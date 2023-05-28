الآسيوي يستضيف ورشة عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات

{ كوالالمبور – وكالات – أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بالتضامن في مواجهة المخاطر المشتركة، وذلك من خلال استضافة ورشة عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODC الخاصة بحماية الرياضة من الفساد.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتوقيع مذكرة تفاهم مهمة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 من أجل تعزيز جهود مكافحة التلاعب في نتائج المباريات.وقد استضاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الحدث، الذي يقوم بتنظيمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا.

وأقيمت ورشة العمل بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث تم تخصيصها إلى الحكومات والهيئات الرياضية في دول اتحاد منطقة جنوب شرق آسيا .وشهدت ورشة العمل حضور 60 مشاركاً، وحظيت بإشادة من الأطراف الوطنية المختلفة في مكافحة الفساد وإنفاذ القانون والهيئات القضائية، إلى جانب الهيئات الرياضية ومن ضمنها اللجان الأولمبية واتحادات كرة القدم في منطقة آسيان.

تطوير سريع

وقالت يوه يجب أن نبدأ التخطيط للمستقبل، لأن الرياضة تتطور بسرعة كبيرة، ولهذا إذا لم نتمكن من مواكبة التطور، وإذا لم نقم بعمل شبكة أمان حول هذه الصناعة التي تتطور بسرعة، فإننا سنفقد روح الرياضة، وسنهدر الجهود المميزة لحمايتها، هنالك العديد من الفرص بالنسبة لنا لتطوير هذا الجزء الخاص بقوانين قوانين الرياضة وتطبيقها.من جهته شدد شين مان غيل، نائب أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لشؤون المسابقات وكرة القدم، على سياسة الاتحاد القاري في عدم التساهل على الإطلاق مع التلاعب في نتائج المباريات، والتزامه في مكافحة الفساد.

وقال: يفتخر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستضافة ورشة العمل هذه، والتي تركز على أهمية مكافحة الفساد في الرياضة، بالتأكيد الفساد لا يؤثر فقط على كرة القدم، بل يؤثر على الرياضة في كافة المستويات، ومع مواصلة تطور الرياضة في كافة أرجاء العالم، فإن فرص هذه النشاطات غير القانونية تتزايد.