فرق الإطفاء تسيطر على حريق مبنى متخذ مخزناً للزيوت ببغداد

الأعرجي وبلاسخارت يبحثان أوضاع سنجار ومخيم الهول

بغداد – فائز جواد

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ،الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي إلى جانب بحث ملفي مخيم الهول السوري وقضاء سنجار.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (اللقاء شدد على أهمية العمل وتفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار من اجل تعزيز المصالحة المجتمعية وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار القضاء)، وأكدت بلاسخارت (استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة ، في ما يتعلق بالنازحين والمجالات الإنسانية)، من جانبه ، أشار الأعرجي إلى أن (الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، تعمل إلى جانب الأمم المتحدة وفق منهج تحقيق الاستقرار الاجتماعي واستثمار هذا الاستقرار في ترسيخ الأمن والتعايش السلمي). واستعرض رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي، مع نظيره الياباني تاتاشوزاكي ماساو ،جهود التعاون في مجال مكافحة الارهاب. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين استعرضا خلال اللقاء في بغداد، أساليب التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وأساليب التدريب الحديثة وتبادل المعلومات).

واطاحت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية استخبارات ومعلومات الحشد الشعبي ، بداعشي في محافظة نينوى.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد تمكنت من اعتقال أحد عناصر داعش بعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب)، واضاف انه (تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل). الى ذلك ،ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،3 اطنان من الادوية البشرية من دون موافقات رسمية في محافظة ديالى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارزنا أحبطت عملية تهريب ادوية بشرية نقلت من دون موافقات رسمية مخبئة خلف اجهزة كهربائية ومحملة بعجلة تم كشفها في احدى السيطرات بمحافظة ديالى)، مؤكدا (ضبط 3 اطنان وبأشراف الاجهزة المختص)، وتابع ان (مفارز الوكالة اتخذت الاجراءات القانونية اصوليا). فيما نجحت فرق الاطفاء ، في اخماد حريق نشب بمبنى متخذ مخزنا للزيوت ببغداد.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرقنا نجحت باحتواء واخماد حريق نشب داخل مبنى تجاري مشيد من ثلاثة طوابق مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات الدفاع المدني ،متخذ كمخزن ومحال تجارية للزيوت في منطقة حي الإعلام ببغداد)، واشار الى (استنفار الفرق ودفع بمركباتها التخصصية والساندة ،لتطويق النيران وعزل المبنى عن الابنية التجارية القريبة ،حيث تم كافحة الحريق من أربعة محاور وباستخدام مربكة السلم للسيطرة عليه ،برغم شدة نيران الزيوت المشتعلة )، واستطرد بالقول ان (ملاكات المديرية طالبت بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر). وفي البصرة ، افاد مصدر امني، باحباط تهريب مركبتين محملتين بالسكراب. وقال المصدر في تصريح امس انه (بكمين محكم استمر لساعات وباشراف مباشر من قبل امر مشاة لواء 25 فرقة 17 العقيد الركن علي عبد الرزاق عبد،تم ضبط مركبتين محملتين بمادة السكراب في البصرة ،بعد القبض على المتهمين اثناء محاولة خروجهم من سيطرة 75 باتجاه المحافظة نفسها).