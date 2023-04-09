الأجبان الفرنسية تغزو الموائد في بريطانيا

بايسينغستوك‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توقفت‭ ‬شاحنة‭ ‬أمام‭ ‬مصنع‭ ‬الجبن‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬هامبشير‭ ‬المخضوضر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إنكلترا،‭ ‬وراح‭ ‬العمال‭ ‬يحمّلون‭ ‬فيها‭ ‬علب‭ “‬تنوورث‭”‬،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمّى‭ ‬أيضاً‭ ‬الـ‭”‬كامامبير‭ ‬الإنكليزية‭”‬،‭ ‬لشحنها‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬أفضل‭ ‬متاجر‭ ‬الجبن‭ ‬والمطاعم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وتماماً‭ ‬كستايسي‭ ‬هيدجز‭ ‬التي‭ ‬أسست‭ ‬شركة‭ “‬هامبشير‭ ‬تشيز‭ ‬كومباني‭” ‬وشرعت‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ “‬تنوورث‭”‬،‭ ‬دخل‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬مجال‭ ‬إنتاج‭ ‬الجبن‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬وويلز‭. ‬وباتت‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الجبن‭ ‬اللذيذة‭ ‬البريطانية‭ ‬المنشأ‭ ‬متوافرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النوعين‭ ‬التقليديين،‭ ‬أي‭ ‬ستيلتون‭ ‬وتشيدر‭.‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬فرنسا‭ ‬المعروفة‭ ‬بأنها‭ “‬أرض‭ ‬الألف‭ ‬جبنة‭”‬،‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الآخذ‭ ‬في‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتقول‭ ‬ستايسي‭ ‬هيدجز‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬طوال‭ ‬حياتها‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬الجبن‭ “‬لم‭ ‬أكن‭ ‬لأتوقع‭ ‬إطلاقاً‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬مؤسستي‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭”.‬

أسست‭ ‬هذه‭ ‬الطاهية‭ ‬السابقة‭ ‬معملها‭ ‬الصغير‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬فراح‭ ‬ينمو‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً،‭ ‬حتى‭ ‬بات‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬اليوم‭ ‬تسعة‭ ‬موظفين‭ ‬وينتج‭ ‬نحو‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬قالب‭ ‬جبن‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ألفاً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬ويصف‭ ‬شيف‭ ‬فرنسي‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬جبنة‭ “‬تنوورث‭” ‬على‭ ‬موقع‭ “‬هامبشير‭ ‬تشيز‭ ‬كومباني‭” ‬الإلكتروني‭ ‬بأنها‭ “‬أفضل‭ ‬كامامبير‭ ‬في‭ ‬العالم‭!”. ‬ومغ‭ ‬أن‭ ‬العبارة‭ ‬قد‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬التحدي‭ ‬والاستفزاز‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬الفرنسيين،‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬‮ ‬الجبنة‭ ‬فرض‭ ‬نفسها‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الطعام‭ ‬وفي‭ ‬برادات‭ ‬المحال‭. ‬لا‭ ‬أثر‭ ‬لأية‭ ‬آلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعمل،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬العمل‭ ‬ينفذ‭ ‬يدوياً،‭ ‬من‭ ‬تَسَلّم‭ ‬الحليب‭ ‬من‭ ‬مزرعة‭ ‬مجاورة،‭ ‬إلى‭ ‬توضيف‭ ‬قالب‭ ‬الجبنة‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬خشبية‭ ‬مستديرة‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭. ‬وتلاحظ‭ ‬ستايسي‭ ‬هيدجز‭ (‬61‭ ‬عاماً‭) ‬أن‭ “‬الجميع‭ ‬يعرفون‭ ‬علبة‭ ‬الكامامبير‭”. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ “‬تنوورث‭”‬،‭ ‬تنتج‭ “‬هامبشير‭ ‬تشيز‭ ‬كومباني‭” ‬صنفاً‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ “‬وينسلايد‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬جبنة‭ ‬ذائبة‭ ‬أكثرـ‭ ‬تشبه‭ ‬الجبنة‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬فاشران‭ (‬vacherin‭).‬‮ ‬

وتستعين‭ ‬ستايسي‭ ‬هيدجز‭ ‬بمهندسين‭ ‬فرنسيين‭ ‬يقدمون‭ ‬لها‭ ‬النصائح‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬عملية‭ ‬التصنيع‭. ‬وتقول‭ “‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬لدينا‭ ‬ستيلتون‭ ‬وتشيدر،‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬المعرفة‭ ‬بالجبن‭ ‬الطري‭”.‬

