الأسلحة تتدفق الى أوكرانيا والمبعوث الصيني يبحث التسوية مع زيلنسكي

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لندن‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬يبحث‭ ‬المبعوث‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬هوي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬‮«‬تسوية‭ ‬سياسية‮»‬‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬ينتظرها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بهدف‭ ‬رؤية‭ ‬الصين‭ ‬تستخدم‭ ‬نفوذها‭ ‬على‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تلقيه‭ ‬وعود‭ ‬جديدة‭ ‬بأسلحة‭ ‬غربية‭.‬‮ ‬واكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أوكراني‭ ‬حدوث‭ ‬لقاء‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الاوكراني‭ ‬ولي‭ ‬هوي‭.‬‮ ‬

و‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الذي‭ ‬يحث‭ ‬بكين‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬ومسؤول‭ ‬صيني‭ ‬كبير،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬بكين‭ ‬أن‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للشؤون‭ ‬الأوراسية‭ ‬والسفير‭ ‬الصيني‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬موسكو‭ ‬لي‭ ‬هوي‭ ‬ناقش‭ ‬‮ «‬التسوية‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬للنزاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬أوروبية‭ ‬تشمل‭ ‬بولندا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وروسيا‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تصدر‭ ‬الصين،‭ ‬حليفة‭ ‬روسيا‭ ‬المقربة،‭ ‬علنا‭ ‬أي‭ ‬إدانة‭ ‬للتدخل‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬خلافا‭ ‬لغالبية‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬العظمى‭.‬

ونشرت‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وثيقة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬الحوار‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭.‬

وانتقدت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬الوثيقة‭ ‬لصيغتها‭ ‬الغامضة‭.‬

وزار‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬مقدّماً‭ ‬دعمًا‭ ‬رمزيًا‭ ‬لبوتين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭.‬‮ ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬رودنكو‭ ‬قوله‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬سيزورنا‭ (‬السيد‭ ‬هوي‭)‬‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬موعدا‭ ‬محدداً‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفكرة‭ ‬هي‭ ‬إطلاع‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬الصينية‭ ‬لسياسة‭ ‬التسوية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬آراء‭ ‬وتعليقات‭ ‬المحاورين‭ ‬المعنيين‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬لي‭ ‬هوي‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬تلقى‭ ‬خلالها‭ ‬وعوداً‭ ‬بتسلّم‭ ‬شحنات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬اللازمة‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬كبير‭.‬‮ ‬وطالب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للطائرات،‭ ‬ومسيّرات‭ ‬هجومية،‭ ‬ومدرّعات‭… ‬وأحرز‭ ‬تقدّماً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسلّمه‭ ‬مقاتلات‭ ‬غربية‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬15‭ ‬شهرًا‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أنّ‭ ‬فرنسا‭ ‬ستبدأ‭ ‬قريبًا‭ ‬تدريب‭ ‬طيارين‭ ‬أوكرانيين‭.‬‮ ‬

وأعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وهولندا‭ ‬سوياً‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رغبتهما‭ ‬ببناء‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دولي‮»‬‭ ‬لتزويد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬مقاتلات‭ ‬اف‭-‬16‭ ‬الأميركية‭.‬‮ ‬وسيمثّل‭ ‬إرسال‭ ‬طائرات‭ ‬غربية‭ ‬إلى‭ ‬كييف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طائرات‭ ‬‮«‬ميغ‮»‬‭ ‬السوفياتية‭ ‬التي‭ ‬أرسلتها‭ ‬بولندا‭ ‬وسلوفاكيا،‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬بن‭ ‬والاس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬أنه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬البيت‭ ‬الأبيض‮»‬‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬تسليم‭ ‬مقاتلات‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اقترحت‭ ‬لندن‭ ‬تشكيله‭ ‬لتزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بطائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬ذات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬غربية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نملك‭ ‬اف‭-‬16‭ ‬ولن‭ ‬نسلّم‭ (‬طائرات‭) ‬تايفون‭ ‬ولكننا‭ ‬طبعاً‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والدعم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف الأربعاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الشحنات‭ ‬الغربية‭ ‬الجديدة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يلاحظ‭ ‬أن‭ ‬تدفق‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يزداد‭ ‬وأن‭ ‬مستوى‭ ‬الأسلحة‭ ‬التكتيكية‭ ‬والفنية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إرسالها‭ ‬يرتفع‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬عرقلت‭ ‬المجر‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬يورو لتمويل‭ ‬مد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالأسلحة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬بودابست‭ ‬ووفود‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬المجرية‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تؤيد‭ ‬صرف‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬لأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بأدوات‭ ‬أخرى،‭ ‬الآلية‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮ ‬لدعم‭ ‬السلام،‭ ‬حصريًا‭ ‬لأوكرانيا‮»‬‭.‬

على‭ ‬الأرض،‭ ‬حدّدت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬حجم‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬حول‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬الشرقية‭ ‬إذ‭ ‬تتقدّم‭ ‬على‭ ‬جوانبها‭ ‬بينما‭ ‬توشك‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬الدامي‭.‬

وقالت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬غانا‭ ‬ماليار‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬حررت‭ ‬قواتنا‭ ‬حوالى‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬ضواحي‭ ‬باخموت‮»‬‭.‬

‮ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬موعد‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توعدت‭ ‬به‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لم‭ ‬يحن‭ ‬بعد،‭ ‬إذ‭ ‬أكّد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬مؤخراً‭ ‬أن‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬عن‭ ‬تحقيقها‭ ‬مكاسب‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬المدمّرة‭ ‬والواقعة‭ ‬بمعظمها‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتها‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مقتل‭ ‬متطوع‭ ‬أميركي‭ ‬يعمل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أكد أنه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬أمام‭ ‬مسلحيه‭ ‬مسافة‭ ‬1‭,‬46‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المدينة‭.‬ويقلل‭ ‬مراقبون‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬فرض‭ ‬روسيا‭ ‬سيطرتها‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬منظار‭ ‬استراتيجي،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيتيح‭ ‬لموسكو‭ ‬المفاخرة‭ ‬بنصر‭ ‬عسكري‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬تراجعات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬وقعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واليابان‭ ‬وكندا‭ ‬وجميع‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬تقريباً‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬لإنشاء‭ ‬سجل‭ ‬بالأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لمطالبات‭ ‬بتعويضات‭ ‬ودعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضدّ‭ ‬موسكو،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬أوروبا‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬أيسلندا‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬أُعلن‭ ‬عنها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمناسبة‭ ‬قمة‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬مطالبات‭ ‬بتعويضات‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬موسكو،‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬والدمار‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭.‬