الأردن‭ ‬يوسع‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬بدعوة‭ ‬صبّاغ‭ ‬للاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬انفتاح‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬بين‭ ‬الاردن‭ ‬وسوريا‭ ‬وانسياب‭ ‬الشاحنات‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المتبادلة‭ ‬،‭ ‬يقوم‭ ‬البلدان‭ ‬بتحسين‭ ‬علاقاتها‭ ‬في‭ ‬صعد‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأردني‭ ‬عاطف‭ ‬الطراونة‭ ‬الاحد‭ ‬أن‭ ‬الأردن‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬حمودة‭ ‬صباغ‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬الطراونة‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬الأحد،‭ ‬نقيب‭ ‬المحامين‭ ‬السوريين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬نزار‭ ‬السكيف‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬“ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬وسوريا‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬البرلماني‭. ‬لذا‭ ‬جاءت‭ ‬الدعوة”‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬السوري”‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ ‬عن‭ ‬الطراونة‭ ‬تأكيده‭ ‬ضرورة‭ ‬“الدفع‭ ‬بخطوات‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬الأمام”،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬“لا‭ ‬مصلحة‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬بسوريا‭ ‬مفككة،‭ ‬ممزقة،‭ ‬يرتع‭ ‬فيها‭ ‬الإرهابيون‭ ‬وقوى‭ ‬التدخل‭ ‬الخارجي”‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اكد‭ ‬السكيف‭ ‬تطلع‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬“تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأردنية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة”،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬“دعوة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬لها‭ ‬مدلولات‭ ‬سياسية،‭ ‬وهي‭ ‬آفاق‭ ‬ستجد‭ ‬تلبية‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬السوري”‭. ‬وكان‭ ‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬2011‭. ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خارج‭ ‬الجامعة‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬انقسام‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بشأن‭ ‬عودتها‭ ‬الى‭ ‬المنظمة‭.‬

والجدل‭ ‬قائم‭ ‬حاليا‭ ‬بشأن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬خصوصا‭ ‬بعدما‭ ‬رجحت‭ ‬كفة‭ ‬القوات‭ ‬التابعة‭ ‬للنظام‭ ‬على‭ ‬الارض،‭ ‬مع‭ ‬استعادتها‭ ‬مناطق‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الجهاديين‭ ‬والمعارضين‭.‬

ودعا‭ ‬العراق‭ ‬ولبنان‭ ‬وتونس‭ ‬الى‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭. ‬كما‭ ‬اعادت‭ ‬الامارات‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬بعد‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬2012‭.‬

ويبدو‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مترددة‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬وعودة‭ ‬سوريا‭ ‬للجامعة‭.‬

وتوجه‭ ‬وفد‭ ‬فني‭ ‬أردني‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬لبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬اردنية‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تعيين‭ ‬قائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬جديد‭ ‬برتبة‭ ‬مستشار‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬لدى‭ ‬سوريا‭.‬

والأردن‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬قليلة‭ ‬أبقت‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬واتصالاتها‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬عقب‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

ويستضيف‭ ‬الأردن‭ ‬نحو‭ ‬650‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬مسجلين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬تقدر‭ ‬عمان‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بنحو‭ ‬1,3‭ ‬مليون‭ ‬سوري‭.‬

وكان‭ ‬البلدان‭ ‬اعادا‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬جابر–‭ ‬نصيب‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬إغلاقه‭.‬