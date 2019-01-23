الأردن‭:‬توقيف‭ ‬مسؤولين‭ ‬سابقين‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬بشبهات‭ ‬فساد

عمان- الزمان أوقفت نيابة أمن الدولة الأردنية الأربعاء مسؤولين سابقين بينهم وزير مياه ومدير جمارك بسبب شبهات فساد فيما يعرف بقضية «إنتاج وتهريب الدخان»، بحسب مصدر قضائي. حيث تعهد العاهل الاردني بضرب مراكز الفساد من دون تهاون. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «تم توقيف وزير المياه السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح محمود رشيد الحمود والمستشار السابق وهب عبد اللطيف حيدر العواملة ومقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونة ومقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي ومسؤول في المناطق الحرة إسلام محي الدين عبد غيضان على خلفية ما يعرف بقضية مصنع الدخان». واضاف ان «المذكورين توافرت بحقهم الأدلة القانونية الكافية لاحالتهم لمحكمة أمن الدولة حيث جرى استجوابهم من قبل مدعي عام المحكمة وتقرر توقيفهم لدى مراكز الإصلاح والتأهيل». واوضح المصدر إن «نيابة أمن الدولة وجهت للمذكورين تهما بينها «القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر» و»التهريب الجمركي» و»التهرب من الضريبة العامة» و»جنحة إساءة استعمال السلطة». وكانت السلطات الاردنية استلمت الشهر الماضي من تركيا عوني مطيع، هو رجل أعمال أردني معروف، تقلد رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وأرتبط اسمه بهذه القضية وكان فارا من وجه العدالة.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات اعلنت في 23 تموز/يوليو الماضي ان قراراً اتُخِذ بالقبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية داهمت في تموز/يوليو الماضي مصنعا لإنتاج السجائر في جنوب عمان في قضية فساد كبرى هزت الشارع الأردني.
وبعد المداهمة اعتقلت الاجهزة الامنية 16 شخصا على علاقة بهذه القضية.