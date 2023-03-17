الآيزيديون ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم – نبيل يونس دمان

الشيخاوي وحرمة الألوان وأهانة الإنسان

ان المجتمع العراقي يزهو بأقوامه وطوائفه المختلفة، والتي تعايشت جنباً الى جنب آلاف من السنين إنتابتها فترات مضيئة مزدهرة وأخرى كالحة مظلمة. وفي موضوعنا التالي نتناول اليزيدية وهم طائفة دينية من الأكراد يرجع تاريخها الى ما قبل الميلاد، ويقطن غالبيتهم في العراق وما تبقى في سوريا، تركيا، وبعض جمهوريات آسيا الوسطى خصوصاً أرمينيا، يربو عددهم النصف مليون نسمة تقريباً.

ديانتهم:-

هناك وجهتي نظر مختلفتين عن اصل ديانتهم: الأولى مستقاة من المؤرخين المسلمين الذين ينسبونهم الى يزيد بن معاوية الأموي وبالتالي يربطونهم بالاسلام وأبرز هؤلاء المؤرخين احمد تيمور باشا، عبد الرزاق الحسني، المحامي الموصلي عباس العزاوي. اما الوجهة الثانية التي تنبثق بالاساس من وسطهم فتنسبهم الى يزدان الذي يعني الله في الديانة الزرادشتية، وتعتبر مدينة يزد الواقعة جنوب شرق أصفهان- ايران عاصمة الزارادشتية والتي فيها ولدت تلك الديانة قبل الميلاد بخمسمائة سنة.

ترتكز ديانتهم على دين المانوية ذي المبدأين، مبدأ الخير ومبدأ الشر، وانهم بقدر حبهم للخير يخافون الشر خوفاً شديداً، ويعتبرون الفعل السيء والشر منبثق من نفس الانسان، ويؤمنون بتناسخ الأرواح، فالروح الطيبة بعد الوفاة تدخل في الملوك او ترفرف في الهواء، اما الروح السيئة فتدخل في الكلاب او الخنازير، وبالتالي ترى ديانتهم بان استمرار الحياة بعد الموت مسألة أكيدة.

عند دخول الاسلام مناطقهم تحولت من ديانة علنية ومشهورة الى صوفية وزاهدة بسبب حملات التنكيل والاضطهاد التي تعرضت لها، فحصنت نفسها وأدخلت العديد من المتغيرات عليها لتواجه الواقع الجديد واصبح سهلاً عليها تقبل تعاليم الشيخ عدي الصوفية بعد انهيار الخلافة الاموية ولجوء الشيخ المذكور الى جبال كردستان.

من هو الشيخ عدي؟

ويسميه اليزيديون ب “الشيخادي” وهو ابن مسافر ولد في بعلبك سنة 558 هجرية، مؤمن بالأموية ويزيد بل ومتعصب له، لجأ الى جبال هكاري بعد ضياع حكم الامويين فتولى رئاسة بعض القبائل الكردية على طريقته الصوفية وزهده ومجمل سلوكه، قال عنه الشيخ عبد القادر الجيلي “لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها عدي بن مسافر” .

كانت طريقته في الصوفية مقاطعة اللعن او انه حذر من اللعن، حتى لعن الشيطان خوفاً من الاتصال بشائبة السب، ولكن بعد وفاته اصابهم غلو في امر اللعن وشدة تمسكهم باللفظ انهم حرموا:

1- اللعن وما اشتق منه.

2- نعل وهو مقلوب لعن.

3- نيل وهذا تحتوي الفاظه على اكثر حروف اللعن فهذا ايضاً من المحرمات، ومن ذلك حرم النيلي او اللون الازرق.

4- خسأ الذي هو بمعنى لعن، وبالتالي حرم التلفظ بالخس وأكله.

5- البصاق لانه يستعمل الاهانة والسب.

6- الشيطان وابليس، والتلفظ بأكثر حروف الشيطان مثل شط، شخاط، طشت، مشط.

