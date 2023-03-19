الأحكام المسبقة الخصم الآخر لمصارعات السومو في البرازيل

ساو‭ ‬باولو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لا‭ ‬تأبه‭ ‬فاليريا‭ ‬وديانا‭ ‬دال‭ ‬أوليو‭ ‬بالأحكام‭ ‬المسبقة‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بممارسة‭ ‬النساء‭ ‬السومو،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬تجعل‭ ‬هذه‭ ‬الأم‭ ‬وابنتها‭ ‬منها‭ ‬وقوداً‭ ‬في‭ ‬حياتهما‭ ‬اليومية

حول‭ “‬دوهيو‭” ‬ساو‭ ‬باولو،‭ ‬وهي‭ ‬حلبة‭ ‬دائرية‭ ‬يبلغ‭ ‬قطرها‭ ‬4،55‭ ‬أمتار‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المصارع‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬خصمه‭ ‬إلى‭ ‬خارجها،‭ ‬جلست‭ ‬فاليريا‭ (‬39‭ ‬عاماً‭) ‬وابنتها‭ ‬ديانا‭ (‬18‭ ‬عاماً‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصارعي‭ ‬سومو‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والبنى‭ ‬الجسدية‭ ‬تنتظران‭ ‬موعد‭ ‬منازلة‭ ‬جديدة‭ ‬لهما‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬البرازيل‭.‬

في‭ ‬اليابان‭ ‬حيث‭ ‬نشأت‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬قبل‭ ‬1500عام‭ ‬وارتبط‭ ‬تاريخها‭ ‬بالشنتوية‭ (‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعتقدات‭ ‬الدينية‭ ‬والأسطورية‭ ‬اليابانية‭)‬،‭ ‬حُظر‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬احترافها‭. ‬لكنّ‭ ‬تطوّر‭ ‬العقليات‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬نسائية‭ ‬للهواة،‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬دول‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬فتشكّل‭ ‬النساء‭ ‬نصف‭ ‬اللاعبين‭ ‬المرخّص‭ ‬لهم‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬600‭.‬

وأبدى‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬السومو‭ ‬البرازيلي‭ ‬أوسكار‭ ‬موريو‭ ‬تسوتشيا‭ ‬ارتياحه‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ “‬الحواجز‭ ‬سقطت‭”‬،‭ ‬بعد‭ “‬استحداث‭ ‬فئات‭ ‬الأوزان‭ ‬الخفيفة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والثقيلة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لجعلها‭ ‬رياضة‭ ‬أولمبية‭”. ‬وكانت‭ ‬السومو‭ ‬رياضة‭ ‬استعراضية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020‭. ‬مارست‭ ‬فاليريا‭ ‬دال‭ ‬أوليو‭ ‬رياضتي‭ ‬الجودو‭ ‬والجوجيتسو‭ ‬اللتين‭ ‬تحظيان‭ ‬بشعبية‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬ثم‭ ‬جربت‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬السومو‭ ‬التي‭ ‬أدخلها‭ ‬المهاجرون‭ ‬اليابانيون‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬وتروي‭ ‬أنها‭ ‬واجهت‭ “‬أحكاماً‭ ‬مسبقة‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬أمارس‭ ‬السومو،‭ ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬بدينة‭. ‬وفي‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية،‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬النساء‭ ‬كثيراً‭ ‬لأن‭ ‬الرجال‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يقاتلون‭ ‬عموماً‭”.‬

إلاّ‭ ‬أنها‭ ‬ترى‭ ‬خلافاً‭ ‬لذلك‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ “‬أكثر‭ ‬قتالية‭ ‬من‭ ‬الرجال‭” ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬والبطولات‭ ‬إذ‭ ‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ “‬القدر‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬اليومية‭”.‬

وتقول‭ ‬هذه‭ ‬الأم‭ ‬لطفلين‭ ‬إنها‭ ‬تجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬ممارستها‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وانشغالاتها‭ ‬المتعددة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬مجرّد‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ “‬انتصار‭ ‬حقيقي‭”.‬

