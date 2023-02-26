الأردن يرعى أول تعهد فلسطيني اسرائيلي لخفض التصعيد

حوارة‭ (‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعهد‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬وإسرائيليون‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬إجتماع،‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬عقد‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العقبة‭ ‬الساحلية‭ ‬جنوب‭ ‬الأردن‭ ‬ب‮»‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ومنع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العنف‮»‬‭.‬

تزامنا،‭ ‬قتل‭ ‬اسرائيليان‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬إرهابي‭ ‬فلسطيني‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬الأحد،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬اسرائيليون‭.‬‮ ‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الإجتماع‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ماجد‭ ‬فرج‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬شين‭ ‬بيت‭) ‬رونين‭ ‬بار‭ ‬ومستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تساحي‭ ‬هانغبي‭ ‬ومنسق‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬للشؤون‭ ‬الأمنية‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬من‭ ‬الاردن‭ ‬ومصر‭. ‬وأورد‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬وزعته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬أكدا‭ ‬التزامهما‭ ‬بجميع‭ ‬الاتفاقات‭ ‬السابقة‭ ‬بينهما‭ (…) ‬وجددا‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ومنع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العنف‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والسلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬استعدادهما‭ ‬المشترك‭ ‬والتزامهما‭ ‬بالعمل‭ ‬الفوري‭ ‬لوقف‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأحادية‭ ‬الجانب‭ ‬لمدة‭ ‬3‭-‬6‭ ‬أشهر‭ (‬على‭ ‬أن‭) ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬التزاماً‭ ‬إسرائيلياً‭ ‬بوقف‭ ‬مناقشة‭ ‬إقامة‭ ‬أي‭ ‬وحدات‭ ‬استيطانية‭ ‬جديدة‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬أشهر،‭ ‬ووقف‭ ‬إقرار‭ ‬أي‭ ‬بؤر‭ ‬استيطانية‭ ‬جديدة‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬

كما‭ ‬‮«‬اتفق‭ ‬المشاركون‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬خطوات‭ ‬بناء‭ ‬الثقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬المباشر‭ (‬حيث‭) ‬سيعمل‭ ‬الطرفان‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتهما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭. ‬واتفق‭ ‬الأطراف‭ ‬الخمسة،‭ ‬إسرائيل‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬‮«‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وفق‭ ‬هذه‭ ‬الصيغة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الزخم‭ ‬الإيجابي،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اتفق‭ ‬عليه‭ ‬لناحية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬

و»اتفقوا‭ ‬على‭ ‬الاجتماع‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬التفاهمات‭ ‬تقدما‭ ‬إيجابيا‭ ‬نحو‭ ‬إعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬وتعميقها،‭ ‬وتلتزم‭ ‬بالمساعدة‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬تنفيذها‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تقتضيه‭ ‬الحاجة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬اكد‭ ‬الأطراف‭ ‬الخمسة‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬قولاً‭ ‬وعملاً‭ ‬بدون‭ ‬تغيير،‭ ‬وشددوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬على‭ ‬الوصاية‭ ‬الهاشمية‭/‬الدور‭ ‬الأردني‭ ‬الخاص‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرباعي‭ ‬للتهدئة‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬العقبة‭ ‬امس‭ ‬الى‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬إسرائيلي‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬الوفد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للانسحاب‭ ‬الفوري‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬فلسطينية‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬شقيقين‭ ‬إسرائيليين‭.‬

‭ ‬وقتل‭ ‬اسرائيليان‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬إرهابي‭ ‬فلسطيني‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬الأحد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الاستيطان‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أوريت‭ ‬ستروك‭ ‬‮«‬الوفد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للعودة‭ ‬فورا‮»‬‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭.‬‮ ‬

ويأتي‭ ‬الهجوم‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬11‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وجرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬ووزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الصعب‭ (…) ‬قتل‭ ‬مواطنان‭ ‬إسرائيليان‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬فلسطيني‮»‬‭.‬

ووقع‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مركبة‭ ‬عند‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬حوارة‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬نابلس‭ ‬ورام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬خدمة‭ ‬إسعاف‭ ‬نجمة‭ ‬داوود‭ ‬الحمراء‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬مصابين‭ ‬اثنين‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬وفاتهما‭ ‬لاحقا‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬ملاحقة‭ ‬الإرهابيين‭ ‬وإغلاق‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬‮ ‬

ورصد‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطريق‭ ‬وشرعت‭ ‬في‭ ‬تفتيش‭ ‬المركبات‭ ‬العابرة‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أن‭ ‬القتيلين‭ ‬هما‭ ‬الشقيقان‭ ‬اليهوديان‭ ‬هلل‭ ‬ويعكوف‭ ‬يانيف‭. ‬ويتزامن‭ ‬الهجوم‭ ‬مع‭ ‬مباحثات‭ ‬إسرائيلية‭-‬فلسطينية‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العقبة‭ ‬الأردنية‭.‬‮ ‬‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم،‭ ‬ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬أودت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والمواجهات‭ ‬ب‭ ‬62‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بينهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬ومدنيّون‭ ‬بعضهم‭ ‬قصّر،‭ ‬و11‭ ‬إسرائيليا‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬قاصرين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬امرأة‭ ‬أوكرانية،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وفلسطينية‭.‬

تحتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1967‭.‬‮ ‬

وتعتبر‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬مستوطن،‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