كان الشيخ عدي وتلامذته يلبسون الخرقة السوداء ويلجأون الى حياة الزهد في كل شيء وكانوا يرفضون أكلة لا معرفة لهم بها ويستحرمونها وهناك من يرى ان تحريم الخس واللهانة جاءت من هذا المنطلق. للشيخ عدي كتابان هما الجلوة، ومصحف رش (الكتاب الأسود) ، وان اختلف المؤرخون حول نسبة الكتاب الثاني اليه. يقول الوالي العثماني نوري مصطفى في رسالته “عبدة أبليس” ان واضع الجلوة راهب نسطوري كان قد فرّ من دير القوش، ولحق باليزيدية وصار مقدماً بين رجالهم.

ترتكز فلسفة الشيخ عدي على قوله “لو كان الشر بغير ارادة الله لكان عاجزاً” ورأى الشيخ في روحه نفس روح طاووس ملك حين قال:

– أنا الذي جعل آدم يسكن الفردوس، ونمرود يسكن ناراً مشتعلة.

– وأنا الذي قال لي رب السماء، انت الحاكم والعادل وحاكم الأرض.

– وانا عدي الشامي بن مسافر، اعطاني الرحمن الرحيم الأسماء والعرش السماوي والكرسي والسبعة والأرض.

– في سر معرفتي لا يوجد إله غير هذه الأشياء خادمة لقوتي.

– واذا شئت ارسلته مرة اخرى ثانية وثالثة الى هذا العالم او الى غيره بتناسخ الارواح. إه.

يقع مقام الشيخ عادي في جبل لالش شمال بلدة عين سفني، ويذكر ان صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ قام بنبش ضريح الشيخ وحرق عظامه في سنة 652 هجرية، ويذكر ايضاً بان مقام الشيخ كان ديراً للنصارى باسم دير مار يوحنان وماريشو عسيران وقد استولى عليه عام 619 هجرية او نحوها ابو المفاخر شرف الدين عدي بن ابي البركات، ولعل كان استيلاء اخر سبق هذا الاستيلاء في زمن عدي بن مسافر.

يعتقد البعض بان الشيخ عدي مدفون هنك فيما يعتقد اليزيدية انفسهم بانه عرج الى السماء، واعتقاد آخر انه قتل في مراغة على يد المغول عام 619 هجرية بسبب اغتصابه الدير. ان بناء المعبد وتصميمه على نسق كنائس النصارى كما يقول القس سليمان الصائغ مؤلف كتاب (تاريخ الموصل) ، ويضيف وجود خطوط آرامية في جدرانه الداخلية وقد طليت عمداً ثم انقشع عنها الطلاء وبرزت من تحته الحروف، ومما يجعلنا نصدق ما كتب وجود نساء في خدمة المرقد يأبون الزواج على طريقة الرهبنة المسيحية، وهناك رجل بإسم بابا جاويش (يقابل القس الكلداني) لا يتزوج أبداً.

المراتب والطبقات

قسم الشيخ عدي اليزيدية الى المراتب التالية:

1- الشيوخ (اداني- قاتاني- شمساني) .

2- الپير.

3- المريد (أي العامة) .

وتوجد بينهم مراتب دينية مثل أ- القوالون ب- الفقراء (ويلبسون خرقة دخلية سوداء، ويطلقون لحاهم) .

اما اميرهم او رئيسهم الديني والدنيوي فيسمى مير شيخان وكانت له سلطات مطلقة في العهد العثماني، وحالياً يشغل هذا المنصب تحسين الذي ورثه من ابيه سعيد بك (توفي في 1944) وهكذا، وهناك منصب ديني هام يطلق عليه بابا الشيخ يرتقي نسبه الى الى الشيخ فخر الدين من السلالة الشمسانية، وهذا الشيخ يحتفظ بالسجادة المنسوبة الى الشيخ عدي.

