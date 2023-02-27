الأطباء يضربون والمحامون يندّدون بإغتيال المدفعي

بغداد – ياسين ياس

نظمت نقابة الاطباء في بغداد وفروعها في المحافظات ،وقفة استنكار على اغتيال الطبي احمد طلال المدفعي في محافظة ديالى ،مطالبين الحكومة بمحاسبة الجناة واتخاذ اجراءات حقيقة لحماية الجيش الابيض ضد التهديدات المتكررة. واصدرت بيان مشترك مع رؤساء النقابات والاتحادات جاء فيه ان (جريمة اغتيال المدفعي، على ايدي مجرمين ، كانت خسارة كبيرة وفاجعة اليمة)، واضاف (ندين بشدة هذا الفعل الاجرامي ،كونه يمثل اعتداءً على هيبة الدولة وسيادة القانون فيها وتهديدا صارخا للامن السلمي والمجتمعي)، واشار الى ان (المدفعي رمز من رموز المحافظة واغتياله تجاوز على ديالى وعلى الدستور والقانون وغايته زعزعة امن المحافظة)، وطالبت النقابات رئيسي الجمهورية والوزراء ووزير الداخلية وكافة الاجهزة الامنية بـ(اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة). واضرب الاطباء في عموم العراق ،عن الدوام بسبب تكرار الاعتداءات بحقهم. واعلن اطباء الاسنان في ديالى، اغلاق عياداتهم الخاصة احتجاجا على اغتيال المدفعي. وقالت في تصريح امس ان (الاطباء ماضون بخطوات التصعيد لحين الاستجابة لمطالب الملاكات الطبية في المحافظة وحمايتهم من هجمات وتهديدات العصابات الاجرامية)، مؤكدين (تضامنهم مع جميع المطالب للملاكات الطبية والصحية بإيجاد حلول امنية تحمي أرواح الكفاءات الطبية وتردع عصابات القتل والتهديد)، وكان نقيب اطباء ديالى قد حذر مرتضى الخزرجي من (تبعات وخيمة وتداعيات مأساوية تطال مجتمع ديالى على خلفية استهداف الكفاءات العلمية والطبية). بدورها ، اعربت نقابة المحامين العراقيين ،عن تضامنها مع الاطباء في اتخاذ الاجراءات القانونية. وقالت النقيب احلام اللامي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (لا يخفى على الجميع ما تمثله مهنة الطبّ من بعد إنساني عظيم، وما يبذل رجالها من جهود جبّارة في حفظ أرواح الناس، والسهر على صحتهم، كما لا يخفى على شعبنا المخاطر التي يتعرض لها الأطباء في العراق، وتكرار حالات الإعتداء عليهم خلال ممارستهم المهنة أو بسببها، وكان آخرها حادثة مقتل أحد الأطباء في ديالى)، واضافت (وإننا إذ نستنكر هذا الإعتداء الآثم، ونعزي نقابة الأطباء وأسرتها، فإننا نعلن تضامننا التام معهم في اتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعة الجهود، والتواصل مع الجهات الأمنيّة المختصّة، لأجل إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم)، وطالبت اللامي الجهات الحكوميّة بـ (تكثيف الجهود الأمنيّة لحماية شرائح المجتمع كافة، وبالخصوص أصحاب المهن التي تتكرر حالات الإعتداء المسلّح بحقهم. نسأل الله أن يسبغ الأمن والأمان على بلدنا وشعبنا، وأن يبعد عنه الشرّ والسوء والبلاء).