الأرجنتين تفوز على إندونيسيا بغياب نجمها ميسي

جاكرتا (أ ف ب) – تغلب المنتخب الأرجنتيني الذي غاب عن صفوفه نجمه ليونيل ميسي على إندونيسيا 2-صفر ودياً الإثنين، في العاصمة جاكرتا.

أمام 60 ألف متفرج، افتتح لياندرو باريديس الذي دافع الموسم المنصرم عن ألوان فريق يوفنتوس الإيطالي معاراً من باريس سان جرمان الفرنسي التسجيل في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية من 36 مترا استقرت في الزاوية العليا، وأضاف مدافع توتنهام الإنكليزي كريستيان روميرو الثاني (55).

وخاضت بطلة مونديال قطر 2022 اللقاء من دون العديد من نجومها، فغاب إلى جانب ميسي (35 عاماً) زميل باريديس في يوفنتوس أنخل دي ماريا ومدافع بنفيكا البرتغالي نيكولاس أوتامندي.

واستهل منتخب “ألبي سيليستي” جولته الآسيوية بفوزه على أستراليا 2-صفر في العاصمة بكين الخميس الماضي، في مباراة شهدت تسجيل ميسي أسرع هدف له في مسيرته وذلك بعد 79 ثانية من صافرة البداية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإتحاد الإندونيسي لكرة القدم دفع 5 ملايين دولار لنظيره الأرجنتيني من أجل تنظيم المواجهة الأولى في تاريخ المنتخبين.

ضغط “راقصو التانغو” منذ صافرة البداية وسيطروا على الكرة، في حين نجح المنتخب الإندونيسي، المصنّف 149 عالمياً، في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد نصف الساعة الأول.

وكاد نجم مانشستر سيتي الإنكليزي الذي حقق ثلاثية تاريخية (الدوري-الكأس-دوري الأبطال) خوليان ألفاريس يهز شباك المضيف مرتين، إلاّ أنّ الحارس إرناندو آري سوتاريادي والمدافع الإسباني الأصل الإندونيسي الجنسية جوردي أمات حالا دون حصول ذلك.

كما تصدى الحارس الإندونيسي لمحاولتي نيكولا غونزاليس (فيورنتينا الإيطالي) وفاكوندو بوانانوتي (برايتون الإنكليزي)، قبل أن يفتتح باريديس التسجيل (38).

وبدوره أنقذ الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس فريقه من هدف حين تصدى بذكاء في نهاية الشوط الأول لرأسية فوق العارضة بينما ضغطت إندونيسيا لادراك التعادل.

وضاعفت بطلة العالم 3 مرات النتيجة بعد ركلة ركنية نفذها لاعب وسط توتنهام جيوفاني لو سيلسو وتابعها زميله روميرو رأسية في الشباك (55).

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