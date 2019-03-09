الأسئلة الحائرة – حسين الصدر
-1-
منذ هوى الصنم في 9/4/2003 وحتى ساعةِ كتابة هذه السطور، تسللت الى مواقع سلطوية مهمة عناصر شتى ، القاسم المشترك بينها جميعا هو:
انها جاءت بفعل المحاصصات، وبدوافع فئوية وطائفية وقومية ، وبعيداً عن كل المعايير والضوابط الموضوعية التي تحتاجها أجهزة الدولة ومؤسساتها .
-2-
ان اعتماد المزورين وزرعهم في أخطر المواقع نذير دمار للبلاد ، واستخفاف كبير بشأن الوطن والمواطنين .
وان اصدار العفو عن المختلسين إهدارٌ صريح للثروة الوطنية وتبديد للمال العام بغير وجه مشروع .
وكثيرا ما يتم التساؤل :
أيهما أحسن (فلان) – وهو من كبار السلطويين – أم (فلان) – وهو سلطويّ كبير آخر – فماذا يكون الجواب ؟
ان هذا السؤال لا معنى له أساساً ،حيث لا حُسنَ فيهما على الاطلاق ، والأولى أنْ يقال :
من هو الاسوء منهما ، بعد أنْ كانا مشتركيْن في صفات الفشل والدجل..!!
-3-
ومما يُقرح القلبَ أنَّ هناك فريقاً من المنتفعين، الذين أغدق عليهم بعض السلطويين الأموال ، أو منحهم قطعاً من الأراضي للسكن ، أو عيّنهم موظفين في دوائر الدولية ، أو سعى الى زيادة رواتبهم ومخصصاتهم، يغضون النظر عن كل ما لحق بالوطن من دمار وخسائر وكوارث ، ولا ينظرون الا من زاوية انتفاعاتهم الشخصية، وهذا هو معنى العقوق والجحود للوطن .
وهو الافلاس الكامل وطنيا وأخلاقيا وسياسيا ، فضلاً عن المواخذات الدينية والقانونية والحضارية .
-4-
ان شراء الأتباع والأنصار والأصوات الانتخابية بالمال العام ،يعد جريمة يحاسب عليها القانون ولا يعد مكرمة للمسؤول الذي قدّم مصالحه الخاصة على مصالح البلاد والعباد .
انه مؤاخذ ومذموم اذا اشترى الأصوات بماله الشخصي، فكيف اذا اشتراها بالمال العام ؟!
ان ّالمسؤول الجدير بالتأييد والاحترام، هو ذلك الرجل الذي استفرغ وسعه في مضمار خدمة الشعب والوطن ، دون تفريق بين شريحة، وشريحة ودون انحياز لفئة على فئة، رغم تعدد الاديان والمذاهب والقوميات .
وهذا مالم يتضح في مسارات معظم سياسي الصدفة – وللاسف الشديد –
-5-
جاء في ترجمة ابن الخشاب – العالم النحوي الذي يُضرب به المثل في العربية – .
( في سير اعلام النبلاء للذهبي ج 20 ص (526
انه :
” عرض اثنان عليه شعراً لهما فسمع للأول ثم قال :
أنتَ أردأُ شعراً منه .
قال :
كيف تقول هذا ولم تسمع قول الآخر ؟
لان هذا لا يكون أردأ منه !!
وهذا ما ينطبق على معظم اولئك المتسلقين الى مراكز ومواقع ليسوا بأهل لها على الاطلاق .
-6-
انّ السلطويين الغارقين الى الاذقان في بحار الذاتية ،لا يُحسنون الاَّ فن الضحك على الذقون …!!
وهم ليسوا وحدهم موضع المساءلة والمواخذة ، وانما تشمل المساءلة كل اولئك السائرين في ركابهم ، ممن لا يهتمون الاّ بمصالحهم الخاصة ، بعيداً عن هموم الشعب والوطن .