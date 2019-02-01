الأفغانيات‭ ‬يتخوفن‭ ‬من‭ ‬سلام‭ ‬محتمل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬حريتهن‭ ‬الشخصية

كابول,-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬شأنها‭ ‬شأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفغانيات‭ ‬المتعلمات‭ ‬تخشى‭ ‬ليلى‭ ‬حيدري‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬الى‭ ‬„التخلي‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حقوقهن“‭ ‬وترى‭ ‬أنه‭ ‬„من‭ ‬السذاجة‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬طالبان‭ ‬ستتغير“‭. ‬وتقول‭ ‬حيدري‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬„#مي‭ ‬تو‭ ‬أفغانستان“‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬„نقطة‭ ‬إنطلاق‭ ‬لحملة‭ ‬أوسع‭ ‬لتوحيد‭ ‬الأفغان‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬طالبان“،‭ ‬حسب‭ ‬قوله،‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬طالبان‭ ‬„لا‭ ‬نزال‭ ‬نرى‭ ‬اليوم‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬تتعرض‭ ‬فيها‭ ‬نساء‭ ‬للضرب‭ ‬علنا“‭. ‬وتضيف‭ ‬في‭ ‬المطعم‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للشباب‭ ‬والشابات‭ ‬الجلوس‭ ‬معا‭ ‬فيه‭ ‬„إذا‭ ‬عادوا،‭ ‬سيتوجب‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬ارتياد‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة“‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬تقول‭ ‬مينا‭ ‬رضائي‭ ‬صاحبة‭ ‬مقهى‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬تصدح‭ ‬فيه‭ ‬الموسيقى‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬طالبان‭ ‬„لا‭ ‬نريد‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الوراء‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬حريتنا“‭. ‬وتخشى‭ ‬النساء‭ ‬المتعلمات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬أي‭ ‬سحب‭ ‬لقوات‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إليه‭ ‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وطالبان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬حكم‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مقبل‭.‬

ففي‭ ‬ظل‭ ‬حكم‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬(1996-2001)‭ ‬كان‭ ‬التعليم‭ ‬محظورا‭ ‬على‭ ‬الإناث،‭ ‬وكذلك‭ ‬العمل‭ ‬باستثناء‭ ‬قطاعات‭ ‬محددة‭ ‬كالطب،‭ ‬وإرتداء‭ ‬البرقع‭ ‬إلزامي‭. ‬ولم‭ ‬تتردد‭ ‬لجنة‭ ‬الأمر‭ ‬بالمعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭ ‬في‭ ‬معاقبة‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يخالفن‭ ‬مبادىء‭ ‬الشريعة‭ ‬علنا‭. ‬وتتذكر‭ ‬نفيدة‭ ‬بيات‭ ‬(25‭ ‬عاما)‭ ‬من‭ ‬اقليم‭ ‬جاغوري‭ ‬(وسط)‭ ‬قائلة‭ ‬„كم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬الإناث‭ ‬ولم‭ ‬أنس‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬أقدم‭ ‬فيه‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬إحراق‭ ‬مدرستنا‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا“‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬خارج‭ ‬سيطرة‭ ‬السلطات‭ ‬أي‭ ‬ثلث‭ ‬البلاد‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬أميركية‭. ‬وقالت‭ ‬„هناك‭ ‬لا‭ ‬تذهب‭ ‬الفتيات‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للنساء‭ ‬العمل‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية“‭.‬

„مستبعدات“‭ ‬من‭ ‬المفاوضات

بحسب‭ ‬الباحثة‭ ‬هيذر‭ ‬بار‭ ‬الأفغانيات‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬بتوخي‭ ‬الحذر‭ ‬لانهن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬„مستبعدات‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التفاوض“‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭.‬

وقالت‭ ‬„وإن‭ ‬تحسن‭ ‬سلوك‭ ‬طالبان‭ ‬حيال‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬2001،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعيدا‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬الأفغاني“‭.‬

وموقع‭ ‬النساء‭ ‬تحسن‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬منذ‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬أسندت‭ ‬لهن‭ ‬ثلاث‭ ‬حقائب‭ ‬وزارية‭ ‬وحظين‭ ‬ب27,7%‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان‭.‬

