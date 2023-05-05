الأسد يعد بزيارة طهران واتفاق على تأسيس المصرف السوري الإيراني

دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

اختتم‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬زيارة‭ ‬استمرت‭ ‬ليومين‭ ‬الى‭ ‬دمشق،‭ ‬بتأكيده‭ ‬ونظيره‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمرحلة‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬مدمرة‭.‬

وتلقى‭ ‬الأسد‭ ‬دعوة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬رئيسي‭ ‬لزيارة‭ ‬طهران،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬زارها‭ ‬مرتين‭ ‬إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭. ‬ووقّع‭ ‬الطرفان‭ ‬الأربعاء‭ ‬15‭ ‬وثيقة‭ ‬تعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬شامل‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭. ‬وأوردت‭ ‬الرئاسة‭ ‬السورية‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الرئيسين‭ ‬ناقشا‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬محطات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والطاقة‭ ‬والسياحة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتسريع‭ ‬الإجراءات‭ ‬الثنائية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتأسيس‭ ‬مصرف‭ ‬مشترك‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‮»‬‭.‬

وأجرى‭ ‬الرئيسان‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬ليلاً،‭ ‬أكدا‭ ‬خلالها‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الرئاسة‭ ‬السورية‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة،‭ ‬أعرب‭ ‬الجانبان‭ ‬عن‭ ‬استعدادهما‭ ‬‮«‬لتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‮»‬،‭ ‬وأكدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإعادة‭ ‬إعمار‮»‬‭ ‬سوريا‭.‬

وأجرى‭ ‬الرئيسان،‭ ‬وفق‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬مباحثات‭ ‬معمقة‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬الأولى،‭ ‬أرسلت‭ ‬طهران‭ ‬مستشارين‭ ‬عسكريين‭ ‬لمساندة‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬معاركه‭ ‬ضدّ‭ ‬التنظيمات‭ ‬الجهادية‭ ‬والمعارضة،‭ ‬التي‭ ‬تصنّفها‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭. ‬وساهمت‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لها،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني،‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

وهدأت‭ ‬الجبهات‭ ‬نسبياً‭ ‬منذ‭ ‬2019،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬فعلياً‭. ‬وتسيطر‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬فقدتها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬حليفين‭ ‬رئيسيين،‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‭.‬

ويشكل‭ ‬استقطاب‭ ‬أموال‭ ‬لمرحلة‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬أولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دمشق،‭ ‬بعدما‭ ‬أتت‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬واستنزفت‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمصانع‭ ‬والإنتاج‭.‬

وأكد‭ ‬رئيسي‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬لرجال‭ ‬أعمال‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬زيارته‭ ‬‮«‬ستشكّل‭ ‬‮ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الإيرانية‭ ‬السورية،‭ ‬وسيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬والعلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعتبر‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وسوريا‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬قفزة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‮»‬‭.‬