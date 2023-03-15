الأسد‭ ‬يتلقى‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬دعما‭ ‬للمصالحة‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬ويؤكد‭ ‬مساندته‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬الحرب

تظاهرات‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬لمرور‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬إندلاع‭ ‬التمرد‭ ‬ضد‭ ‬دمشق

موسكو‭- ‬ادلب‭ – ‬الزمان

استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تكثيف‭ ‬الكرملين‭ ‬جهوده‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودمشق‭ ‬ولتأكيد‭ ‬ثقلها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬رغم‭ ‬العزلة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تُخلط‭ ‬فيه‭ ‬الأوراق‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مع‭ ‬استعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬برعاية‭ ‬بكين‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الكرملين،‭ ‬فإن‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬مصالحة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬اللتين‭ ‬بدأت‭ ‬علاقتهما‭ ‬تتدهور‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬سيظهر‭ ‬الثقل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لموسكو‭ ‬رغم‭ ‬العزلة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وبدأ‭ ‬لقاء‭ ‬الزعيمين‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬14‭,‬00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬وفق‭ ‬مشاهد‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يليه‭ ‬اجتماع‭ ‬ثنائي‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬دائم‭ ‬وعلاقاتنا‭ ‬تتطور‮»‬‭ ‬مرحّبا‭ ‬ب»النتائج‭ ‬المهمة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬موسكو‭ ‬ودمشق‭ ‬في‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الأسد‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأكّد‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ستمهد‭ ‬لمرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬السورية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عملية‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودمشق‭ ‬أحد‭ ‬المواضيع‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬ستطرح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬تسريعها،‭ ‬خصوصا‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬قمة‭ ‬مع‭ ‬الأسد‭ ‬والرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬ستتأثر‭ ‬بالتأكيد‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‮»‬‭ ‬بالمناقشات‭ ‬بين‭ ‬بوتين‭ ‬والأسد‭. ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬ترميم‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬الكرملين‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬نفوذه‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العزلة‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ويعقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬إعلانا‭ ‬مفاجئا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭.‬

واعرب‭ ‬الأسد‭ ‬عن‭ ‬تأييد‭ ‬الموقف‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬روسية‭ . ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬والأسد‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سيبدأ‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬12،00‭ ‬ت‭ ‬غ‭. ‬وأفاد‭ ‬بيسكوف‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬السورية‭ ‬الروسية‭ ‬ستحتل‭ ‬الأولوية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬التركية‭ ‬السورية‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى‮»‬‭. ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الزيارة‭ ‬تظاهر‭ ‬بضعة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬السوريين‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬احتجاجات‭ ‬سلمية‭ ‬طالبت‭ ‬باسقاط‭ ‬النظام‭ ‬قبل‭ ‬تحولها‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً،‭ ‬مؤكدين‭ ‬رفضهم‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تطبيع‮»‬‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭. ‬وفيما‭ ‬يجري‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الأربعاء‭ ‬محادثات‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬ويستفيد‭ ‬نظامه‭ ‬من‭ ‬تضامن‭ ‬عربي‭ ‬واسع‭ ‬أعقب‭ ‬زلزالاً‭ ‬مدمراًَ‭ ‬ضرب‭ ‬البلاد‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬يدخل‭ ‬النزاع‭ ‬عامه‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬مثقلاً‭ ‬بحصيلة‭ ‬قتلى‭ ‬تجاوزت‭ ‬النصف‭ ‬مليون‭ ‬وعشرات‭ ‬الآف‭ ‬المفقودين‭ ‬والنازحين‭ ‬وسط‭ ‬احتياجات‭ ‬إنسانية‭ ‬هائلة‭.‬

أدى‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬السورية‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وأنقرة‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬معارضة‭ ‬للأسد‭. ‬وقطعت‭ ‬تركيا‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭.‬

لكن‭ ‬محللين‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬تسعى‭ ‬لجسر‭ ‬الهوة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬اللذين‭ ‬يعتبران‭ ‬المجموعات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬عدوا‮»‬‭ ‬مشتركا،‭ ‬إذ‭ ‬تصفهم‭ ‬أنقرة‭ ‬بـ»الإرهابيين‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يحظون‭ ‬بدعم‭ ‬واشنطن‭. ‬وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الأسد‭ ‬لبحث‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬العلاقات‭. ‬والتقى‭ ‬وزيرا‭ ‬دفاع‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬أواخر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬محادثات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬السورية‭. ‬عانى‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬العزلة‭ ‬السياسية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬لكنه‭ ‬بدأ‭ ‬يتلقى‭ ‬اتصالات‭ ‬ومساعدات‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬بعد‭ ‬زلزال‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭. ‬تعد‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق‭ ‬إذ‭ ‬تدخّلت‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬لتشن‭ ‬ضربات‭ ‬حسمت‭ ‬الحرب‭ ‬لصالح‭ ‬الأسد‭ . ‬وأجرى‭ ‬الأسد‭ ‬آخر‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬بوتين‭ ‬أيضا‭. ‬ونبّهت‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية لبرنامج الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬كورين‭ ‬فلايشر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لصحافيين‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬إضافي،‭ ‬سنضطر‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ (‬المساعدات‭) ‬عن‭ ‬3،8‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬بحلول‭ ‬تموز‭/‬يوليو‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬12،9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬يعانون‭ ‬حالياً‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬حاجة‭ ‬البرنامج‭ ‬الى‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭. ‬وحذّرت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬والزلازل‭ ‬المميتة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تركت‭ ‬ملايين‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بسوء‭ ‬التغذية‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تحتاج‮ ‬172،7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساعدات‭ ‬الفورية‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬لـ‭ ‬5،4‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬تضرروا‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬قرابة‭ ‬نصفهم‭ ‬أطفال‭.‬