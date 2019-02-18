الأردن‭ ‬يحتج‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭ ‬ويدعو‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مواطنيه‭ ‬

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأردني‭ ‬عاطف‭ ‬الطراونة‭ ‬الاثنين‭ ‬السلطات‭ ‬الايرانية‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ثلاثة‭ ‬اردنيين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬طهران‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬لدخولهم‭ ‬المياه‭ ‬الاقليمية‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬عن‭ ‬«طريق‭ ‬الخطأ»‭ ‬عندما‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬صيد‭ ‬في‭ ‬الامارات‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬الطراونة‭ ‬تطرق‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬محبتي‭ ‬فردوسي‭ ‬بور،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬سفيراً‭ ‬إلى‭ ‬«موضوع‭ ‬المواطنين‭ ‬الأردنيين‭ ‬الثلاثة‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬دخولهم‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬لإيران‭ ‬بالخطأ»‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬الطراونة‭ ‬«نطالب‭ ‬بخطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬للإفراج‭ ‬عنهم»‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬«ملف‭ ‬الأردنيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬سيتم‭ ‬حله‭ ‬خلال‭ ‬أيام»،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬«إجراءات‭ ‬روتينية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬الأردنيين‭ ‬بمنتهى‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام»‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الايرانية‭ ‬تحتجز‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬دخلوا‭ ‬مياهها‭ ‬الاقليمية‭ ‬عن‭ ‬«طريق‭ ‬الخطأ»‭ ‬عندما‭ ‬كانوا‭ ‬يقومون‭ ‬برحلة‭ ‬صيد‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الاماراتية‭ ‬مع‭ ‬أصدقاء‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬عربية‭ ‬اخرى،‭ ‬إماراتي‭ ‬ومصريان‭.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬«الوزارة‭ ‬تواصلت‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الايراني‭ ‬الذي‭ ‬اكد‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬الثلاثة‭ ‬يتمتعون‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬ويتلقون‭ ‬معاملة‭ ‬حسنة‭ ‬وأن‭ ‬عملية‭ ‬احتجازهم‭ ‬ستكون‭ ‬قصيرة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬عرضهم‭ ‬على‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بندر‭ ‬لينك‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬إيران»،‭ ‬وأنه‭ ‬«سيترتب‭ ‬عليهم‭ ‬دفع‭ ‬غرامة‭ ‬وتقديم‭ ‬كفالة‭ ‬قانونية‭ ‬للمحكمة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراحهم»‭. ‬فيماسلمت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬الاثنين‭ ‬مذكرة‭ ‬للخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إحتجاجا‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬«بغلق‭ ‬أبواب‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬بالقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬والإعتداء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المصلين»‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬سفيان‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬«وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تدين‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬إقدام‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬أبواب‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك،‭ ‬الحرم‭ ‬الشريف‭ ‬وقيامها‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المصلين»‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬«الوزارة‭ ‬قدمت‭ ‬مذكرة‭ ‬احتجاج‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عبرت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬الحكومة‭ ‬للإجراءات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬المستفزة‭ ‬والمدانة‭ ‬بحق‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‭ ‬وطالبتها‭ ‬بوقف‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬فورا»‭. ‬وأوضح‭ ‬القضاة‭ ‬أن‭ ‬«الوزارة‭ ‬تتابع‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬الخطير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬قنوات‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬الأبواب‭ ‬وإعادة‭ ‬الهدوء‭ ‬للحرم‭ ‬الشريف»‭.‬

وطالب‭ ‬القضاة‭ ‬إسرائيل‭ ‬باعتبارها‭ ‬«القوة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬بإعادة‭ ‬فتح‭ ‬الأبواب‭ ‬فوراً‭ ‬واحترام‭ ‬حرمة‭ ‬المكان‭ ‬المقدس‭ ‬وعدم‭ ‬إعاقة‭ ‬دخول‭ ‬المصلين‭ ‬وسحب‭ ‬جميع‭ ‬المظاهر‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬واحترام‭ ‬مشاعر‭ ‬المسلمين»‭.‬

وأكد‭ ‬ان‭ ‬«هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬تعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬سافرا‭ ‬للوضع‭ ‬القائم‭ ‬التاريخي‭ ‬والقانوني،‭ ‬ولالتزامات‭ ‬إسرائيل‭ ‬كقوة‭ ‬قائمة‭ ‬بالاحتلال‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني»‭.‬

وحمّل‭ ‬إسرائيل»‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬سلامة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك،‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف»‭.‬