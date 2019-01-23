الأردن‭:‬توقيف‭ ‬مسؤولين‭ ‬سابقين‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬بشبهات‭ ‬فساد

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬أوقفت‭ ‬نيابة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الأردنية‭ ‬الأربعاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬سابقين‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬مياه‭ ‬ومدير‭ ‬جمارك‭ ‬بسبب‭ ‬شبهات‭ ‬فساد‭ ‬فيما‭ ‬يعرف‭ ‬بقضية‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬وتهريب‭ ‬الدخان‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭. ‬حيث‭ ‬تعهد‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬بضرب‭ ‬مراكز‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تهاون‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬وزير‭ ‬المياه‭ ‬السابق‭ ‬منير‭ ‬عويس‭ ‬ومدير‭ ‬الجمارك‭ ‬السابق‭ ‬اللواء‭ ‬المتقاعد‭ ‬وضاح‭ ‬محمود‭ ‬رشيد‭ ‬الحمود‭ ‬والمستشار‭ ‬السابق‭ ‬وهب‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حيدر‭ ‬العواملة‭ ‬ومقدم‭ ‬جمارك‭ ‬سالم‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬الخصاونة‭ ‬ومقدم‭ ‬جمارك‭ ‬وائل‭ ‬يوسف‭ ‬احمد‭ ‬الصمادي‭ ‬ومسؤول‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة‭ ‬إسلام‭ ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬عبد‭ ‬غيضان‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بقضية‭ ‬مصنع‭ ‬الدخان‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المذكورين‭ ‬توافرت‭ ‬بحقهم‭ ‬الأدلة‭ ‬القانونية‭ ‬الكافية‭ ‬لاحالتهم‭ ‬لمحكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬استجوابهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬المحكمة‭ ‬وتقرر‭ ‬توقيفهم‭ ‬لدى‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نيابة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬وجهت‭ ‬للمذكورين‭ ‬تهما‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعريض‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬وأمنه‭ ‬والموارد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للخطر‮»‬‭ ‬و‮»‬التهريب‭ ‬الجمركي‮»‬‭ ‬و‮»‬التهرب‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬العامة‮»‬‭ ‬و‮»‬جنحة‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الاردنية‭ ‬استلمت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬عوني‭ ‬مطيع،‭ ‬هو‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬أردني‭ ‬معروف،‭ ‬تقلد‭ ‬رئاسة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمناصب‭ ‬الفخرية،‭ ‬وأرتبط‭ ‬اسمه‭ ‬بهذه‭ ‬القضية‭ ‬وكان‭ ‬فارا‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬العدالة‭.‬

وكانت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬جمانة‭ ‬غنيمات‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬قراراً‭ ‬اتُخِذ‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬شخصاً‭ ‬يشتبه‭ ‬بتورطهم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬إنتاج‭ ‬وتهريب‭ ‬مادة‭ ‬الدخان‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬الأردنية‭.‬

وكانت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الأردنية‭ ‬داهمت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬مصنعا‭ ‬لإنتاج‭ ‬السجائر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬فساد‭ ‬كبرى‭ ‬هزت‭ ‬الشارع‭ ‬الأردني‭.‬

وبعد‭ ‬المداهمة‭ ‬اعتقلت‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بهذه‭ ‬القضية‭.‬