ملعب الميناء الأولمبي جاهز لإستقبال المنتخبات الخليجية

الأزرق الكويتي يواجه المنتخب العراقي ودّياً في ديربي الخليج

البصرة – أمجاد ناصر

أكد عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، بان منتخب الأزرق الكويتي سيكون أول المنتخبات الخليجية الواصلة إلى البصرة للمُشاركة في خليجي 25 وسيلتقي مع المنتخب العراقي في مباراة ودية تجمعهم على ملعب الميناء الاولمبي بمناسبة افتتاحة , نافيا ما تردد من انباء بعدم مشاركتهم في البطولة مضيفا ان الاتحاد الكويتي اول الداعميين للاتحاد العراقي لإنجاحِ إقامةِ خليجي البصرة ، وإخراجها بأفضل صورة بما يتناسب وحجم إقامتها بين دول الخليجِ العربي. وان مباراة المنتخب الكويتي و العراقي بض النظر وديا او دوليا لا تخلوا من الندية والاثارة وكما دعا عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الجماهير الخليجية بالحضور للبصرة لمؤازة منتخباتهم الوطنية في بطولة الخليج العربي التي تعد من اهم البطولات في المنطقة التي يترقبها الجمهور الخليجي موضحا بان البداية الاولى للبطولة هي لقاء ديربي الخليج بين منتخبي العراق و الكويت في المباراة الودية في نهاية هذا الشهر بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الاولمبي. وحضرَ درجال افتتاح فندق موفنبيك البصرة، وهو ضمن الفنادق المعتمدة لخليجي 25، وكذلك حضر الافتتاح عضو الاتحاد فراس بحر العلوم. وألقَى درجال كلمةّ بالمناسبة جاءَ فيها: أحيي الجهود المباركة التي بُذلت لإكمال الفندق في الوقت المحدد قبل انطلاق البطولة، وهذا دليل على حرص الجميع للمساهمة في إنجاح بطولة خليجي 25 في البصرة، وإظهارها بصورة مميزة تؤكد على براعة العراقيين في التفوق بالتحديات. وأشار درجال لقد وصلنا إلى الأمتار الأخيرة لافتتاح البطولة الخليجيّة الحدث الذي ينتظره الكثير، والأمور تبشر بالخير في مشاهدة بطولةٍ تليق باسم العراق من جميع النواحي، وستكون بوابة لاحتضان البطولات العربيّة والآسيويّة.