الطاووس ملك

يعتقد اليزيديون بان الله خلق الطاووس ملك (ابليس) من نوره، ويعتقدون انه رئيس الملائكة ويأخذ الأرواح مع الملك جبرائيل. يقر اليزيديون بان الشيخ عدي تمكن من رؤية فكرة الطاووس وآمن بها، ومع ان الشيخ لا يذكر اسم طاووس ملك بالحرف.

يعبد اليزيديون هذا الطائر الذي له تمثال من معدن ويسموه السنجاق او السنجق (الذي يعني العلم او اللواء) وقد جاء وصفه في كتاب قصص الأنبياء للكسائي كما يلي ” الطاووس له جناحات وذنب من الزمرد الأخضر وعلى كل ريشة مئة جوهرة بيضاء لها ضوء كضوء الشمس ومنقاره من جوهرة بيضاء وعيناه من ياقوتة وهو اطيب طيور الجنة صوتاً وتغريداً واحسنها الحاناً بالتسبيح ويتبختر في مشيته” تقاليدهم وعاداتهم

يقطن يزيديو العراق بمحافظة نينوى في قضائي الشيخان وسنجار ويتكلمون الكردية بشقها الكرمانجي. زي رجالهم شبيه بالزي الكردي التقليدي عدا غلبة اللون الأبيض عليه وفوق الرأس يضعون الكشايد الحمراء، اما رجال سنجار فيعتمرون القلبق المخروطي المصنوع من الوبر، او يلفون اليشماغ الاحمر او الكوفية السوداء، ويطيلون شعورهم بل يضفرونها في جدائل مرسلة. اما النساء فزيهم الابيض يميزهم عن غيرهم وغطاء الرأس يتفننون في تشكيله حيث تتخلله الخرز او قطع الذهب او اللآلي وحسب منزلة المرأة الاجتماعية. واذا اضفنا الى زي نساءهم المئزر الشائع في مناطق تلكيف والشيخان، فان الصورة تقربنا من أزياء آشوريات نينوى في العصور الغابرة.

القوشيات مع جارتهم من قرية بارة – جبل سنجار اوائل ستينات القرن الماضي، من ارشيف جاري الصحفي رياض شابا

يعتمد غالبية اليزيديون على الزراعة وتربية الحيوانات، وبعد ثورة 14 تموز 1958? دخلوا المدارس على نطاق أوسع من السابق وبذا تخرج جيل منهم شغل الوظائف والاعمال كالتعليم والهندسة ومجالات الطب وغيرها. اما تعليم النساء فكان محرما عندهم، الى ان بدأ اختراقه مع تنامي الوعي الحضاري وخصوصاً في نخبة معلمي الستينات والسبعينات رواد نهضتهم، وكانت اول فتاتين حسب علمي وصلتا جامعة الموصل هما: رايات (كلية العلوم 1974) وكروان خلات (كلية الهندسة 1974) وكلتاهما من ناحية بعشيقة الاكثر نضوجاً وتطوراً من غيرها من قرى وبلدات اليزيدية. وفيما يخص الزواج فعندهم نظام تعدد الزوجات كما عند المسلمين، وهناك ظاهرة الخطف التي يتباهون بها بل هي كثيرة الحدوث عندهم، فعند خطف الفتاة ياخذها خاطفها الى قرية اخرى بعيدة ويعودان بعد فترة ليتم التفاهم على الموضوع وبحضور الشيخ والاهل معاً. عندما يقول الزوج لزوجته: انت شيخي او ?يري فتعتبر في تلك الحالة طالقاً. اما ختان الاطفال عندهم فيتخذون منها وسيلة لمصاهرة المسلمين من العرب او الأكراد في تلك المنطقة، وعند اجراء عملية الختان المتبادلة بينهم، يدخلون في صداقة متينة بل قرابة، وفي هذه الحالة يطلقون على الطرف المقابل “كريف دم” ، كثيراً ما يتوجه الموصلي المسلم او الكردي الى احدى القرى اليزيدية في ضيافة كريفه، وبالعكس يحلو لليزيدي ان يمكث اياماً عند صديقه الموصلي او الكردي.

