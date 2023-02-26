الأردن يرعى أول تعهد فلسطيني اسرائيلي لخفض التصعيد

حوارة (الاراضي الفلسطينية) – (أ ف ب) عمان – الزمان
تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام إجتماع، هو الأول من نوعه منذ سنوات، عقد الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن ب»خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف».
تزامنا، قتل اسرائيليان بالرصاص في هجوم «إرهابي فلسطيني» في الضفة الغربية المحتلة الأحد، كما أعلن مسؤولون اسرائيليون.
وشارك في الإجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار ومستشار الامن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك بحضور مسؤولين أمنيين من الاردن ومصر. وأورد البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أن «الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما (…) وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف».
وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية في البيان «استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر (على أن) يشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر».
كما «اتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر (حيث) سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد». واتفق الأطراف الخمسة، إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة، «على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم»، بحسب المصدر نفسه.
و»اتفقوا على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر آذار/مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه».
وقال البيان إن «الأردن ومصر والولايات المتحدة تعتبر هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة». كما اكد الأطراف الخمسة «أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً بدون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/الدور الأردني الخاص».
وكان قد تعرض الاجتماع الرباعي للتهدئة الذي استضافته الأردن في العقبة امس الى هجوم من وزير إسرائيلي دعا فيه الوفد الإسرائيلي للانسحاب الفوري بعد عملية فلسطينية أدت الى مقتل شقيقين إسرائيليين.
وقتل اسرائيليان في هجوم «إرهابي فلسطيني» في الضفة الغربية المحتلة الأحد، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان.
ودعا وزير الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية أوريت ستروك «الوفد الإسرائيلي للعودة فورا» من اجتماع العقبة.
ويأتي الهجوم بعد عدة أيام من العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 80 بالرصاص الحي.
وقال البيان المشترك الصادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير «في هذا اليوم الصعب (…) قتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني».
ووقع إطلاق النار الذي استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب متحدث باسم خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء لوكالة فرانس برس، تم نقل مصابين اثنين إلى المستشفى قبل أن يعلن عن وفاتهما لاحقا.
وأكد الجيش الإسرائيلي «ملاحقة الإرهابيين وإغلاق المنطقة».
ورصد مصور فرانس برس قوات الأمن الإسرائيلية التي انتشرت على طول الطريق وشرعت في تفتيش المركبات العابرة. من جانبها، أكدت المتحدثة باسم رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية أن القتيلين هما الشقيقان اليهوديان هلل ويعكوف يانيف. ويتزامن الهجوم مع مباحثات إسرائيلية-فلسطينية تعقد في مدينة العقبة الأردنية. عقب الهجوم، ومنذ مطلع العام الجاري، أودت أعمال العنف والمواجهات ب 62 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، و11 إسرائيليا بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية حيث يعيش نحو نصف مليون مستوطن، غير قانونية بموجب القانون الدولي.