الأطباء‭ ‬ينصحون‭ ‬بالشوكولاتة‭ ‬الداكنة‭ ‬والأسماك‭ ‬لضمان‭ ‬مناعة‭ ‬الجسم‭ ‬

اهمية قصوى لفيتامين د لدى الانسان
واشنطن - الزمان
كشفت دراسة قام بها باحثو مركز فاندربلت إنجرام للسرطان في الولايات المتحدة أن عنصر الماغنيسيوم يحسن كفاءة فيتامين «د». وتعد الدراسة – التي نشرت في عدد ديسمبر من «المجلة الأمريكية للتغذية السريرية»- من الدراسات الهامة بسبب النتائج التي توصلت إليها والتي تعد مثيرة للجدل حول ارتباط مستويات فيتامين «د» بسرطان القولون والمستقيم وأمراض أخرى.. وقد أعطى ذلك تأكيدًا لدراسة رصدية سابقة أجراها الباحثون في عام 2013 والتي تربط مستويات الماغنيسيوم المنخفضة بمستويات منخفضة من فيتامين «د».
وتوصى الدراسة بضرورة تبنى تغييرات في النظام الغذائي اليومي كأفضل طريقة لزيادة الاستهلاك الفيتامينات، لتشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الماغنيسيوم كالخضراوات المورقة الداكنة والفاصوليا والحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة والأسماك الدهنية مثل السلمون والمكسرات والأفوكادو.
كما كشفت الدراسة الحالية عن الدور التنظيمي الذي يلعبه عنصر الماغنيسيوم بين الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين «د». وتقدم الدراسة أول دليل على أن الماغنيسيوم يلعب دورا هاما في تحسين مستويات فيتامين «د» ومنع الظروف الصحية المرتبطة بمستويات فيتامين «د» المنخفضة.
وتضمنت الدراسة العشوائية 250 شخصا يعتبرون عرضة لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بسبب عوامل الخطر أو إزالة ورم سرطاني سابق .. وتم تخصيص جرعات من الماغنيسيوم وهمي على أساس المدخول الغذائي الأساسي.
وأوضح الباحثون أن عدم كفاية فيتامين «د» شيء تم الاعتراف به على أنه مشكلة صحية محتملة على نطاق واسع إلى حد كبير في الولايات المتحدة.. لقد تلقى الكثير من الأشخاص توصيات من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة بهم لأخذ مكملات فيتامين «د» لزيادة مستوياته بناء على اختبارات الدم.. وبالإضافة إلى فيتامين «د»، فإن 80% من الأشخاص لا يستهلكون ما يكفي من عنصر الماغنسيوم وفق الضوابط الموضوعة لهذا العنصر الهام للجسم.