حينما يحل موعد الزفاف يحضّر اقارب الخطيب مقادير كبيرة من العرق والنبيذ، ثم يدعى شباب وشابات القرية الى حفلة العرس حيث يبدأ قرع الطبول والعزف بالزورنايي وتشرع الشابات بالرقص حلقات وتستمر الحال على هذه الشاكلة لعدة ايام، وفي الليلة الاخيرة تزف الخطيبة الى دار خطيبها راجلة او راكبة حصان مزين بابهى الحلل وتكون مغطاة بالبرقع الاحمر وهي في وسط المعارف في طرب الاغاني والزغاريد اما الطبل والزرنايي فيشنفان الأسماع.

بيوتهم وقراهم ومناطق سكناهم

يبني اليزيديون بيوتهم على شاكلة بيوت المناطق الشمالية اي من الطين والآجر او بالحجارة، ويبنون بجوارها اسطبلات او قاعات لأيواء ماشيتهم، اما بيوت الموسورين فتشيد بالجص (البورك) والحجارة، ثم ابتداءً من السبعينات من هذا القرن كثرت القصور المبنية من الاسمنت المسلح بعد ان تحسن وضع الكثيرون منهم جراء عملهم في نوادي وبارات وسط وجنوب العراق اذا جمعت بضعة مئات وأحياناً عشرات من البيوت على ما سبق وصفه تتكون القرية اليزيدية، ومجموع القرى متناثر هنا وهناك في سهل نينوى وعلى طرفي جبل سنجار، ويمكن القول ان بعض تلك القرى توسعت وكبرت بمرور الزمن مثل بعشيقة، خانسور، حتارة، باعذرة، وفي وسط تلك القرى او في اطرافها شيدت اماكن عبادتهم ومزاراتهم مثل:

{ تتمة الموضوع على موقع (الزمان) الالكتروني

1- مزار شيخسن في قرية (أيسيان) ، 2- مزار الشيخ فخر الدين في قرية (مام شڤان) ، 3- مزار پيرفات (كيس قلعة) ، 4- مزار حاجي فيرس (حتارة) ، 5- مزار شيخمند (عين سفني) ، 6- مزار شيخ سوار (بيبان) ، 7- مزار ناسر دين (بعشيقة) ، 8- عبد رش (كندالة) ، 9- ?ير خوشابا (گلي شيخادي) ، 10- ?لميران (كولكان) ، 11- مزار الشيخ امدين (سنجار) ، وغيرها كثير.

وندرج هنا بعض قرى اليزيدية في سهل نينوى:

دوغات، سريشكة، حتارة كبير، داكان، سينان وشيخ خدرا، بعشيقة وبحزاني، مجمع مهاتي، بوزان، بيبان، خورزان، جراحية، طفطيان، أيسيان، كرساڤة، گابارة، باعذرة، كندالة، مام ش?ان، ملي ?برا، شكفتيان.

وندرج ايضاً بعض قرى غرب نينوى اي في منطقة سنجار:

مهركان، وردية، جدّالة، كرسي، سنوني، بارة، خانسور، ممسكي، المجنونية، تبة، أديكة، جفرية، نخسي، عوج، سكينية، حيالي، ملك قرسي.

