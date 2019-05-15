الآسيوي يرفض طلب ذوب آهن الإيراني بتغيير ملعب كربلاء

بغداد – الزمان

رفض الاتحاد الاسيوي طلب ذوب اهن الايراني بتغيير ملعب كربلاء خلال مباراته مع النصر السعودي، وتقام المباراة في ال 21 من هذا الشهر بعد رفض الطلب الايراني بنقلها الى الامارات مع اصرار سعودي على الابقاء عليها في كربلاء. وأصدر أيضاً غرامة مالية قيمتها ألف دولار أميركي بحق نادي الزوراء العراقي، وذلك لرفض لاعبيه مصافحة لاعبي النصر السعودي خلال مباراة دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الأولى والتي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي. كما قررالاتحاد الآسيوي تغريم مدافع منتخب العراق لكرة القدم والمحترف بصفوف العربي القطري، أحمد ابراهيم مبلغاً مالياً قدره 5 آلاف دولار أميركي، وذلك بعد الاعتراض غير المبرر من اللاعب خلال مباراة منتخب العراق وقطر في دور الستة عشر لكأس آسيا 2019 بعد حصوله على البطاقة الصفراء عقب اعتراضه الحكم السنغافوري محمد تقي. وذكر أن اللاعب أحمد ابراهيم قد انتهك المادة 12 من مدونة الأخلاقيات في الاتحاد القاري، بعد مسه يد الحكم خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب القطري بهدف نظيف. كما غرم الاتحاد الآسيوي، الاتحاد العراقي مبلغاً مالياً قيمته 3000 دولار أميركي، وكذلك تغريم الاتحاد الإيراني مبلغ 5 آلاف دولار أميركي، بسبب دخول أشخاص غير مخولين إلى غرفة خلع ملابس اللاعبين خلال مباراة منتخب العراق الأولمبي مع تركمنستان ضمن التصفيات الأولمبية للمجموعة الثالثة والتي أقيمت في طهران.