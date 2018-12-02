الآلاف‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬يتوافدون‭ ‬الى‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬لدعمه

مبارك‭ ‬يتجنب‭ ‬مواجهة‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬ويدرس‭ ‬عرضاً‭ ‬مليونياً‭ ‬لنشر‭ ‬مذكراته‭ ‬

القاهرة‭ ‬ـ‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

توافد‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬الاقصر‭ ‬وقنا‭ ‬والمحافظات‭ ‬المجاورة‭ ‬لاداء‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬فى‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬غرب‭ ‬الاقصر‭ ‬لاعلان‭ ‬دعمهم‭ ‬له‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الحملات‭ ‬التى‭ ‬تشن‭ ‬ضده‭ ‬وتأييده‭ ‬فى‭ ‬موقفه‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬السنه‭ ‬والثوابت‭ ‬الدينية‭ ‬وفى‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحملات‭ ‬المؤيده‭ ‬لشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬انتقد‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬حامد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬تلك‭ ‬الحملات‭ ‬وواصفا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الحملات‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الاسلوب‭ ‬الذى‭ ‬يتبعه‭ ‬الاخوان‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬انصار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يحاولون‭ ‬افتعال‭ ‬معركة‭ ‬وهمية‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬والرئيس‭ ‬بدعوى‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬طالب‭ ‬فقط‭ ‬بكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬النص‭ ‬وليس‭ ‬حذفه‭ ‬،واضاف‭ ‬انه‭ ‬يعكف‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬مشروعه‭ ‬الخاص‭ ‬بتحديد‭ ‬شامل‭ ‬لاحكام‭ ‬القانون‭ ‬103‭ ‬لسنة‭ ‬61‭ ‬والذى‭ ‬يشمل‭ ‬اعاده‭ ‬النظر‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬الهيئات‭ ‬التابعة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الازهرية‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬فكرة‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭ ‬ولاية‭ ‬فى‭ ‬منصب‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اثبت‭ ‬الازهر‭ ‬عجزة‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى،‭ ‬فيما‭ ‬انتقد‭ ‬احمد‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬نجل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬لتجاهله‭ ‬قضية‭ ‬حبس‭ ‬الاخوان‭ ‬ومصادرة‭ ‬اموالهم‭ . ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اثنى‭ ‬علاء‭ ‬مبارك‭ ‬نجل‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬فى‭ ‬تغريدته‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ودفاعه‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬الشريفة‭ ‬ووقوفه‭ ‬ضد‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬يريدون‭ ‬سلخ‭ ‬السنه‭ ‬عن‭ ‬القران،‭ ‬وايده‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬المحسن‭ ‬منصور‭ ‬رئيس‭ ‬نادى‭ ‬قضاه‭ ‬مصر‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬يؤكد‭ ‬دوما‭ ‬على‭ ‬وسطيه‭ ‬الاسلام‭ ‬دون‭ ‬تفريط‭ . ‬جراءات‭ ‬امنية‭ ‬مشدده‭ ‬فى‭ ‬جلسة‭ ‬شهادة‭ ‬مبارك‭ ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬اقتحام‭ ‬السجون‭ ‬وعرض‭ ‬خيالى‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬خيالىه‭ ‬لكتابة‭ ‬مذكراته‭ ‬فيما‭ ‬فرضت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬حراسة‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬اكاديمية‭ ‬امناء‭ ‬الشرطة‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬القاهرة‭ ‬برئاسة‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬شرين‭ ‬فهمى‭ ‬امس‭ ‬محاكمة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسى‭ ‬فى‭ ‬القضية‭ ‬المعروفة‭ ‬بقضية‭ ‬اقتحام‭ ‬السجون‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تستمع‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬شهادة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬حسنى‭ ‬مبارك‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مبارك‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬تلك‭ ‬الجلسة‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬مبارك‭ ‬ان‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬خليجية‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬مبارك‭ ‬مبلغ‭ ‬30‭ ‬ملون‭ ‬دولار‭ ‬لشراء‭ ‬مذكراته‭ ‬والتي‭ ‬تتناول‭ ‬حياته‭ ‬الشخصية‭ ‬وسنوات‭ ‬حكمه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مبارك‭ ‬طلب‭ ‬مهلة‭ ‬للتفكير‭ ‬فى‭ ‬العرض،‭ ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬مبارك‭ ‬انتهى‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬مذكراته‭ ‬بمعاونة‭ ‬نجله‭ ‬علاء‭ ‬مبارك‭ ‬والذى‭ ‬تحمس‭ ‬لفكرة‭ ‬عرض‭ ‬الكتاب‭ ‬ليكون‭ ‬وثيقة‭ ‬تاريخية‭ ‬تبرئ‭ ‬مبارك‭ ‬عن‭ ‬الاتهامات‭ ‬التى‭ ‬وجهت‭ ‬اليه‭ ‬اثناء‭ ‬فترة‭ ‬حكمه،‭ ‬لاسيما‭ ‬ازاء‭ ‬قضايا‭ ‬جلب‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬لضرب‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬ر‮١٩٩١‬‭ ‬ثم‭ ‬غض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬احتلال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لبلد‭ ‬عربي‭ ‬كبير‭ ‬هو‭ ‬العراق‭ ‬‮٢٠٠٣‬‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬ينبس‭ ‬مبارك‭ ‬بكلمة‭ ‬ناسيا‭ ‬دور‭ ‬مصر‭ ‬بوصفها‭ ‬اكبر‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ .‬‭ ‬ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬بتحويل‭ ‬تلك‭ ‬المذكرات‭ ‬لعمل‭ ‬درامى‭ ‬يعرض‭ ‬فى‭ ‬السينما