أعيادهم:

للأخوة اليزيديون أعياد دينية وعلى مدار السنة وأهمها جميعاً:

1- عيد رأس السنة (سري صال) :

يصادف في الاول من نيسان، وهو أيضاً تاريخ رأس السنة الآشورية ويبدو هنا وجود ترابط تاريخي في المسألة، يعتقد اليزيدية بان الطاووس ملك ينزل في هذا اليوم على الأرض كوكيل الله عليها ، فتقدم القرابين له وتذبح الذبائح، وتزين البيوت بورود الطبيعة الزاهية، ويخرج الناس والاطفال بأجمل ملابسهم وأبهى حللهم للاحتفال بذلك اليوم، ويصبغون البيض بألوان الطبيعة ويقامرون به في لعبة تكسير البيض الشيقة، والسائدة بين نصارى المنطقة ايضا في عيد قيامة المسيح الذي يصادف في نفس الشهر من كل عام اي نيسان، وعند المزارات القديمة يدور الناس حولها للطواف، ثم يعقدون الدبكات الشعبية على شكل حلقات منتظمة ومتناسقة حيث يشترك فيها الرجال والنساء، وعلى صوت الزرنايي والطبل.

ان ايام السري صال فرصة نادرة للتعارف بين الجنسين وللمغازلات واختيار شريك الحياة، كما وتسري المشروبات الروحية والخمرة بين الجموع فتزيد لهيب الجسد وتدب فيه طاقة اضافية تزيد اندفاعه للمسرّة واللهو والمرح، كما ويولمون الولائم ويهبون الهِبات، والى مقابر موتاهم تتوجه الناس ايضاً حيث يدور القوّالون (جماعة دينية من قرية بحزاني) بدفوفهم وشباباتهم وهم يجيدون الضرب على هذه الآلات التي يتوارثونها عن آبائهم، ويشاركون العامة في البكاء على الموتى، وينشدون الاناشيد الدينية على الالحان الحزينة، فيرفعون من وتيرة الضرب على الصدور ونتف الشعور وذرف الدموع.

2- العيد الكبير (جمّا) :

وهذا العيد يبدأ في 22 أيلول من كل عام ويستمر لأسبوع، وهو موسم الحج الى جبل لالش حيث مرقد ولي اليزيزدية الأعظم “الشيخ عادي” ، في ذلك المضيق الجبلي الغني بعيونه ومياهه الصافية الرقراقة والكثيف باشجاره وانواع طيوره وحيواناته البرية ، هناك تتجمع الآلاف المؤلفة من اليزيدية وهم قادمون من مناطق تواجدهم وفي المقدمة مير الشيخان واخوانه واسرهم، والشيوخ، والقوالون، والمريت (العامة) .

ثم تجري مراسيم متعددة وفق التقاليد والسنن الدينية المتوارثة، واوج تلك الفعاليات ذبح الثور الذي يعد تقليداً تاريخياً منذ الازمان الوثنية القديمة، حيث اعتبر موت الثور ضرورياً لتسقى من دمه الكائنات الحية من نباتات وحيوانات، وهنا تقرع الدفوف وتنطلق الاغاني الشجية مع اضرام النار لطبخ الثور فيتحول الى كتلة لحم مقدسة تسمى ب “السماط” وتتزاحم الناس للحصول على قطعة من ذلك اللحم القربان.

لا تنتهي تلك الأيام الا بمزيد من الأفراح والرقصات والاغاني ويرتقي احدهم برتبته الدينية “جاويش” الى قمة الجبل وعلى رأسه طبق من الخبز اليابس ومن هناك يلقي به في الفضاء فيتناثر فتاته مما يدفع الشبان للتسابق والحصول على كسرة من ذلك الخبز المقدس، حيث يغمس في مياه عين زمزم الباردة ليتم تناوله. كذلك يطلق الرصاص بكثافة في ذلك الوادي احتفاءً بالعيد الكبير، وقد كان الحج في السابق يتم بالسير ساعات بل وايام لبلوغ ذلك الوادي والآن اصبح السبيل ميسوراً بواسائط النقل الحديثة.

