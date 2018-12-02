الآلاف‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬يتوافدون‭ ‬الى‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬لدعمه

مبارك يتجنب مواجهة مرسي في المحكمة ويدرس عرضاً مليونياً لنشر مذكراته
القاهرة ـ مصطفى عمارة
توافد الالاف من ابناء الاقصر وقنا والمحافظات المجاورة لاداء صلاة الجمعة فى مسقط رأس شيخ الازهر غرب الاقصر لاعلان دعمهم له فى مواجهة الحملات التى تشن ضده وتأييده فى موقفه المدافع عن السنه والثوابت الدينية وفى اول رد فعل على تلك الحملات المؤيده لشيخ الازهر انتقد محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب تلك الحملات وواصفا ان تلك الحملات لا تختلف عن الاسلوب الذى يتبعه الاخوان مؤكدا ان انصار شيخ الازهر يحاولون افتعال معركة وهمية بين شيخ الازهر والرئيس بدعوى ان الرئيس طالب فقط بكيفية التعامل مع النص وليس حذفه ،واضاف انه يعكف الان على اعداد مشروعه الخاص بتحديد شامل لاحكام القانون 103 لسنة 61 والذى يشمل اعاده النظر فى كل الهيئات التابعة للمؤسسة الازهرية بالاضافة الى فكرة تحديد مدة ولاية فى منصب شيخ الازهر بعد ان اثبت الازهر عجزة عن تطوير الخطاب الدينى، فيما انتقد احمد محمد مرسي نجل الرئيس السابق محمد مرسي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى شيخ الازهر لتجاهله قضية حبس الاخوان ومصادرة اموالهم . فى المقابل اثنى علاء مبارك نجل الرئيس الاسبق حسني مبارك فى تغريدته على تويتر على موقف شيخ الازهر ودفاعه عن السنة الشريفة ووقوفه ضد محاولات من يريدون سلخ السنه عن القران، وايده فى ذلك المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادى قضاه مصر مؤكدا ان شيخ الازهر يؤكد دوما على وسطيه الاسلام دون تفريط . جراءات امنية مشدده فى جلسة شهادة مبارك فى قضية اقتحام السجون وعرض خيالى من دار نشر خيالىه لكتابة مذكراته فيما فرضت قوات الامن حراسة مشددة على اكاديمية امناء الشرطة حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى امس محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى فى القضية المعروفة بقضية اقتحام السجون وكان من المقرر ان تستمع المحكمة الى شهادة الرئيس السابق حسنى مبارك فى تلك القضية الا ان مبارك لم يحضر تلك الجلسة. فى السياق ذاته كشفت مصادر مقربة من عائلة الرئيس الاسبق مبارك ان دار نشر خليجية عرضت على مبارك مبلغ 30 ملون دولار لشراء مذكراته والتي تتناول حياته الشخصية وسنوات حكمه الا ان مبارك طلب مهلة للتفكير فى العرض، واضافت المصادر ان مبارك انتهى تقريبا من كتابة مذكراته بمعاونة نجله علاء مبارك والذى تحمس لفكرة عرض الكتاب ليكون وثيقة تاريخية تبرئ مبارك عن الاتهامات التى وجهت اليه اثناء فترة حكمه، لاسيما ازاء قضايا جلب القوات الامريكية لضرب العراق عام ر١٩٩١ ثم غض النظر عن احتلال الولايات المتحدة لبلد عربي كبير هو العراق ٢٠٠٣ ، من دون ان ينبس مبارك بكلمة ناسيا دور مصر بوصفها اكبر دولة عربية . ولم تستبعد المصادر ان تقوم دار النشر بتحويل تلك المذكرات لعمل درامى يعرض فى السينما