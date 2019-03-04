التخطيط تعلن إرتفاع معدل التضخم لكانون الثاني والسنوي

الأردن يجهز عطاءات نقل النفط العراقي من كركوك

عمان – رند الهاشمي

قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية أماني العزام إن الوزارة تعمل على تجهيز عطاء نقل النفط العراقي إلى الأردن. وكشفت العزام في تصريح امس ان (الدفعة الاولى من النفط العراقي ستدخل قريبا، بعد انجاز عطاء النقل. وبينت أن شاحنات النقل الأردنية ستعمل على إدخال النفط بشكل يومي على مدار العام، لاتمام الكمية المتفق عليها 10 آلاف برميل يوميا). وقالت العزام إن (تكاليف النقل لم تتضح بعد، لآن عطاء النقل لم يكتمل بصورته النهائية. واوضحت ان اسعار النفط القادم من العراق بسعر برنت تضاف اليها تكاليف النقل، وفرق النوعية، اضافة الى التكاليف الادارية). واتفق الأردن والعراق مطلع شباط الماضي على استيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا من نفط البصرة، بأسعار تفضيلية. وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت إن استيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق يؤمن 7 بالمئة من استهلاك الأردن. واضافت زواتي إن (استيراد هذه الكمية من العراق يعمل على تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل للطرق وتشغيل لاسطول الصهاريج بين الأردن والعراق).

وأعلنت وزارة التخطيط، امس الأحد، عن ارتفاع طفيف في معدل التضخم السنوي خلال المدة من شهر كانون الثاني لعام 2018 لغاية شهر كانون الثاني من العام الحالي بلغ 0.4 بالمئة فيما شهد معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني المنصرم ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة مع شهر كانون الاول الذي سبقه.

معدل التضخم

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، في بيان أمس، ان (ارتفاع معدل التضخم السنوي جاء متأثرا بارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2 بالمئة مقابل انخفاض قسم السكن بنسبة 1.8 بالمئة فيما سجلت اقسام التبغ ووالملابس والاحذية والتجهيزات والمعدات المنزلية وقسم الاتصال والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعية انخفاضا تراوح بين 0.1 بالمئة الى 1.8 بالمئة). وأضاف (أما اقسام الصحة والنقل والترفيه والثقافة والتعليم فقد شهدت ارتفاعا تراوح بين 2,4 بالمئة و9.3 بالمئة). وعزا الهنداوي الارتفاع الشهري في معدل التضخم الى (ارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.2 بالمئة، وكذلك ارتفاع قسم السكن بنسبة 0.5 بالمئة، كما ارتفعت باقي الاقسام خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع شهر كانون الاول من عام 2018 بواقع 0.3 بالمئة لقسم التجهيزات والمعدات المنزلية، وقسم الصحة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1 لكل منهما، وقسم النقل 1.2 وقسم الاتصال بنسبة 1.3بالمئة ، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.8 بالمئة). ولفت الى ان (مؤشر التضخم الاساس ارتفع خلال الشهر الماضي بمعدل 0.4 بالمئة عن شهر كانون الاول الذي سبقه). وعقد المجلس التنسيقي العراقي السعودي اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان وحضور المنسق الوطني للفريق الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق وعدد من الوزراء المختصين ومحافظ البنك المركزي العراقي. وكشف الغضبان عن (استضافة بغداد الاجتماع التنسيقي المشترك بين الجانبين في 3 نيسان المقبل). مشيراً الى (ضرورة الاستعداد له). واستعرض العلاق جملة المخرجات والتوصيات التي خرج بها المجلس قبيل تشكيل الحكومة الجديدة، وأبرز الأنشطة بين البلدين، ورغبة السعودية بافتتاح قنصلية في النجف، واتفاقية تطوير المنفذ الحدودي مع عرعر، ومشروع ري الجزيرة، فضلا عن الاتفاق على انشاء المدينة الرياضية التي تبرع بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. وشهد الاجتماع نقاشا حول اهم مذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع السعودية، كما استعرض الوزراء اهم الإجراءات السابقة لمذكرات التفاهم المنجزة، وضرورة متابعة سيرها ومتابعة اجاباتها مع الحكومة السعودية، إضافة الى مناقشة تعاون الامن المشترك، واخر مستجدات تأمين المنافذ الحدودية.