالألزهايمر‭.‬

ويشكل‭ ‬الخمول‭ ‬عاملاً‭ ‬إضافياً‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالألزهايمر،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإصابات‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬الجمجمة‭ ‬التي‭ ‬لوحظت‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الرياضيين‭ (‬كلاعبي‭ ‬الرغبي‭ ‬أو‭ ‬الملاكمين‭).‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تشكل‭ ‬الدراسة‭ ‬والنشاط‭ ‬المهني‭ ‬المحفز‭ ‬والحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬النشطة‭ ‬عوامل‭ ‬تؤخر‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬المرض‭ ‬الأولى‭ ‬وحدتها‭.‬

ويستفيد‭ ‬الدماغ‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬من‭ “‬احتياطٍ‭ ‬معرفي‭” ‬يعوّض‭ ‬لفترة‭ ‬معينة‭ ‬أقلّه‭ ‬وظيفة‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬المفقودة‭. ‬ويرتبط‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬بمرونة‭ ‬الدماغ،‭ ‬أي‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التكيّف‭.‬