شكّل‭ ‬نجاح‭ ‬مشروع‭ ‬ستايسي‭ ‬هيدجز مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لبريطانيين‭ ‬آخرين‭. ‬وترى‭ ‬برونوين‭ ‬بيرسيفال،‭ ‬وهي‭ ‬المديرة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬نيلز‭ ‬يارد‭ ‬ديري‭” ‬لبيع‭ ‬الأجبان‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬أربعة‭ ‬متاجر‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬أن‭ “‬القطاع‭ ‬يشهد‭ ‬مرحلة‭ ‬مثيرة‭ ‬جداً‭”. ‬وتلاحظ‭ ‬أنّ‭ “‬ثمة‭ ‬أشخاصاً‭ ‬جدداً‭ ‬يدخلونه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف،‭ ‬يتمتعون‭ ‬بروح‭ ‬المبادرة‭ ‬الحقيقية‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬جبن‭ ‬جيد‭”. ‬لا‭ ‬تبيع‭ “‬نيلز‭ ‬يارد‭ ‬ديري‭” ‬سوى‭ ‬الأجبان‭ ‬البريطانية‭ ‬تقريباً‭. ‬وتقول‭ ‬برونوين‭ ‬بيرسيفال‭ “‬لدينا‭ ‬في‭ ‬الراهن‭ ‬جبنة‭ ‬موتزاريلا‭ ‬إيطالية‭ ‬الصنع،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬تمكن‭ ‬أحد‭ ‬المنتجين‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬مثلها‭ ‬هنا‭ ‬بالجودة‭ ‬نفسها،‭ ‬فقد‭ ‬نقرر‭ ‬حينئذٍ‭ ‬تغيير‭ ‬المنتج‭” ‬واعتمادها‭ ‬بدلاً‭ ‬منه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬جبنتَي‭ ‬بري‭ ‬وكامامبير‭. ‬ويتوزع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الجبن‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬برادات‭ “‬نيلز‭ ‬يارد‭ ‬ديري‭”.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬الإقبال،‭ ‬فتلاحظ‭ ‬برونوين‭ ‬بيرسيفال‭ ‬أن‭ “‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬كانت‭ ‬تتميز‭ ‬دائماً‭ ‬بصناعة‭ ‬ألبان‭ ‬قوية‭ (…) ‬لكنّ‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الحليب‭ (‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭) ‬دفع‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬صناعة‭ ‬الجبن‭ ‬للإفادة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬الذي‭ ‬ينتجونه‭”. ‬وأتاح‭ ‬ذلك‭ ‬إنقاذ‭ ‬مزارع‭ ‬عائلية‭. ‬وواكب‭ ‬المستهلكون‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬المحلية‭ ‬وأقبلوا‭ ‬عليها،‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬البريكست‭ ‬الذي‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬الغذائية‭ ‬الأوروبية‭.‬

تقول‭ ‬تريسي‭ ‬كولي‭ ‬من‭ “‬أكاديمية‭ ‬الجبن‭” (‬Academy‭ ‬of‭ ‬Cheese‭) ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬دروس‭ ‬تذوق‭ ‬وتنظم‭ ‬أنشطة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬ويك‭ ‬إند‭ ‬الجبن‭ ‬البريطاني‭”‬،‭ ‬إن‭ “‬الناس‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬مصدر‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬يأكلونه‭ ‬ودعم‭ ‬المنتجين‭ ‬المحليين‭”.‬

وساهمت‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬إذ‭ “‬أصبح‭ ‬الجبن‭ ‬متعة‭” ‬للأشخاص‭ ‬المحجورين‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭.‬

لكنّ‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الأجبان‭ ‬لم‭ ‬يصبح‭ ‬بعد‭ ‬شاملاً‭. ‬وتقول‭ ‬تريسي‭ ‬كولي‭ ‬إن‭ “‬لدى‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬ثلاجته‭ ‬جبنة‭ ‬تشيدر‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬أنواع‭ ‬الجبن‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬أوقات‭ ‬ومناسبات‭ ‬معينة‭.‬‮ ‬

وتوضح‭ ‬تريسي‭ ‬كولي‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬البريطانيين‭ ‬يأكلون‭ ‬الأجبان‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬وفي‭ ‬المناسبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭. ‬فأسعارها‭ ‬مرتفعة‭ ‬بالفعل،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬ثمن‭ ‬قالب‭ ‬الجبن‭ ‬الواحد‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬دولارات‭.‬

وتضيف‭ “‬في‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬نحاول‭ ‬تغيير‭ ‬العقليات‭ ‬ونقول‭ ‬للناس‭: + ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬كلوا‭ ‬الجبن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭!+”.‬

ومن‭ ‬اللافت‭ ‬مثلاً‭ ‬أن‭ ‬مطعماً‭ ‬في‭ ‬كامدن‭ ‬بشمال‭ ‬لندن‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ “‬تشيز‭ ‬بار‭” ‬تقتصر‭ ‬قائمته‭ ‬على‭ ‬الجبن‭ ‬البريطاني،‭ ‬ممتلئ‭ ‬‮ ‬باستمرار‭.‬‮ ‬

وتحقق‭ “‬الأجبان‭ ‬البريطانية‭” ‬مبيعات‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬فرنسا‭ ‬نفسها‭ ‬تُعدّ‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬وجهات‭ ‬التصدير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ “‬نيلز‭ ‬يارد‭ ‬ديلي‭”.‬‮ ‬

وتبيع‭ ‬ستايسي‭ ‬هيدجز‭ ‬منتجات‭ “‬تنوورث‭” ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وهولندا‭ ‬وسواها،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭: “‬هل‭ ‬يُعقَل‭ ‬أن‭ ‬يشتري‭ ‬الفرنسيون‭ ‬الكامامبير‭ ‬البريطاني؟‭”.‬