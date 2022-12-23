الأدباء السريان يختارون ممثلي هيئتهم الجديدة

برطلي – شمعون متي

عقد المؤتمر الانتخابي لاتحاد الأدباء والكتاب السريان(دورة العلامة البروفيسور يوسف قوزي) يوم الجمعة الماضي وكانت بلدة برطلي السريانية في سهل نينوى على موعد مع المؤتمر فقد شهد انعقاد المؤتمر تطبيق الآليات المعتمدة المتمثلة بحل الهيئة الإدارية واختيار هيئة جديدة وفق السياقات الديمقراطية.

وبعد فرز الأصوات أسفرت النتائج عن فوز كل من الأدباء أكد مراد وروند بولص ونوئيل بولص وأمل أدي وكريم بولص ولؤي عزبو ونمرود ميخا وجميلة جميل وجبرائيل ماموكا ووصف متابعون وقائع المؤتمر وإسناده إلى العلامة يوسف قوزي بأنه (وثيقة تأريخية للدلالة على الإنجازات التي حققها هذا العلامة الكبير في حماية التراث السرياني) جدير بالذكر أن اتحاد الأدباء والكتاب السريان هو أحد المؤسسات المدنية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.