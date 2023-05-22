الأرقام القياسية للمتسلقين تنهمر على قمة إيفرست

كاتماندو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نجح‭ ‬متسلق‭ ‬الجبال‭ ‬النيبالي‭ ‬باسانغ‭ ‬داوا‭ ‬شيربا‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬إيفرست‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين،‭ ‬معادلاً‭ ‬بذلك‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬أحد‭ ‬مواطنيه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الجهة‭ ‬المُنظمّة‭ ‬لرحلته‭.‬

وأشارت‭ “‬إيمادجن‭ ‬نيبال‭ ‬تريك‭ ‬أند‭ ‬إكسبديشن‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬باسانغ‭ ‬داوا‭ ‬شيربا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬مع‭ ‬صينيين‭ ‬آخرين،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭” ‬التي‭ ‬ينجح‭ ‬فيها‭ ‬بتسلّق‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وكان‭ ‬متسلق‭ ‬الجبال‭ ‬البالغ‭ ‬46‭ ‬عاماً‭ ‬عادل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬للنيبالي‭ ‬كامي‭ ‬ريتا‭ ‬شيربا‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬إيفرست‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬يومين،‭ ‬استعاد‭ ‬كامي‭ ‬ريتا‭ ‬شيربا‭ ‬البالغ‭ ‬53‭ ‬عاماً‭ ‬والملقّب‭ ‬بـ‭”‬رجل‭ ‬إيفرست‭”‬،‭ ‬تبوؤ‭ ‬الصدارة‭ ‬عقب‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭.‬

وبما‭ ‬أنّ‭ ‬شيربا‭ ‬سيحاول‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬تسلّق‭ ‬الجبل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬قد‭ ‬يعاود‭ ‬تسجيل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬ويتخطّى‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬باسانغ‭ ‬داوا‭ ‬شيربا‭.‬

وشيربا‭ ‬الذي‭ ‬تسلق‭ ‬إيفرست‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1998،‭ ‬يحاول‭ ‬مذّاك‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬البالغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬8848‭ ‬متراً،‭ ‬ويتسلّق‭ ‬أحياناً‭ ‬الجبل‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭.‬

وتضم‭ ‬النيبال‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬عشر‭ ‬قمم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتستقبل‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬ربيع‭ ‬مئات‭ ‬المتسلقين‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬النيبالية‭ ‬أصدرت‭ ‬هذه‭ ‬السنة‮ ‬478‭ ‬تصريحاً‭ ‬لتسلق‭ ‬جبل‭ ‬إيفرست‭ ‬خاصة‭ ‬بالمتسلقين‭ ‬الأجانب‭. ‬وبما‭ ‬أنّ‭ ‬معظمهم‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬مرشدين،‭ ‬سيحاول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬شخص‭ ‬تالياً‭ ‬تسلق‭ ‬الجبل‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الربيع‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

وتوفي‭ ‬عشرة‭ ‬متسلقين‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬نيباليين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬التسلق‭ ‬الحالي‭.‬