الأسد‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭:‬الاخوة‭ ‬العربية‭ ‬تبقى‭ ‬تجمعنا

الرياض‭:‬بحث‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬مع‭ ‬دمشق

دمشق‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّ‭ ‬العلاقة‭ ‬‮«‬السليمة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الحالة‭ ‬الطبيعية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بأول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬سعودية‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬القطيعة‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

فيما‭ ‬ابلغ‭ ‬الوزير‭ ‬السعودي‭ ‬،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسد‭ ‬موجزا‭ ‬التصورات‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬رشحت‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬جدة‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬وهي‭ ‬تصورات‭ ‬إيجابية‭ ‬وتقرب‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الواقعية‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬سوري‭ .‬

وبحث‭ ‬المسؤولان،‭ ‬وفق‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية،‭ ‬‮«‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬‮ ‬

وتتوّج‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬السورية‭-‬السعودية‭ ‬والانفتاح‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬تضاعف‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬تجاه‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬قاطعتها‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬وأبعدتها‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬عاماً‭.‬‮ ‬‭ ‬ويأتي‭ ‬الانفتاح‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬تحرّكات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬إقليمية‭ ‬يتغيّر‭ ‬معها‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران،‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق،‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬السعودي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري،‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬السليمة‭ ‬بين‭ ‬سورية‭ ‬والمملكة‭ ‬هي‭ ‬الحالة‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون،‭ ‬وهذه‭ ‬العلاقات‭ ‬لا‭ ‬تشكّل‭ ‬مصلحة‭ ‬للبلدين‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬تعكس‭ ‬مصلحة‭ ‬عربية‭ ‬وإقليمية‭ ‬أيضاً‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الأخوّة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬العرب‭ ‬تبقى‭ ‬الأعمق‭ ‬والأكثر‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬السياسات‭ ‬المنفتحة‭ ‬والواقعية‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬السعودية‭ ‬تصبّ‭ ‬لصالح‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمنطقة‮»‬‭. ‬وشدّد‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الدور‭ ‬العربي‭ ‬الأخوي‭ ‬ضروري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬لتجاوز‭ ‬كافة‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬المسؤولَين‭ ‬بحثا‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭ ‬تنهي‭ ‬كافة‭ ‬تداعياتها‭ (…) ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬محيطها‭ ‬العربي،‭ ‬واستئناف‭ ‬دورها‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الوزير‭ ‬السعودي،‭ ‬وفق‭ ‬البيان،‭ ‬للأسد‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬لجميع‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬لعودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬والنازحين‮»‬‭ ‬و»اتخاذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‮»‬‭.‬

وإثر‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬لبثت‭ ‬أن‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬قطعت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭. ‬وقدّمت‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬أغلقت‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2012،‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬الأولى‭ ‬خصوصاً‭ ‬دعماً‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية،‭ ‬واستقبلت‭ ‬شخصيات‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

لكن‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬برزت‭ ‬مؤشرات‭ ‬انفتاح‭ ‬عربي‭ ‬تجاه‭ ‬سوريا‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الإمارات‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬‮ ‬

ويبدو‭ ‬أنّ‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمّر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬سرّع‭ ‬عملية‭ ‬استئناف‭ ‬دمشق‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬محيطها‭ ‬الإقليمي‭ ‬مع‭ ‬تلقي‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬سيل‭ ‬اتصالات‭ ‬ومساعدات‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬عربيّة‭. ‬وظهر‭ ‬الانفتاح‭ ‬السعودي‭ ‬تجاه‭ ‬دمشق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال‭ ‬مع‭ ‬هبوط‭ ‬طائرات‭ ‬مساعدات‭ ‬سعودية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة،‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬قطع‭ ‬الرياض‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭.‬

وما‭ ‬هي‭ ‬سوى‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬حتى‭ ‬أعلنت‭ ‬الرياض‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أنّها‭ ‬تجري‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬حول‭ ‬استئناف‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬يجري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬جولة‭ ‬عربية‭. ‬وقد‭ ‬زار‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لمسؤول‭ ‬سوري‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭.‬

وفي‭ ‬12‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬التقى‭ ‬المقداد‭ ‬ببن‭ ‬فرحان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬القطيعة،‭ ‬ثم‭ ‬توجه‭ ‬لاحقاً‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر،‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭.‬

‮ ‬ويلتقي‭ ‬المقداد‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭.‬‮ ‬

والجمعة،‭ ‬استضافت‭ ‬السعودية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭ ‬لبحث‭ ‬عودة‭ ‬دمشق‭ ‬إلى‭ ‬محيطها‭ ‬العربي‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬المجتمعون‭ ‬قراراً‭ ‬يقضي‭ ‬بعودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬علّقت‭ ‬عضويتها‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬لكنّهم‭ ‬أكّدوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمّية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬قيادي‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وعلى‭ ‬‮«‬تكثيف‭ ‬التشاور‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربيّة‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬أنّ‮ ‬قطر‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعارض‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬إذ‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الشيخ‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬أسباب‭ ‬تعليق‭ ‬عضويّتها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬روسيا‭ ‬اليوم‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬الأسد‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نعود‭ ‬إلا‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬توافق‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬هدفاً‭ ‬بحدّ‭ ‬ذاته،‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬

ويتزامن‭ ‬الانفتاح‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬مع‭ ‬تغيّر‭ ‬الخارطة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭-‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬تُعلّق‭ ‬عليه‭ ‬آمال‭ ‬بعودة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لطالما‭ ‬هزتها‭ ‬النزاعات‭ ‬بالوكالة‭.‬

وفي‭ ‬مقابلته‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬اليوم،‭ ‬قال‭ ‬الأسد‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الساحة‭ ‬السورية‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مكان‭ ‬صراع‭ ‬ايراني‭ ‬سعودي‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المراحل‮»‬‭.‬