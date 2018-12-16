الأطباء‭ ‬ينصحون‭ ‬بالشوكولاتة‭ ‬الداكنة‭ ‬والأسماك‭ ‬لضمان‭ ‬مناعة‭ ‬الجسم‭ ‬

اهمية‭ ‬قصوى‭ ‬لفيتامين‭ ‬د‭ ‬لدى‭ ‬الانسان

واشنطن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬باحثو‭ ‬مركز‭ ‬فاندربلت‭ ‬إنجرام‭ ‬للسرطان‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬عنصر‭ ‬الماغنيسيوم‭ ‬يحسن‭ ‬كفاءة‭ ‬فيتامين‭ ‬«د»‭. ‬وتعد‭ ‬الدراسة‭ ‬–‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬«المجلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتغذية‭ ‬السريرية»-‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬الهامة‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬حول‭ ‬ارتباط‭ ‬مستويات‭ ‬فيتامين‭ ‬«د»‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬وأمراض‭ ‬أخرى‭.. ‬وقد‭ ‬أعطى‭ ‬ذلك‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لدراسة‭ ‬رصدية‭ ‬سابقة‭ ‬أجراها‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬والتي‭ ‬تربط‭ ‬مستويات‭ ‬الماغنيسيوم‭ ‬المنخفضة‭ ‬بمستويات‭ ‬منخفضة‭ ‬من‭ ‬فيتامين‭ ‬«د»‭.‬

وتوصى‭ ‬الدراسة‭ ‬بضرورة‭ ‬تبنى‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬اليومي‭ ‬كأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لزيادة‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الفيتامينات،‭ ‬لتشمل‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الماغنيسيوم‭ ‬كالخضراوات‭ ‬المورقة‭ ‬الداكنة‭ ‬والفاصوليا‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والشوكولاتة‭ ‬الداكنة‭ ‬والأسماك‭ ‬الدهنية‭ ‬مثل‭ ‬السلمون‭ ‬والمكسرات‭ ‬والأفوكادو‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬الحالية‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬التنظيمي‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬عنصر‭ ‬الماغنيسيوم‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬فيتامين‭ ‬«د»‭. ‬وتقدم‭ ‬الدراسة‭ ‬أول‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الماغنيسيوم‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستويات‭ ‬فيتامين‭ ‬«د»‭ ‬ومنع‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمستويات‭ ‬فيتامين‭ ‬«د»‭ ‬المنخفضة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الدراسة‭ ‬العشوائية‭ ‬250‭ ‬شخصا‭ ‬يعتبرون‭ ‬عرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬بسبب‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر‭ ‬أو‭ ‬إزالة‭ ‬ورم‭ ‬سرطاني‭ ‬سابق‭ .. ‬وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جرعات‭ ‬من‭ ‬الماغنيسيوم‭ ‬وهمي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المدخول‭ ‬الغذائي‭ ‬الأساسي‭.‬

وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬فيتامين‭ ‬«د»‭ ‬شيء‭ ‬تم‭ ‬الاعتراف‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مشكلة‭ ‬صحية‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.. ‬لقد‭ ‬تلقى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬توصيات‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬لأخذ‭ ‬مكملات‭ ‬فيتامين‭ ‬«د»‭ ‬لزيادة‭ ‬مستوياته‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اختبارات‭ ‬الدم‭.. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فيتامين‭ ‬«د»،‭ ‬فإن‭ ‬80%‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يستهلكون‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬عنصر‭ ‬الماغنسيوم‭ ‬وفق‭ ‬الضوابط‭ ‬الموضوعة‭ ‬لهذا‭ ‬العنصر‭ ‬الهام‭ ‬للجسم‭.‬