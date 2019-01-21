الأردن‭: ‬موافقة‭ ‬برلمانية‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬وسيشمل‭ ‬آلاف‭ ‬المحكومين

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

أقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأردني‭ ‬الاثنين‭ ‬قانون‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬سيشمل‭ ‬آلاف‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تلبي‭ ‬مطالب‭ ‬شعبية‭ ‬تتردد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وجاء‭ ‬تصويت‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المناقشات‭ ‬بين‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬وبنود‭ ‬القانون‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬رجائي‭ ‬المعشر‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬“شكل‭ ‬رسالة‭ ‬لمصالحة‭ ‬وطنية‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هيبة‭ ‬الدولة‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬خطوط‭ ‬حمر‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وعلى‭ ‬الموظف‭ ‬العام،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القدح‭ ‬والذم‭ ‬والتشهير”‭. ‬وقرر‭ ‬النواب‭ ‬شمول‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬جرائم‭ ‬الذم‭ ‬والقدح‭ ‬والتحقير‭ ‬والإقامات‭ ‬والغرامات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬قوانين‭ ‬تتعلق‭ ‬بضريبة‭ ‬الدخل،‭ ‬والضريبة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المبيعات،‭ ‬وبعض‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭. ‬كما‭ ‬أقر‭ ‬النواب‭ ‬قائمة‭ ‬الجرائم‭ ‬المشمولة‭ ‬بالعفو‭ ‬العام‭ ‬شرط‭ ‬اقترانها‭ ‬بإسقاط‭ ‬الحق‭ ‬الشخصي‭ ‬أو‭ ‬دفع‭ ‬أصل‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬المبلغ‭ ‬المحكوم‭ ‬به‭ ‬وهي‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬الاحتيال،‭ ‬والشيكات،‭ ‬وإساءة‭ ‬الائتمان‭ ‬خصوصا‭. ‬وأقر‭ ‬النواب‭ ‬عدم‭ ‬شمول‭ ‬القانون‭ ‬الجرائم‭ ‬بحق‭ ‬أمن‭ ‬الدولة،‭ ‬وجرائم‭ ‬التجسس‭ ‬والسرقة‭ ‬الجنائية‭ ‬والسلب‭ ‬او‭ ‬التزوير‭ ‬والجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتعامل‭ ‬بالرق‭ ‬وجرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬كالاغتصاب‭ ‬وهتك‭ ‬العرض‭ ‬والخطف‭. ‬وأمر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬الحكومة‭ ‬بإصدار‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬عفو‭ ‬عام‭ ‬و”بما‭ ‬يسهم‭ ‬بالتخفيف‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والضغوطات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المواطنين”‭. ‬وأكد‭ ‬الملك‭ ‬“أهمية‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اضرار‭ ‬بالأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين”‭ ‬مبينا‭ ‬“ضرورة‭ ‬إعطاء‭ ‬المخطئين‭ ‬فرصة‭ ‬لتصويب‭ ‬مسارهم‭ ‬وسلوكهم”‭. ‬ورجح‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الاردني‭ ‬بسام‭ ‬التلهوني‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬قانون‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬زهاء‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭. ‬

وكشف‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬العميد‭ ‬أيمن‭ ‬العوايشة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لصحيفة‭ ‬“الغد”‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬ان‭ ‬“الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لمراكز‭ ‬الاصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬(السجون)‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬تبلغ‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬نزيل،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬النزلاء‭ ‬حاليا‭ ‬19‭ ‬الفا‭ ‬و200‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬16‭ ‬مركزا‭ ‬للاصلاح‭ ‬والتأهيل”‭.‬

ويعود‭ ‬إصدار‭ ‬آخر‭ ‬عفو‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬تطالب‭ ‬بإصلاحات‭ ‬سياسية‭ ‬وإقتصادية‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

ويمر‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬بمراحل‭ ‬بحسب‭ ‬الدستور‭ ‬بحيث‭ ‬تضع‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬وتحيله‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ليوافق‭ ‬عليه‭ ‬ثم‭ ‬يحتاج‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الأعيان‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصادق‭ ‬عليه‭ ‬الملك‭.‬