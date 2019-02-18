الأردن‭ ‬يحتج‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭ ‬ويدعو‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مواطنيه‭ ‬

عمان – الزمان
دعا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الاثنين السلطات الايرانية الى اطلاق سراح ثلاثة اردنيين تحتجزهم طهران منذ نحو شهرين لدخولهم المياه الاقليمية لهذا البلد عن «طريق الخطأ» عندما كانوا في رحلة صيد في الامارات.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان الطراونة تطرق خلال اجتماع مع السفير الإيراني محبتي فردوسي بور، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً إلى «موضوع المواطنين الأردنيين الثلاثة المحتجزين في إيران، على إثر دخولهم المياه الإقليمية لإيران بالخطأ» في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال الطراونة «نطالب بخطوة إيجابية من السلطات الإيرانية للإفراج عنهم». من جهته، أكد السفير الإيراني أن «ملف الأردنيين المحتجزين سيتم حله خلال أيام»، مشيرا الى «إجراءات روتينية (…) وتم التعامل مع المواطنين الأردنيين بمنتهى التقدير والاحترام».
وكانت وزارة الخارجية الأردنية اعلنت في الثاني من كانون الثاني/يناير أن السلطات الايرانية تحتجز ثلاثة مواطنين دخلوا مياهها الاقليمية عن «طريق الخطأ» عندما كانوا يقومون برحلة صيد في المياه الاماراتية مع أصدقاء من جنسيات عربية اخرى، إماراتي ومصريان.
وتابعت أن «الوزارة تواصلت لهذا الأمر مع الجانب الايراني الذي اكد أن المواطنين الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة وأن عملية احتجازهم ستكون قصيرة، حيث سيتم عرضهم على محكمة في مدينة بندر لينك الواقعة في جنوب غرب إيران»، وأنه «سيترتب عليهم دفع غرامة وتقديم كفالة قانونية للمحكمة تمهيدا لإطلاق سراحهم». فيماسلمت وزارة الخارجية الأردنية الاثنين مذكرة للخارجية الإسرائيلية إحتجاجا على قيام السلطات الإسرائيلية «بغلق أبواب المسجد الأقصى بالقدس الشرقية والإعتداء على عدد من المصلين».
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن «وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، الحرم الشريف وقيامها بالاعتداء على عدد من المصلين».
واضاف ان «الوزارة قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن إدانة الحكومة للإجراءات الاسرائيلية المستفزة والمدانة بحق الحرم القدسي الشريف وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فورا». وأوضح القضاة أن «الوزارة تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب وإعادة الهدوء للحرم الشريف».
وطالب القضاة إسرائيل باعتبارها «القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، بإعادة فتح الأبواب فوراً واحترام حرمة المكان المقدس وعدم إعاقة دخول المصلين وسحب جميع المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى المبارك واحترام مشاعر المسلمين».
وأكد ان «هذه الإجراءات تعد انتهاكا سافرا للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وحمّل إسرائيل» كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف».