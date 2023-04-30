العمل يبحث زيادة رواتب المعين المتفرغ والنجف تدعم عائلاتها المتعففة

الأسدي يدعو إلى تأسيس مجلس لتنظيم العمل النقابي

النجف – سعدون الجابري

بغداد – الزمان

ناقش وزير العمل احمد الاسدي، مع اللجنة المالية النيابية، إمكانية زيادة سقف الإعانة الاجتماعية وذوي الإعاقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسدي ناقش التخصيصات المالية للوزارة بضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري والعامين المقبلَين)، مبيناً انه (بحث خلال الاجتماع إمكانية زيادة سقف إعانات الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بما ينسجم مع خدمة للمواطنين). وشدّد الاسدي على ضرورة تسوية الخلافات بين الاتحادات والنقابات العمّالية من اجل حماية الطبقة العاملة كجزء مهم وفاعل في المجتمع وضمن مشاركته في المؤتمرات الدولية والاقليمية.

مسار التعاون

وذكر خلال استقباله وفداً من الاتحادات والنقابات العمّالية في تصريح تابعته (الزمان) امس (اهمية تحقيق مسار تعاون بين الجميع لدعم العمّال بمشاركة النقابات المختصة، وحل المشكلات والدخول في نقاشات تؤدي الى نتيجة مثمرة)، واضاف ان (اغلب المؤتمرات والمحافل الدولية التي تشارك فيها الوزارة تتعلق بقوانين العمل وشؤون العمّال)، داعياً الى (تأسيس مجلس تنسيقي لتنظيم العمل النقابي وتوحيد خطابه من اجل خدمة الطبقة العاملة). على صعيد متصل، وجّه وزير العدل، خالد شواني، بإستحداث قسم التقاعد في الوزارة لدعم شريحة المتقاعدين. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (شواني اوعز بإستحداث القسم استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني، لتنفيذ حزمة القرارات المتعلقة بدعم المتقاعدين والشرائح المستضعفة في المجتمع)، ولفت الى ان (الوزير كلّف المشاور القانوني في الدائرة الادارية والمالية، مصطفى علي عباس، بمهام إدارة قسم التقاعد)، مبيناً ان (القسم يتكون من شُعب الاحالة تتولى ترويج المعاملات التقاعدية للموظفين الذين اكملوا السن القانونية للتقاعد وتنظيم دفتر خدمة لهم والتأكد من الشروط القانونية الخاصة بالاحالة، والاستقالة تتولى مهام اعداد المذكرات والاوامر الوزارية الخاصة بالاستقالة والغاءها، اما شعبة تكنولوجيا المعلومات تتولى اعداد البرامج الخاصة بإحالة الموظف الى التقاعد وارشفة جميع الكتب والاوامر الوزارية والادارية الخاصة بالتقاعد، وشعبة الصادر والوارد). وباشرت مديرية شهداء النجف بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر في المحافظة، بتوزيع مجموعة من المقاعد المتحركة بين ذوي الاحتياجات الخاصة من عائلات الشهداء. وذكر مسؤول الوحدة الصحية في المديرية، همام عاصم الرفيعي، في تصريح امس ان (عملية توزيع المقاعد تمت عن طريق زيارة الوفد الى مواقع سكن ذوي الشهداء، بحضور ممثل الهلال الاحمر محمد عبد الهادي)، مشيراً الى (شمول المستحقين المسجلين سابقاً من اجل مساعدتهم في اداء مهامهم اليومــية).

عمل مشترك

واوضح الرفيعي ان (المقاعد قدمتها الجمعية في فرع النجف، في اطار العمل المشترك مع المديرية والسعي المتواصل لمتابعة الملف الصحي لذوي الشهداء). وشاركت مديرية العمل الإتحادي في النجف، بالمعرض السنوي الذي اقامته الجمعية التعاونية الإنتاجية للصم و البكم التابعة لدائرة الاحتياجات الخاصة في المحافظة. قال بيان تلقته (الزمان) ان (المعرض حضره عدد من المسؤولين في المحافظة الى جانب مديري دوائر وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في النجف)، من جانبه اوضح مدير دائرة العمل الاتحادي في النجف، قيس الشبلي ان (المعرض عكس واقعاً ابداعياً قدمه لنا شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، معبراً عن افتخاره بهذه الشريحة التي تساهم في توفير منتجات محلية متنوعة رغم امكانياتها البسيطة، بأشراف مباشر من الشباب المُسجلين في المعاهد و الاقسام التابعة لدائرة الاحتياجات الخاصة في المحافظة)، واضاف ان (العائلات النجفية الفقيرة والمتوسطة مالياً بحاجة ماسّة الى هكذا منتجات نوعية ومميزة واسعارها مناسبة)، مشيراً الى (اهمية دور إدارة الجمعية وملاكاتها في إنجاح المعرض، واطلاق مبادرة تعد الاولى من نوعها في دوائر الوزارة لبيع المنتجات من ورش النجارة والخياطة النسائية المحلية، بما ينسجم مع شريحة المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة).