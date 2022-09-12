الأعرجي يبحث مع أسبانيا وبلغاريا حماية السفارات وأنهاء ملف مخيم الهول

بغداد – ابتهال العربي

بحث مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، مع السفير الإسباني بيدرو مارتينيز افيال والقائم بالاعمال البلغاري نيكولا دراغانوف لدى بغداد ،ملفي مخيم الهول وحماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأعرجي، استقبل بمكتبه افيال، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين)، وأكد الأعرجي (أهمية الاستفادة من تجارب الناتو لتطوير قدرات القوات الأمنية)، وتابع ان (سياسة العراق هي أن تكون لديه علاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع)، واشار البيان الى ان (الجانبين شددا على مواصلة الحرب ضد داعش ، وتطرقا الى ملف مخيم الهول، حيث أكد الأعرجي أن من نقاط ضعف داعش هي أن يبقى المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب)، مبينا أن (العراق يسعى إلى إنهاء ملف مخيم الهول وعودة المجرمين إلى دولهم لمحاكمتهم هناك، وأن الحل لملف هذا المخيم هو سحب الدول لرعايها منه). من جانبه ،اوضح السفير الإسباني أن (بلاده تحاول إعادة مواطنيها المتواجدين في مخيم الهول السوري، من أجل تفكيكه وإنهاء هذا الملف). كما اكد الاعرجي ، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية لحماية السفارات والبعثات العاملة في العراق.وذكر البيان ان ( مستشار الأمن القومي استقبل، بمكتبه القائم بالأعمال البلغاري ،وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبلغاريا، وتأكيد أهمية التعاون والشراكة في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين)، ولفت الاعرجي الى ان (العراق حريص على تطويرعلاقاته مع بلغاريا في مجالات التعاون المتعددة، ومنها العسكرية والأمنية، وكذلك نقل التكنولوجيا والتعاون مع هيئة التصنيع الحربي العراقي)، مؤكدا ان (القائد العام للقوات المسلحة، أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية، لحماية السفارات والبعثات العاملة في العراق)، ومضى الى القول ان (استقرار العراق ،هو استقرار للمنطقة، وأن وحدة الشعب قضية مهمة، وحفظ السيادة شيء مقدس بالنسبة للعراقيين).