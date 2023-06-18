الأردن يحتضن مباحثات يمنية لتبادل أسرى

دبي‭- ‬عمان‭ -‬الزمان‭ ‬

تجري‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬مباحثات‭ ‬بين‭ ‬طرفَي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬واللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬بهدف‭ ‬التمهيد‭ ‬لعملية‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬مستقبلية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬الأحد‭.‬

بدأ‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬سيطر‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بينها‭ ‬صنعاء‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬تدخّلت‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬دعمًا‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية،‭ ‬ما‭ ‬فاقم‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬خلّف‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬وتسبّب‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقالت‭ ‬مستشارة‭ ‬الإعلام‭ ‬لدى‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬جيسيكا‭ ‬موسان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬تحضر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مكتب‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬اليمن،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬بين‭ ‬طرفَي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬‮«‬لمعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬عملية‭ ‬إفراج‭ ‬مستقبلية‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه،‭ ‬أن‭ ‬محادثات‭ ‬عمّان‭ ‬لا‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬أسماء‭ ‬الأسرى‭ ‬المحتمل‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬أو‭ ‬ترتيبات‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬مقبلة،‭ ‬إنما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬قيام‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬بزيارات‭ ‬مشتركة‭ ‬إلى‭ ‬محتجزيه‭ ‬لدى‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر،‭ ‬ما‭ ‬يمهّد‭ ‬لعملية‭ ‬إفراج‭ ‬مستقبلية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬الأسرى‭ ‬عضو‭ ‬الوفد‭ ‬المفاوض‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ماجد‭ ‬فضائل‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬عمّان‭ ‬التي‭ ‬ستنتهي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬لا‭ ‬بشأن‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬ندور‭ ‬في‭ ‬مكاننا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مكتب‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬أعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬عمّان‭ ‬‮«‬يجمع‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬لاستئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالنزاع‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لاتفاق‭ ‬ستوكهولم‮»‬‭ ‬المبرم‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭. ‬ونصّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬على‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين‭ ‬والمفقودين‭ ‬والمحتجزين‭ ‬اعتباطيًا‭ ‬وضحايا‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬والأشخاص‭ ‬قيد‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬وبلا‭ ‬شرط‮»‬‭.‬

ورحّبت‭ ‬موسان‭ ‬‮«‬بأي‭ ‬إجراء‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬ويسهل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬جمع‭ ‬العائلات‭ ‬بأحبائهم‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أنها‭ ‬تلتزم‭ ‬‮«‬بأداء‭ ‬دورها‭ ‬كوسيط‭ ‬محايد‭ ‬وتشارك‭ ‬بنشاط‭ ‬في‭ ‬اتصالات‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تُنفّذ‭ ‬عملية‭ ‬الإفراج‭ ‬المستقبلية‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الحوثيون‭ ‬والحكومة‭ ‬توصّلوا‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضات‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬برن‭ ‬بسويسرا‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬أسير،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬نيتهما‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬القطيعة‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬كبرى‭ ‬استمرّت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬وتزامنت‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬دبلوماسية‭ ‬تلت‭ ‬التقارب‭ ‬السعودي‭ ‬الإيراني‭ ‬وهدفت‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الحرب‭ ‬الدامية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الحل‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬أجرى‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬صنعاء،‭ ‬العاصمة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرتهم،‭ ‬لكنّها‭ ‬انتهت‭ ‬بدون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭.‬‮ ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬لدى‭ ‬اليمن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬جابر‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬إنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬جديون‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬السلام‭.‬

وهذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬قال‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬هانس‭ ‬غروندبرغ‭ ‬أمام‭ ‬منتدى‭ ‬اليمن‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬إن‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬طويلاً‭ ‬وصعبًا‮»‬‭.‬