غير‭ ‬إن‭ ‬‮ ‬فاليريا‭ ‬دال‭ ‬أوليو‭ ‬طبعت‭ ‬رياضة‭ ‬السومو‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬بفوزها‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬البرازيل‭ (‬2018‭ ‬و2019‭ ‬و2021‭) ‬وباللقب‭ ‬القاري‭ ‬لأميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط‭ (‬بين‭ ‬65‭ ‬و73‭ ‬كيلوغراماً‭).‬

‭- “‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭” -‬‮ ‬

أما‭ ‬ابنتها‭ ‬ديانا‭ ‬دال‭ ‬أوليو‭ ‬البالغة‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬فتوضح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جذبها‭ ‬إلى‭ ‬السومو‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬القوة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬والمهارات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مبارياتها‭ ‬التي‭ ‬يندر‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬وقتها‭ ‬30‭ ‬ثانية،‭ ‬يتيح‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الخصم‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬بنيته‭ ‬البدنية‭ ‬أكبر‭.‬

والمرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬فيها‭ ‬ديانا‭ ‬حزام‭ “‬مَواشي‭” ‬الجلدي‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬الأجزاء‭ ‬الحميمة‭ ‬كانت‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬حين‭ ‬خاضت‭ ‬مباريات‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ (‬حتى‭ ‬65‭ ‬كيلوغراماً‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبدأ‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬كيلوغراماً‭.‬

وكوالدتها،‭ ‬تشكو‭ ‬ديانا‭ “‬الأحكام‭ ‬المسبقة‭”‬،‭ ‬إذ‭ “‬يقول‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬إن‭ ‬النساء‭ ‬ضعيفات،‭ ‬وإن‭ ‬لا‭ ‬قدرة‭ ‬لهنّ‭ ‬على‭ ‬التحمّل،‭ ‬وإنهنّ‭ ‬إذا‭ ‬تعرّضن‭ ‬للإصابة‭ ‬يتوقفن‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تلاحظ‭ ‬المصارعة‭. ‬لكنّها‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ “‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الكلام‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬السومو،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭” ‬،‭ ‬و‭”‬يمكن‭ ‬تعلُّم‭ ‬مقاومته‭”‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬جيلها‭ “‬ينتفض‭”.‬

ولم‭ ‬تحقق‭ ‬فاليريا‭ ‬وديانا‭ ‬نتائج‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬ساوو‭ ‬باولو‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭.‬‮ ‬

فديانا‭ ‬لم‭ ‬تفز‭ ‬سوى‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬مبارياتها‭ ‬الثلاث،‭ ‬وخسرت‭ ‬فاليريا‭ ‬في‭ ‬مبارزتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬ضد‭ ‬لوسيانا‭ ‬واتانابي،‭ ‬بطلة‭ ‬البرازيل‭ ‬18‭ ‬مرة‭ ‬ووصيفة‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬مرتين‭ (‬2013‭ ‬و2017‭).‬

‮ ‬وتعمل‭ ‬واتانابي‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬نجمة‭ ‬رياضة‭ ‬السومو‭ ‬البرازيلية،‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬شغفها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريب‭ ‬شبّان‭ ‬وشابات‭ ‬في‭ ‬سوزانو،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬50‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭.‬

وتقول‭ “‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الرجال‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يعطون‭ ‬دروساً،‭ ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أني‭ ‬أُلهِم‭ ‬الطلاب‭ ‬لأنني‭ ‬أظهر‭ ‬لهم‭ ‬إنجازاتي‭”.‬

وترغب‭ ‬واتانابي‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ “‬إسقاط‭ ‬الأحكام‭ ‬المسبقة،‭ ‬كي‭ ‬يحترم‭ ‬الناس‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬أكثر،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬كثر‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬مخصصة‭ ‬للرجال‭ ‬فقط،‭ ‬وللبدناء‭”.‬