الأسئلة الحائرة – حسين الصدر

-1-

منذ هوى الصنم في 9/4/2003 وحتى ساعةِ كتابة هذه السطور، تسللت الى مواقع سلطوية مهمة عناصر شتى ، القاسم المشترك بينها جميعا هو:

انها جاءت بفعل المحاصصات، وبدوافع فئوية وطائفية وقومية ، وبعيداً عن كل المعايير والضوابط الموضوعية التي تحتاجها أجهزة الدولة ومؤسساتها .

-2-

ان اعتماد المزورين وزرعهم في أخطر المواقع نذير دمار للبلاد ، واستخفاف كبير بشأن الوطن والمواطنين .

وان اصدار العفو عن المختلسين إهدارٌ صريح للثروة الوطنية وتبديد للمال العام بغير وجه مشروع .

وكثيرا ما يتم التساؤل :

أيهما أحسن (فلان) – وهو من كبار السلطويين – أم (فلان) – وهو سلطويّ كبير آخر – فماذا يكون الجواب ؟

ان هذا السؤال لا معنى له أساساً ،حيث لا حُسنَ فيهما على الاطلاق ، والأولى أنْ يقال :

من هو الاسوء منهما ، بعد أنْ كانا مشتركيْن في صفات الفشل والدجل..!!

-3-

ومما يُقرح القلبَ أنَّ هناك فريقاً من المنتفعين، الذين أغدق عليهم بعض السلطويين الأموال ، أو منحهم قطعاً من الأراضي للسكن ، أو عيّنهم موظفين في دوائر الدولية ، أو سعى الى زيادة رواتبهم ومخصصاتهم، يغضون النظر عن كل ما لحق بالوطن من دمار وخسائر وكوارث ، ولا ينظرون الا من زاوية انتفاعاتهم الشخصية، وهذا هو معنى العقوق والجحود للوطن .

وهو الافلاس الكامل وطنيا وأخلاقيا وسياسيا ، فضلاً عن المواخذات الدينية والقانونية والحضارية .

-4-

ان شراء الأتباع والأنصار والأصوات الانتخابية بالمال العام ،يعد جريمة يحاسب عليها القانون ولا يعد مكرمة للمسؤول الذي قدّم مصالحه الخاصة على مصالح البلاد والعباد .

انه مؤاخذ ومذموم اذا اشترى الأصوات بماله الشخصي، فكيف اذا اشتراها بالمال العام ؟!

ان ّالمسؤول الجدير بالتأييد والاحترام، هو ذلك الرجل الذي استفرغ وسعه في مضمار خدمة الشعب والوطن ، دون تفريق بين شريحة، وشريحة ودون انحياز لفئة على فئة، رغم تعدد الاديان والمذاهب والقوميات .

وهذا مالم يتضح في مسارات معظم سياسي الصدفة – وللاسف الشديد –

-5-

جاء في ترجمة ابن الخشاب – العالم النحوي الذي يُضرب به المثل في العربية – .

( في سير اعلام النبلاء للذهبي ج 20 ص (526

انه :

” عرض اثنان عليه شعراً لهما فسمع للأول ثم قال :

أنتَ أردأُ شعراً منه .

قال :

كيف تقول هذا ولم تسمع قول الآخر ؟

لان هذا لا يكون أردأ منه !!

وهذا ما ينطبق على معظم اولئك المتسلقين الى مراكز ومواقع ليسوا بأهل لها على الاطلاق .

-6-

انّ السلطويين الغارقين الى الاذقان في بحار الذاتية ،لا يُحسنون الاَّ فن الضحك على الذقون …!!

وهم ليسوا وحدهم موضع المساءلة والمواخذة ، وانما تشمل المساءلة كل اولئك السائرين في ركابهم ، ممن لا يهتمون الاّ بمصالحهم الخاصة ، بعيداً عن هموم الشعب والوطن .