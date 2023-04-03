الأشباح تسكن موجات البث في تايلاند.. حكايات من أشخاص عايشوا عوالم أخرى

بانكوك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يحظى‭ ‬برنامج‭ “‬غوست‭ ‬راديو‭” ‬الذي‭ ‬يُبث‭ ‬قرابة‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬من‭ ‬استوديو‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬تسوّق‭ ‬شبه‭ ‬مهجور‭ ‬في‭ ‬بانكوك،‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬تايلاند،‭ ‬إذ‭ ‬يُتابعه‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أشخاص‭ ‬يروون‭ ‬تجاربهم‭ ‬مع‭ ‬أشباح‭ ‬أو‭ ‬أرواح‭ ‬أو‭ ‬كائنات‭ ‬من‭ ‬عوالم‭ ‬أخرى‭.‬

ويُعتبر‭ ‬الإيمان‭ ‬بالماورائيات‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المتجذرة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬الشعبية‭ ‬للمملكة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬أسطورة‭ ‬ماي‭ ‬ناك‭ ‬التي‭ ‬تطارد‭ ‬جيرانها‭ ‬بعد‭ ‬وفاتها‭ ‬أثناء‭ ‬الولادة،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مخلوقات‭ “‬كراسو‭” ‬المخيفة‭ ‬المتعطشة‭ ‬للحوم‭ ‬الطازجة‭.‬

ويجري‭ ‬التطرّق‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬القديمة‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬للتواصل‭ ‬مثل‭ ‬يوتيوب‭ ‬وتيك‭ ‬توك‭ ‬وتطبيقات‭ ‬المُراسلة‭ ‬الفورية‭.‬

وتقول‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ “‬غوست‭ ‬راديو‭” ‬بصوت‭ ‬مرتعش‭ ‬إنّ‭ “‬رجلاً‭ ‬يرتدي‭ ‬لباساً‭ ‬أبيض‭ ‬ظهر‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬المنام‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬إنّني‭ ‬سأموت‭ ‬وعلي‭ ‬تنفيذ‭ ‬تعليماته‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬عندما‭ ‬استدرت،‭ ‬رأيت‭ ‬جسمه‭ ‬على‭ ‬السرير‭”.‬

وداخل‭ ‬الاستوديو،‭ ‬يسعى‭ ‬مقدّم‭ ‬البرنامج‭ ‬ووتشارابول‭ ‬فوكجايدي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذه‭ ‬الروايات‭.‬

ويُعرض‭ ‬برنامجه‭ ‬مرتين‭ ‬أسبوعياً‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬في‭ ‬يوتيوب‭ ‬التي‭ ‬يتابعها‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬فيما‭ ‬تنطلق‭ ‬الحلقة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬ليلاً‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭.‬

وتعود‭ ‬بدايات‭ ‬ووتشارابول‭ ‬فوكجايدي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يقدّم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كابول‭ ‬ثونغبلوب‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭”‬عرّاب‭ ‬الأشباح‭” ‬في‭ ‬تايلاند،‭ ‬برنامجاً‭ ‬ليلياً‭ ‬كان‭ ‬يلقى‭ ‬استحسان‭ ‬سائقي‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭.‬

ويقول‭ ‬ووتشارابول‭ (‬46‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ “‬فرص‭ ‬رؤية‭ ‬الأشباح‭ ‬تزداد‭” ‬بفضل‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭.‬

ويضيف‭ ‬إنّ‭ “‬الأشباح‭ ‬تتواصل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطبيقات‭ ‬والرسائل‭ ‬والمكالمات‭ ‬الهاتفية،‭ ‬وباتت‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬القناة‭ ‬التي‭ ‬تتواصل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مع‭ ‬البشر‭”.‬

‭- ‬مشاركة‭ ‬متزايدة‭ ‬للفئة‭ ‬الشابة‭ -‬

ويتذكّر‭ ‬المذيع‭ ‬مداخلة‭ ‬رجل‭ ‬روى‭ ‬أنّ‭ ‬صديقه‭ ‬تواصل‭ ‬معه‭ ‬وحدّد‭ ‬موعداً‭ ‬للقائهما‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المعابد‭. ‬وعندما‭ ‬وصل‭ ‬الرجل‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬فوجئ‭ ‬برؤية‭ ‬صديقه‭ ‬ميّتاً‭ ‬فيما‭ ‬وُضع‭ ‬هاتفه‭ ‬المحمول‭ ‬داخل‭ ‬تابوت‭.‬