المآسي التي تعرضوا لها:

قبل الخوض في تفاصيل المآسي التي تعرضوا لها في تاريخهم، نشير الى مأثرة يزيديي سنجار في ايام مجازر الأرمن في تركيا (1915) ? حيث نزح الآلاف من العوائل الأرمنية جنوباً، وقد حصل لهم في بعض الأماكن اعتداءات اخرى في سبي المئات من نسائهم ومثال ذلك في بلدة تلعفر التركمانية، اما من لجأ منهم الى سنجار فقد اصبح في أمان تام وفي ضيافة عشيرة حمو شيرو اليزيدية، وعند انتهاء تلك الفترة العصيبة توجه غالبية الأرمن الى سوريا ولبنان، واستمرت المراسلات بينهم وبين الفقير حمو شيرو.

والآن الى المآسي والويلات التي تعرض لها اليزيدية باختصار ووفق تسلسلها التاريخي:

1- في عام 1939 جمع والي ديار بكر في عهد السلطان ابراهيم جيشاً مؤلفاً من ثمانين الفاً فضرب به اليزيدية في جبل سنجار فقتل منهم ثلاثة عشر ألفاً وأسر اثني عشر الفاً.

2- في عام 1647 شن والي وان شمسي باشا هجوماً على جمع من اليزيدية فأمضى فيهم تقتيلاً، واقتيد صاحبهم ميرزا بك (من قرى الموصل) الى السلطان محمد ابن ابراهيه فأمر بقتله.

3- في عام 1715 نكل باهل سنجار والي بغداد “حسن باشا” ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ودمر قراهم ونهب اموالهم.

4- في عام 1807 شنت حملة اخرى عليهم في جبل سنجار بقيادة والي بغداد “سليمان باشا” .

5- في عام 1831 شن امير راوندوز ميركور حملة على اليزيدية في سهل نينوى فولّوا الأدبار وحصرت اعداد كبيرة منهم في منطقة النبي يونس بنينوى ولم ينجوا منهم الا من قطع نهر دجلة سباحة ومن ضمن القتلى اميرهم علي بك. من المعروف ان ميركور أمعن في قتل اهالي القوش النصارى ايضاً في تلك الحملة الشرسة واغتصب اديرتهم وكنائسهم وقتل رهبانهم وفي مقدمتهم رئيس دير الربان هرمزد الأب جبرائيل دنبو.

6- في عام 1893م جهز الفريق عمر وهبي باشا حملة شديدة على اليزيدية، في مناطق الشيخان بحجة اخضاعهم للعسكرة وإدخالهم في الدين الاسلامي عنوة، وقد أراقت الحملة دمائهم ، وصودرت السناجق، ثم امر بفتح مدرسة دينية في مقام الشيخ عادي بجبل لالش، وعهدت ادارتها الى الشيخ امين القره طاغي.

ورغم قساوة ما احدثته تلك الحملة لكنها لم تثنيهم عن ديانتهم، وفشلت كذلك المدرسة الدينية تلك، وعزل الفريق عمر وهبي، وقد اعاد والي الموصل ايام الحرب الكونية الاولى الكاتب التركي سليمان نظيف شارات اليزيدية الدينية ومنها “الطاووس ملك” .

7- حركة داود الداوود عام 1935? هناك ترابط وثيق بين هذه الحركة والحركة الاشورية عام 1933? والحركتان كانتا ضحية وعود كاذبة اعطتها لهم بريطانيا وفرنسا في اعقاب اقتسام تركة الرجل المريض (الدولة العثمانية) ، وهي المطالبة بحقوقهم وتطلعهم القومي، وعند اصرارهم المطالبة بها جوبهتا بالحديد والنار كما حدث في مجازر سميل 7/ أب/ 1933 ? اما في منطقة سنجار التي ثارت بقيادة داود الداوود، فان الحملة العسكرية الحكومية بقيادة امير اللواء حسين فوزي كانت متفوقة عدداً وعدةً، واستطاعت دحر الثوار وسقوط المئات من القتلى، واضطرار داود الداوود وبعض اعوانه دخول منطقة الانتداب الفرنسي في الاراضي السورية. ثم فرضت الحكومة العراقية الأحكام العرفية وسيق الى منصة الاعدام جوراً المحامي الموصلي عبد الله فائق بولص، وعبد الكريم قرة كلة، وسبعة من مختاري قرى جبل سنجار.

