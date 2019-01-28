الآيزيديون ينعون أميرهم تحسين بك

اربيل – الزمان

نعت الطائفة الايزيدية في العراق والعالم اميرها تحسين سعيد علي بك، الذي توفي في مدينة هانوفر الالمانية صباح امس الاثنين عن عمر يناهز 86 عاما. وكان الراحل الذي يعاني من مرض عضال قد ولد في 15 آب 1933 في قرية باعدري التابعة لقضاء شيخان وتم تنصيبه اميرا للطائفة بترشيح من جدته ميان خاتون بعد مرور 15 يوما من وفاة والده سعيد علي بك في صيف 1944 . واعلنت شخصيات سياسية وروحية عن تعازيها للطائفة، مشيدة بالراحل ومقدمة خالص العزاء لاهله وذويه. وعزت الرئاسات الثلاث و رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، عمار الحكيم، بوفاة أمير الطائفة وقدم الحكيم في بيان امس (أحر التعازي وخالص مشاعر العزاء لشركاء الوطن ابناء الطائفة الايزيدية برحيل سمو الامير تحسين بك أمير الايزديين في العراق و العالم و رئيس المجلس الروحاني الايزدي ، سائلين العلي القدير أن ينعم على ذويه ومتعلقيه وأتباعه ومحبيه بالصبر والسلوان).

وأضاف (نغتنم هذه المناسبة الاليمة لنجدد تأكيدنا على ضرورة توفير متطلبات العيش الكريم لهذه الطائفة المنكوبة لما نالها من قهر على يد الارهاب الداعشي، واعمار مناطقهم وباقي المدن والمناطق المحررة).