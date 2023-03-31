الآسيوي يقيم ورشة للمدربين عن مونديال قطر

بغداد- الزمان

شارك مديرُ تعليم وتطوير المدربين في اللجنةِ الفنيّة في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم وسام نجيب اصليوه، ومدرب منتخبنا الوطنيّ خيسوس كاساس في اجتماعٍ وورشة عمل خاصة بالمدربين الوطنيين في القارة الآسيويّة لتحليل منافساتِ كأس العالم في قطر 2022.

أنظمة لعب

ومثّل اصليوه وكاساس العراق في الاجتماع حسب دعوة الاتحاد الآسيويّ الذي تمحورت ورشته حول أنظمةِ اللعب المتبعة في كأس العالم، حيث قدمت نماذج للمنتخباتِ الوطنيّة في آسيا والمشاركين في كأس العالم استراليا، ايران، اليابان، السعودية، قطر ، ومن ثم تطرقت الورشة إلى المباراةِ النهائية للمنتخباتِ بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا. وحضر الورشة جميع المدراء الفنيين ومدراء التعليم ومدربي المنتخبات الوطنيّة لكل منتخباتٍ من منتخبات القارة الآسيويّة، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الدوليّ لكرة القدم FIFA وكذلك المدراء الفنيين للأرجنتين وفرنسا وألمانيا والبرازيل وبريطانيا وهولندا. واشتملت ورشة التحليل على النواحي النفسيّة والمهارية والخططية من خلال فلسفة اللعب المختلفة والنواحي البدنية، حيث تمّ التأكيد على اللعب الجماعي وسرعة إيقاع اللعب وكيفية اللعب المهاري تحت الضغط، وكذلك التأكيد على مفاتيح اللعب واللاعب المؤثر. وتطرقت الورشة أيضاً إلى الدور المهم لحارس المرمى وما له من أهميةٍ في بناء اللعب. الورشة شهدت التحدثَ عن تجربة مدرب المنتخب الوطني الياباني الذي يعتبر الفريق الشاب الذي واجه التحدياتَ للوصول إلى الأدوار المتقدمة في كأس العالم، وكذلك تجربة المنتخب الأسترالي في المونديال ومن ثم المباراة النهائية والمقارنة بين الفريقين من خلال أنظمةِ وفلسفة اللعب.