8- محنة اليزيدية في ظل السلطة الحالية: من أشنع الاضطهادات على اليزيدية في العصر الحديث ما مارسته السلطة الحالية ضدهم منذ مجيئها للحكم في انقلاب عام 1968 ولحد هذا اليوم، فقد هدمت العديد من قراهم المتاخمة لجبل باعذرا وهجر اهلها وادخلوا عنوة معسكرات او مجمعات قسرية. وفي سنجار اقيمت المجمعات اثر هدم قرى جبل سنجار الغنية بمواردها الاقتصادية، واطلقت على تلك المجمعات اسماء عربية اسلامية مثل مجمع القحطانية- ومجمع العدنانية- الجزيرة- تل قصب- تل البنات.

من القرى الجميلة “بارة” في ظهر جبل سنجار، تلك القرية التي ينبع منها الماء في كل مكان تقريباً، وكانت تزرع فيها اجود التبوغ، وتعطي تربتها ألذ انواع التين في العراق، وكان يزيدية الجبل يكبسونه بطرقهم الخاصة ويسطحونه أقراص او يعلقونه بخيوط على شكل خرز فاكهة مجففة، ما اشهاها في فصل الشتاء. لقد كان مصير قرية بارة التخريب والتهجير منذ اوائل السبعينات، وحلّ اهلها مرغمين في الاراضي السورية المتاخمة للحدود والى يومنا هذا.

وكذلك شنت السلطة حملة تعريب منظمة وواسعة النطاق ضدهم، ففي تعداد 17/ 10/ 1977? اجبروا على تدوين قوميتهم الكردية لتصبح عربية، وقد تمرد الكثير منهم على تلك العملية الشائنة كما حدث في قرية دوغات، حيث مزق الكثيرون دفاتر تعدادهم، وانسحب موظفوا السلطة بخفي حنين دون ان تكتمل عملية التعداد السيئة الصيت، وفي مقدمة من تعرض لأجراء السلطة آنذاك المرحومين علي خليل وجوقي سعدون (الأخير قتل بالأسلحة الكيمياوية عام 1987) اثناء هجوم السلطة على مواقع الأنصار.

لقد برز بين اليزيدية في العصر الحديث البطل محمود اليزيدي الذي شن حرب عصابات ضد السلطة الحالية وهي في أوج قوتها أعوام 1975- 1979 متخذاً من جبال كردستان حصناً له، وقد أدار عملياته تلك ببسالة نادرة، وبذلت السلطة الجائرة جهوداً مضنية للقضاء عليه، حتى تمكنت منه فقتل غدراً على يد مأجور منسلخ من قوميته في خريف 1979 في وادي شيرانة شرق قضاء العمادية.

الخاتمة:

لليزيدية طموح مشروع اسوة بباقي قوميات وطوائف الشعب العراقي، في الإنعتاق من الظلم والاضطهاد والعيش بسلام والتمتع بحقوقهم كاملة، وإحياء تقاليدهم وشعائرهم الدينية بحرية وفي اجواء الهدوء والطمأنينة، وذلك بإرساء دعائم مجتمع القانون والدستور الدائم ، من خلال ذلك المجتمع المنشود تتطور احوال اليزيدية الفكرية والاجتماعية، وتدخل اشعة النور لتخترق أركان الظلام في زواياهم المظلمة.

والى دولة الديمقراطية في عراق الغد تتجه أنظار ابناء الشعب العراقي بما فيهم اليزيدية.

مصادر الموضوع:

1- اليزيديون في حاضرهم ومستقبلهم- عبد الرزاق الحسني.

2- ضوء على الديانة اليزيدية- مقالة د. حمو فرحان.

3- اليزيدية- مجموعة مقالات- يعقوب نعوم سركيس.

4- أصل اليزيدية وتاريخهم- مجموعة مقالات المحامي عباس العزاوي.

[email protected]