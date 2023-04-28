ميسان تسويق أكثر من 920 طناً من الحنطة والحصاد مستمر

الأعلى منذ 3 مواسم .. الأمطار والسيول ترفع مخزون سد العظيم

العمارة – علي قاسم الكعبي

ديالى- سلام الشمري

أعلنت محافظة ديالى ، ارتفاع مخزون سد العظيم، شمالي المحافظة بنسبة 40 بالمئة جراء الأمطار والسيول المتدفقة خلال المدة الماضية، مبينة أن الخزين الموجود جعل لديها مرونة لدراسة خطتها المائية.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند علي المعموري لــ(الزمان) أمس، إن (مخزون سد العظيم ارتفع بنسبة 40 بالمئة عن المواسم السابقة بفعل الأمطار والسيول المتدفقة وان كانت نسبية)، مشيراً إلى أن (المخزون الحالي هو الاعلى منذ 3 مواسم). ورجح المعموري (ارتفاع مخزون السد في ظل توقعات وصول موجات جديدة من السيول من الجبال والوديان الشمالية نحو سد العظيم خلال شهر نيسان وأوائل آيار والذي يعد موسم التخزين الربيعي). واشار المعموري ، أن (الاطلاقات الحالية من سد العظيم نحو نهر العظيم كافية وتفوق الحاجة بعدما شارفت الخطة الشتوية على الانتهاء وانجاز الرية النهائية لمحاصيل الحنطة والشعير).

تخفيض إطلاقات

وكشف مدير الموارد المائية بديالى، ان (دائرته تدرس تخفيض الاطلاقات نحو نهر العظيم للاستفادة من المخزون المائي في الموسمين الصيفي والشتوي القادمين ). واعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في ميسان بان عمليات الحصاد الميكانيكي مستمرة وتشهد تصاعدا في وتيرة عملها وقال اعلام الاتحاد لـ(الزمان) امس ان (عمليات الحصاد والتسويق مستمرة في عموم حقول ومزارع المحافظة مشيرا إلى أن عدد الاراضي التي تم حصادها بلغت9280 دونم من محصول الحنطة و3675 دونماً من محصول الشعير واكد بأن الكميات المسوقة لغاية 23 نيسان الجاري هي اكثر من 920 طناً من محصول الحنطة). لافتا الى ان (النتائج المتحققة من معدلات الغلة لهذا الموسم تبشر بالخير والانتاج الوفير لدعم السلة الغذائية للمواطنين بالمحاصيل المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل ضمن الحصة التموينية للمواطن العراقي). منوها بان (الخطة الزراعية لمحافظة ميسان ارتفعت بعد موجة الامطار التي روت المساحات الديمية والتي تأثرت من شحة مياه الري في بداية الموسم الزراعي).