الأرضُ أرضي والترابُ ترابي – وليد الشطري

سوء الأدارة وشبهات ملفات الفساد للحكومات السابقة معضلة تواجه حكومة السوداني ..

ملفات فساد يندى لها جبين الأنسانية أخرها فضيحة الفضائح فساد سرقة قطع أراضي بمبلغ خيالي والمتورط شخصية سياسية في منصب سيادي تشريعي ..!؟

التسريبات تؤكد السوداني يتخذ قرار وطني جريء وشجاع محاسبة الفاسدين مهما كان الثمن .!؟

مهما تكن فل تكن نحنُ لها .!؟

لن أقف مكتوف الأيدي .!؟

موقف وطني جريء يحسب للسوداني .

تدخلات ووساطات من جهات وشخصيات سياسية متنفذة متهمة بالفساد وسرقة ثروات العراق تبذل قصارى جهدها لملمة فضيحة الفضائح .!؟؟

رسالتي لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني..

أحالة من تورط للقضاء ومحاكمتهم هو القرار السياسي الصح والمطلوب والذي نعول عليه لا تتهاون مع الفاسدين مهما كان الثمن.!؟

وكلنا معك في خندق واحد..

(فساد يزكم الأنوف 68 ألف قطعة أرض)

الله لا يوفقكم

يا بؤرة الفساد ونهب ثروات الشعب ..

سأحيلُ أفراحَ القصورِ مأتماً ..

وأصبُ خمرَ الموت في الأكواب ..

(( الأرضُ أرضي والترابُ ترابي ))

لعنكم الله وأخزاكم..

يا سراق الشعب والوطن .!؟

كلنا محمد شياع السوداني.