وتفيد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2,5‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬طفل‭ ‬يذهبون‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬فتيات‭. ‬وحصة‭ ‬النساء‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬العاملين‭ ‬ترتفع‭ ‬وبلغت‭ ‬19%‭ ‬في‭ ‬2016‭.‬

لكن‭ ‬رغم‭ ‬برامج‭ ‬المساعدات‭ ‬السخية‭ ‬للدول‭ ‬الغربية،‭ ‬كانت‭ ‬أفغانستان‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مصنفة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬مؤشرجورجتاون‭ ‬للنساء،‭ ‬ومنظمة‭ ‬„سلام‭ ‬وأمان“‭ ‬لقياس‭ ‬وضع‭ ‬النساء‭ ‬ومدى‭ ‬حصولهن‭ ‬على‭ ‬استقلاليتهن‭.‬

وتعيش‭ ‬غالبية‭ ‬الأفغانيات‭ ‬المتعلمات‭ ‬في‭ ‬المدن،‭ ‬ويشكلن‭ ‬أقلية‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬حيث‭ ‬تقدر‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬المتعلمات‭ ‬ب17%‭ ‬لتنخفض‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬النائية‭ ‬الى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬2%‭ .‬

وتشعر‭ ‬النساء‭ ‬المقيمات‭ ‬في‭ ‬الأرياف‭ ‬بالقلق‭ ‬نفسه‭ ‬وهن‭ ‬ضحايا‭ ‬الفقر‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمن‭ ‬ومستويات‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬لدى‭ ‬الولادة،‭ ‬وحقوقهن‭ ‬محدودة‭ ‬نتيجة‭ ‬التقاليد‭ ‬المحافظة‭ ‬جدا‭.‬

وقالت‭ ‬ربة‭ ‬الاسرة‭ ‬حسينة‭ ‬(32‭ ‬عاما)‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ريفية‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬هلمند‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬معارك‭ ‬„من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬القيود‭ ‬ستزداد‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬طالبان“‭. ‬وأضافت‭ ‬„إننا‭ ‬قلقات‭ ‬ونخشى‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬حياتنا‭ ‬للخطر“‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬ناديا‭ ‬رضائي،‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬ريفية‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬غزنة‭ ‬بسبب‭ ‬المعارك‭ ‬„الحرب‭ ‬منعتني‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬ينشأ‭ ‬أولادي‭ ‬دون‭ ‬تعليم‭ ‬ولا‭ ‬أن‭ ‬يمنعني‭ ‬متمردو‭ ‬طالبان‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬دون‭ ‬زوجي“‭.‬

„الأفغانيات“‭ ‬تغيرن

لكن‭ ‬البلاد‭ ‬تغيرت‭ ‬ولن‭ ‬تسمح‭ ‬الأفغانيات‭ ‬بحرمانهن‭ ‬من‭ ‬حقوقهن‭ ‬دون‭ ‬تحريك‭ ‬ساكن‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬ناشطات‭ ‬مدافعات‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

وقالت‭ ‬فوزية‭ ‬كوفي‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬النساء‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬„المرأة‭ ‬الأفغانية‭ ‬باتت‭ ‬أقوى‭ ‬وأقل‭ ‬جهلا‭ ‬وأكثر‭ ‬تعلما‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬ولن‭ ‬يقبل‭ ‬أحد‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الرجال‭ ‬بعودة‭ ‬أفغانستان‭ ‬إلى‭ ‬1998“‭.‬

وتؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬„السلام‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أوضاع‭ ‬النساء“‭.‬

وتؤيد‭ ‬عطية‭ ‬مهربان‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬هذا‭ ‬الرأي‭. ‬وقالت‭ ‬„إذا‭ ‬اعتقدتم‭ ‬(طالبان)‭ ‬أن‭ ‬بإمكانكم‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الإيديولوجيا‭ ‬نفسها‭ ‬وأن‭ ‬تمنعوننا‭ ‬من‭ ‬التعلم‭ ‬والعمل‭ ‬فأنتم‭ ‬على‭ ‬خطأ!“‭.‬

وتؤكد‭ ‬حساي‭ ‬اندار‭ ‬وهي‭ ‬امرأة‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬الأربعين‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬أنها‭ ‬تبقى‭ ‬„متفائلة“‭. ‬وتضيف‭ ‬„لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬سيتخلى‭ ‬عنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬معيبا“‭.‬