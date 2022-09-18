الأسود تطوي صفحة المونديال وتستعد لبطولة دولية رباعية

الناصرية- باسم الركابي

يخوض المنتخب الوطني بكرة القدم اليوم الاثنين مباراة تجريبية مع بطل الدوري الشرطة في ملعب المدينة في العاصمة بغداد استعدادا للمشاركة ببطولة الاردن التي ستنطلق يوم الجمعة الثالث والعشرين من ايلول الجاري عندما يلتقي نظيرة منتخب عمان في افتتاح بطولة الأردن الدولية وذلك في الساعة السادسة مساءا فيما يتواجه في المباراة الثانية من نفس اليوم منتخبا الاردن وسوريا عند الساعة التاسعة مساءا وتختتم البطولة يوم الاثنين السادس والعشرين منه عندما يلعب في اللقاء النهائي الفائز من مباراة العراق وعمان والفائز من مواجهة الاردن وسوريا عند التاسعة مساءا فيما يلتقي الخاسر من اللقاء الاول مع الخاسر من الثاني عند السادسة مساءا لتحديد الفريق الثالث .

وحداته التدريبية

ويواصل المنتخب الوطني وحداته التدريبية ّ التي بدأت منذ الخميس الماضي وذلك بعد التحاق لاعبي فِرق أنديةِ الشُرطة والزوراء والطلبة تحضيرا للمشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23-27 أيلول الحالي.

وشاركَ في التدريباتِ التي تجري في ملعبُ المدينة الدوليّ ، (14) لاعبا هم كل من جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، مناف يونس ، علي فائز ، شهاب رزاق ، حسن عبد الكريم ، أحمد عبد الحسين ، زيد تحسين ، حسين علي ، كرار عامر ، وكاع رمضان ، وحسين عمار، ويكون قد التحق لاعبو القوة الجويّة كل من ابراهيم بايش ومحمد علي عبود وتقاسم محمد وحمزة عدنان بالوحداتِ التدريبية. منذ الجمعة الماضية

وكان عضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي أكد أثناء تواجده في الوحدة التدريبية الاولى إن أجواء التدريبات ممتازة ، وإن الأنديةَ كانت متفهمة ومتجاوبة في منحِ اللاعبين للمنتخبِ الوطنيّ أمل التحاقِ بقيةِ اللاعبين المُحترفين مع وفدِ المنتخب الوطنيّ الذي سيغادر بعد غد الاربعاءالى الاردن وقد تمت تهيئةُ الإجراءات اللازمة كافة لتأمين وصول اللاعبين إلى مكان البطولة.

منتخب عمان

وكان منتخب عمان قد خرج من تصفيات كأس العالم الاخيرة ضمن مجموعته التي ضمت منتخبات السعودية واليابان واستراليا والصين وفيتنام بعدما احتل الموقع الرابع 22 نقطة فيما احتل العراق نفس المركز وخرج بنفس الطريقة من مجموعته التي ضمت منتخبات ايران وكوريا ج والإمــــــارات وسوريا ولبنان ومعها خرجت سوريا فيما خرجت الاردن من التصفيات الأولية قبل الحاسمة قبل تكليف مهمة تدريبه بالكابتن عدنان حمد.

نزار اشرف

من جانبه عبر عضو الجهاز الفني نزار أشرف عن شكره لتعاون الأندية مع المنتخبِ الوطني مبينا: مع اكتمالِ العدد سنخوضُ وحداتٍ تدريبيّة مكثفة وستكون مباراةُ الشرطة الوديّة اليوم بروفة أخيرةللوقوفِ على جاهزيّةِ اللاعبين وإمكانياتهم قبل الدخولِ لخوضِ مبارياتِ عالية المستوى ضد منتخبِ عمان أولا في بطولةِ الأردن ومن ثم سوريا أو الأردن وكان آخر لقاء جــــــــمع المنتخب مع منتــــــخب عمان فى بطـــــــــولة كاس العرب التي استـــضافتها قطر العام الماضي وانتهـــــــــت بتعادلهما بهدف بعدما تقــــدمت عمان عن طريق صلاح اليحياني د78 فيما عادل للوطني حسن عـــــــبد الكريم من ركلة جزاء في الوقت المدد.

وضع المنتخب

وبعيدا عن اجواء بطولة الأردن ومهما كانت نتيجتها المتوقعة حتى فان الشارع الرياضي وجمهور الكرة يتطلع الى اهميةوضع المنتخب الوطني تحت جهاز تدريبي متفرغ وضمن خطط عمل عالية وان يملك هدفا واضحا على مدار الوقت حتى يكون في الجاهزية العالية ويصبح في وضع اخر كماتنتظر جماهير الكرة هنا ان يكون المنتخب اكثر شأنا في الاعداد والمستوى بعد نكبة التصفيات الاخيرة خلال الفترة الحالية والاستعداد لبطولة امام آسيا المقبلة كماينبغي تحديد الجهاز التدريبي قبل فترة لمنحة فرصة الاعداد الكافية لكي يكون عند ثقة الكل هنا بعد الخروج المخيب من تصفيات مونديال قطر ومنح الفرصة لمدير فني يمتلك شخصية قادرة على قيادة المنتخب واكثر ثباتا وعلينااولاان نعترف باسباب الخروج المر المتكرر من بطولةلاخرى من اكبر محافل الكرة العالمية وان نتعلم الدرس جيدا وتصحيح الاخطاء وتحسين الامور التي يتوجب ان تســـــــتقر والسبيل الوحيد لاستقرار المنتخب رفع مستوى العمل وزيـــــــادة الانشطة والاعمال ولان المنتخب لم يعد مقبولا من جماهير الكرة التي كشفت عن غضبها قبل ان تنفض يدها منه وهو يمر لان بكبوة لكن يجب ان تكون لدينا نظرة للمستقبل والكل يعلم ان المهمة ليست بالسهلة من أجل تحقيق الاعداد الافضل للمنتخب الذي ســـــيكون امام تحديات اكبر بعد تسريح اغلب عناصره التي مثلته لفترة طويلة لكنه اليوم يمر بمــــــــوقف صعب امام الاستجابة الخـــــــــجولة للفرق الممتازة في تنفيذ دعــــــــوة لاعبيها للمنتخب للمشاركة ببطــــــــولة الاردن يجب ان تكون الامـــــــــور واضحة لان المنتخب يمر بفترة معقدة من جميع الجـــــــــوانب وهو جزء من مسيرة اي فريق لكن ليس كما يمر به المنتخب علينا ان نحــــــاول تدارك الامور التي لا تحتاج الى تعليق وان نبني منتخـــــــبا متكاملا يحضى بايمان جماهيره.