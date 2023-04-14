الأبارهة-جواد الحطاب

عادة،‭ ‬ما‭ ‬تكشف‭ ‬الدول‭ ‬الكبيرة‭ ‬عن‭ ‬وثائقها‭ ‬السرّيّة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬عليها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬عن‭ ‬وثائقه‭ ‬الكاذبة‭ ‬التي‭ ‬مهّدت‭ ‬لغزو‭ ‬العراق‭ ‬2003

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هذا‭ ‬النص‭ (‬الأبارهة‭) ‬كتبته‭ ‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬عاما،‭ ‬ولم‭ ‬أنشره

وإكراما‭ ‬لـ‭”‬لزمان‭”‬،‭ ‬أخصّها‭ ‬به،‭ ‬تقديرا‭ ‬وودّا‭ .‬

الحطاب

‭..‬

الأبارهة‭ ‬

كانت‭ ‬مكّة‭ ‬بلاد‭ ‬الله‭ ‬

‭.. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ابرهة‭ ‬الحبشي‭ ‬رجلا‭ ‬منها‭ ‬

ويوم‭ ‬قاد‭ ‬الأفيال‭ ‬إليها

هاجمه‭ ‬الله‭ ‬بطيور‭ ‬أبابيله‭ ‬

ملعونٌ‭ ‬

ملعونٌ‭ ‬

ملعونٌ‭ ‬

من‭ ‬دلّ‭ ‬الأفيال‭ ‬على‭ ‬أيّ‭ ‬وطن‭ ‬

‭…‬

ما‭ ‬كان‭ ‬ابرهة‭ ‬رجلا‭ ‬من‭ ‬مكّة

‭.. ‬حبشيا‭ ‬كان‭ ‬

‭.. ‬ومكّة‭ : ‬مكّة‭ ‬

لكن‭ ‬الأبارهةَ‭ ‬الجُدَدِ

كانوا‭ ‬عراقيين‭ ‬

قادوا‭ ‬الدبابات‭ ‬على‭ “‬رقم‭ ‬الطين‭” ‬

الى‭ ” ‬شارع‭ ‬الموكب‭ “‬

ملعونٌ‭ ‬

ملعونٌ‭ ‬

ملعونٌ‭ ‬

من‭ ‬كان‭ ‬دليلَ‭ ‬الدباباتِ‭ ‬الى‭ ‬وطنه‭ ‬؟‭!!‬

‭…‬

قد‭ ‬نغفر‭ ‬للدبابات‭ ‬

‭(‬قد‭) ..‬

لكنّا‭ ‬لن‭ ‬نغفر‭ ‬للآتين‭ ‬على‭ ‬ظهورها‭ !!‬

بداية‭ ‬احتلال‭ ‬بغداد‭ ‬2003

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