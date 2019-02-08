الأغذية‭ ‬الخمسة‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬الهاديء‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مجلة‭ ‬«فرويندين»‭ ‬الألمانية‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة،‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬والنوم‭ ‬العميق‭ ‬بصورة‭ ‬أسرع‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة:

البيض

بسبب‭ ‬محتواه‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬البروتين‭ ‬يعتبر‭ ‬البيض‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المناسبة‭ ‬لوجبة‭ ‬العشاء،‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬البيض‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬«تريبتوفان»‭ ‬الأحماض‭ ‬الأمينية،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الضرورية‭ ‬لإنتاج‭ ‬هرمون‭ ‬«الميلاتونين»‭ ‬المعروف‭ ‬بهرمون‭ ‬النوم‭.‬

الجوز

اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬تكساس‭ ‬أن‭ ‬الجوز‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬«الميلاتونين»،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإنهم‭ ‬أوصوا‭ ‬بتناول‭ ‬بعض‭ ‬الجوز‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬«الميلاتونين»‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭.‬

الأرز

يمكن‭ ‬لكمية‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الأرز‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬لأن‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬الموجودة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬تركيز‭ ‬«التريبتوفان»‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬ويحتوي‭ ‬أرز‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفيتامينات‭ ‬والماغنسيوم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬العضلات‭ ‬والأعصاب‭.‬

السلمون

يساعد‭ ‬السلمون‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬الأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬«أوميجا‭ ‬3»‭ ‬التي‭ ‬تحفز‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬«الميلاتونين»‭.‬

شاي‭ ‬البابونج

يعتبر‭ ‬شاي‭ ‬البابونج‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬المنزلية‭ ‬المثالية،‭ ‬حيث‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬التهابات‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