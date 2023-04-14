الأبارهة-جواد الحطاب

عادة، ما تكشف الدول الكبيرة عن وثائقها السرّيّة بعد مرور عشرين عاما عليها، وهذا ما حدث لمجلس الوزراء البريطاني الذي كشف مؤخرا، وللمرة الأولى، عن وثائقه الكاذبة التي مهّدت لغزو العراق 2003
..
هذا النص (الأبارهة) كتبته قبل عشرين عاما، ولم أنشره
وإكراما لـ”لزمان”، أخصّها به، تقديرا وودّا .
الحطاب
..
الأبارهة
كانت مكّة بلاد الله
.. ولم يكن ابرهة الحبشي رجلا منها
ويوم قاد الأفيال إليها
هاجمه الله بطيور أبابيله
ملعونٌ
ملعونٌ
ملعونٌ
من دلّ الأفيال على أيّ وطن
…
ما كان ابرهة رجلا من مكّة
.. حبشيا كان
.. ومكّة : مكّة
لكن الأبارهةَ الجُدَدِ
كانوا عراقيين
قادوا الدبابات على “رقم الطين”
الى ” شارع الموكب “
ملعونٌ
ملعونٌ
ملعونٌ
من كان دليلَ الدباباتِ الى وطنه ؟!!
…
قد نغفر للدبابات
(قد) ..
لكنّا لن نغفر للآتين على ظهورها !!
بداية احتلال بغداد 2003