الأسد يتسلم دعوة من محمد بن زايد والرياض ترحب بأول حضور سوري بعد العودة

الرياض‭- ‬بيروت‭- ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

تسلم‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وسيعقد‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬الإثنين‭. ‬وأوردت‭ ‬سانا‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬استقبل‭ ‬الأحد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬عبد‭ ‬الحكيم‭ ‬النعيمي‭ ‬والذي‭ ‬سلمه‭ ‬‮«‬دعوة‭ ‬رسمية‭ ‬موجهة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لحضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬للمناخ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬وكانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭.‬

فيما‭ ‬شارك‭ ‬وفد‭ ‬سوري‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬تحضيري‭ ‬يسبق‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬المقررة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬التي‭ ‬سيحضرها‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬عليمة‭. ‬وهذه‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬لسوريا‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬تعليق‭ ‬عضويتها‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11عاما،‭ ‬حسب‭ ‬مشاهد‭ ‬بثّتها‭ ‬قناة‭ ‬الإخبارية‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭. ‬وقررت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬استئناف‭ ‬مشاركة‭ ‬وفود‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬عضوية‭ ‬دمشق‭ ‬إثر‭ ‬قمعها‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وشرّد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭. ‬وبعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬تلقى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬دعوة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬الجمعة‭. ‬والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬وسوريا‭ ‬استئناف‭ ‬عمل‭ ‬بعثتيهما‭ ‬الدبلوماسيتين‭.‬

في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماع‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬التحضيري‭ ‬للقمة‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬الجدعان‭ ‬‮«‬أنتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬أيضا‭ ‬للترحيب‭ ‬بعودة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬متطلعا‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬نصبو‭ ‬إليه‭ ‬قيادات‭ ‬وشعوبا‮»‬‭.‬‭ ‬وأظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬بثّتها‭ ‬قناة‭ ‬الإخبارية‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬الوفد‭ ‬السوري‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬محمد‭ ‬سامر‭ ‬الخليل‭ ‬يشغل‭ ‬مقعد‭ ‬سوريا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2011‭.‬

وأنهى‭ ‬قرار‭ ‬عودة‭ ‬مشاركة‭ ‬وفود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬عزلة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬فرضتها‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬أموال‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭.‬

وستكون‭ ‬مشاركة‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجمعة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬ظهوره‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬سرت‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬رحب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬أحمد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬نيابة‭ ‬عنه‭ ‬مساعده‭ ‬حسام‭ ‬زكي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الوفد‭ ‬السوري،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬‮«‬مبدأ‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬العهد‭ ‬والعزيمة‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ (…) ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الذي‭ ‬بُنيت‭ ‬عليه‭ ‬جهود‭ ‬تأسيس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

لكنّه‭ ‬استدرك‭ ‬‮«‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأجواء‭ ‬الإيجابية‭ ‬تلك،‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تدفعنا‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬سنين‭ ‬خلت؛‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬تراكم‭ ‬التحديات‭ ‬الخطيرة‭ ‬وتداخلها‭ (…) ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬شديدة‭ ‬التداخل‭ ‬وعميقة‭ ‬التأثير،‭ ‬وقد‭ ‬أفرزت‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬موجات‭ ‬النزوح‭ ‬واللجوء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬يشير‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬إلى‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فرار‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭.‬

وأوقعت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬قتيلا‭ ‬وآلاف‭ ‬الجرحى‭.‬

وتتزامن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الحضن‭ ‬العربي‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬تغيّر‭ ‬في‭ ‬الخارطة‭ ‬السياسية‭ ‬الإقليمية‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران،‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق،‭ ‬والذي‭ ‬تُعلَّق‭ ‬عليه‭ ‬آمال‭ ‬بإعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لطالما‭ ‬هزتها‭ ‬النزاعات‭ ‬بالوكالة‭.‬

إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬قطعت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬دمشق،‭ ‬وأبعدتها‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2011‭.‬

وقدمت‭ ‬دول‭ ‬عدّة‭ ‬بينها‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر،‭ ‬دعماً‭ ‬للمعارضة‭ ‬السياسية‭ ‬والمسلحة‭ ‬خصوصاً‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬الأولى،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬اجتمع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬مسألة‭ ‬سوريا،‭ ‬ثم‭ ‬اجتمع‭ ‬خمسة‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬للأمر‭ ‬عينه‭.‬

لكن‭ ‬قرار‭ ‬إعادة‭ ‬إدماج‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬العربي‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬بإجماع‭.‬

إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬قطر‭ ‬المعارضة‭ ‬الصريحة‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تطبّع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬دمشق،‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أيضا‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬عائقا‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭.‬

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬قدمت‭ ‬دعما‭ ‬كبيرا‭ ‬لجماعات‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬تولت‭ ‬إدارة‭ ‬السفارة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