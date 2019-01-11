الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بالألياف‭ ‬تقي‭ ‬من‭ ‬السكتة‭ ‬الدماغية‭ ‬والسكري‭ ‬والسرطان‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يكثرون‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بالألياف‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬كانوا‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكتة‭ ‬الدماغية‭ ‬والسكري‭ ‬والأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬أغذية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الألياف‭. ‬

وقالت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬ثمانية‭ ‬جرامات‭ ‬في‭ ‬محتوى‭ ‬الألياف‭ ‬المتناولة‭ ‬يوميا‭ ‬يقابلها‭ ‬انخفاض‭ ‬تتراوح‭ ‬نسبته‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬و27‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الوفيات‭ ‬وحالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬وداء‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬وسرطان‭ ‬القولون،‭ ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬كذلك‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬للسكتة‭ ‬الدماغية‭ ‬وسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬وتوصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و29‭ ‬غراما‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬يوميا‭ ‬يمثل‭ ‬هدفا‭ ‬جيدا‭ ‬لمن‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكاسب‭ ‬صحية،‭ ‬a‭ ‬البيانات‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬لانسيت‭ ‬الطبية‭ ‬تشير‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬بمقدوره‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬وقاية‭ ‬أكبر،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬“رويترز”‭.‬وقال‭ ‬مان‭ ‬إن‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬للألياف‭ ‬الغذائية‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬أطعمة‭ ‬مثل‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والبقول‭ ‬والخضر‭ ‬والفاكهة‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬تركيبتها‭ ‬الكيميائية‭ ‬وخصائصا‭ ‬الطبيعية‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الأيض‭. ‬وقال‭ ‬جيم‭ ‬مان‭ ‬الأستاذ‭ ‬بجامعة‭ ‬أوتاغو‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬البحث:‭ ‬“تقدم‭ ‬نتائجنا‭ ‬دليلا‭ ‬مقنعا‭ ‬للقواعد‭ ‬الإرشادية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتغذية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الألياف‭ ‬الغذائية،‭ ‬واستخدام‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المكررة‭. ‬هذا‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الخطيرة‭ ‬والوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عنها”‭.‬

وتبين‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يتناولون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬غراما‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬الغذائية‭ ‬يوميا،‭ ‬فيما‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬استشارية‭ ‬للتغذية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بزيادة‭ ‬الألياف‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬غراما‭ ‬يوميا‭ ‬لكن‭ ‬تسعة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬البريطانيين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الألياف‭ ‬التي‭ ‬يتناولها‭ ‬البالغون‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬غراما‭ ‬يوميا‭.‬