ويوضح‭ ‬عالم‭ ‬الأناسة‭ ‬أندرو‭ ‬ألان‭ ‬جونسون‭ ‬الذي‭ ‬تمحورت‭ ‬دراسته‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الماورائيات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬التايلاندي،‭ ‬أن‭ “‬المعتقدات‭ ‬الشعبية‭ ‬تتكيّف‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭” ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القصص‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأشباح‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬الذكرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأماكن‭ ‬حيةً،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬شعور‭ ‬بالاقتلاع‭ ‬من‭ ‬الجذور،‭ ‬تحديداً‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تغييرات‭ ‬كثيرة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويقع‭ ‬في‭ ‬الطبقة‭ ‬السفلية‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬حيث‭ ‬يُصوَّر‭ ‬البرنامج،‭ ‬مقهى‭ ‬يتّخذ‭ ‬من‭ ‬الأشباح‭ ‬موضوعاً‭ ‬ويشهد‭ ‬ارتياداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬هذه‭ ‬المواضيع،‭ ‬فيما‭ ‬يشكّل‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬للبرنامج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭.‬

ويتولّى‭ ‬موظف‭ ‬يُدعى‭ ‬خيمجيرا‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬القصص‭ ‬التي‭ ‬يرسلها‭ ‬المستمعون‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحذف‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬مواضيع‭ ‬سياسية‭ ‬حساسة‭ ‬أو‭ ‬مسائل‭ ‬محظورة‭.‬

ويقول‭ ‬إنّ‭ “‬أعداد‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ ‬الشابة‭ ‬الذين‭ ‬يتّصلون‭ ‬بالبرنامج‭ ‬تتزايد‭ ‬مع‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬يحدثه‭ +‬تيك‭ ‬توك‭+ ‬و‭+‬تويتر‭+”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬الأشخاص‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يلتقون‭ ‬بأشباح،‭ ‬ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬القصص‭ ‬متشابهة‭”.‬

وأثناء‭ ‬تناول‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬حلوى‭ ‬البراوني‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬بلاطة‭ ‬ضريح،‭ ‬يروي‭ ‬شالوات‭ ‬ثانغود،‭ ‬وهو‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬يبلغ‭ ‬25‭ ‬سنة،‭ ‬أنّه‭ ‬مرّ‭ ‬بتجربة‭ ‬فوق‭ ‬الطبيعة‭ ‬أثناء‭ ‬مهمّة‭ ‬ضمن‭ ‬عمله‭.‬

واستجابةً‭ ‬لنداء‭ ‬تلقّاه‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المنازل،‭ ‬لاحظ‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬ظل‭ ‬رجل‭ ‬ضخم‭ ‬جداً‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬الحمام،‭ ‬وبعدما‭ ‬خلع‭ ‬الباب‭ ‬بصعوبة‭ ‬رأى‭ ‬جثة‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬مرّت‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬وفاته‭.‬

ويقول‭ ‬بنبرة‭ ‬أكيدة‭ “‬رأيت‭ ‬روح‭ ‬الرجل‭ ‬البدين‭. ‬أعتقد‭ ‬بصورة‭ ‬مؤكّدة‭ ‬أنّ‭ ‬الأشباح‭ ‬موجودة‭”.‬

أما‭ ‬واتشارابول،‭ ‬فيرفض‭ ‬بدوره‭ ‬أن‭ ‬يبدي‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬وجود‭ ‬الأشباح،‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬يقرّ‭ ‬بـ‭”‬خوف‭ ‬كبير‭” ‬ينتابه‭ ‬من‭ ‬الأشباح‭ ‬التي‭ ‬تطارد‭ ‬المستشفيات‭.‬

ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬الأشخاص‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬برنامجه‭ “‬لأنهم‭ ‬يعجزون‭ ‬أحياناً‭ ‬عن‭ ‬رواية‭ ‬تجاربهم‭ ‬مع‭ ‬الأشباح‭ ‬لأفراد‭ ‬عائلاتهم‭”.‬

ويقول‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتبسّم‭ “‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يمكنه‭ ‬إثبات‭ ‬حقيقة‭ ‬وجود‭ ‬الأشباح‭ ‬باستثناء‭ ‬المستمعون‭ ‬إلى‭ ‬البرنامج‭”.‬